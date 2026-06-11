Giá bạc trong nước ngày 11/6/2026

Ngày giao dịch 10/6 chứng kiến giá bạc giảm mạnh ngay từ khi mở cửa. Các thương hiệu bạc lớn đồng loạt đưa giá bạc thỏi lùi sâu dưới mốc 70 triệu đồng/kg. Ước tính, giá bạc đã mất gần 7% sau 1 ngày; 14% sau 1 tuần và 20% sau 1 tháng.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 10/6, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) đưa bạc miếng Kim Phúc Lộc loại 1 lượng lùi về mức 2,472-2,55 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 27.000-30.000 đồng/lượng (mua-bán) so với giá mở cửa.

Bạc thỏi loại 1kg của SBJ rơi về ngưỡng 65,92-68 triệu đồng/kg (mua-bán), giảm 720.000-800.000 đồng/kg (mua-bán).

Chung xu hướng, giá bạc miếng và bạc thỏi của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý xuống còn 2,424-2,499 triệu đồng/lượng (mua-bán) và 64,639-66,639 triệu đồng/kg (mua-bán). Các mức giá này lần lượt giảm 24.000-25.000 đồng/lượng (mua-bán) và 640.000-667.000 đồng/kg (mua-bán).

Tương tự, Công ty CP Kim loại quý Ancarat đưa giá bạc miếng về mức 2,442-2,518 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 13.000 đồng/lượng (mua-bán). Bạc thỏi của công ty này về mức 65,12-67,147 triệu đồng/kg (mua-bán), giảm 347.000-346.000 đồng/kg (mua-bán).

Giá bạc đã xuống mức thấp nhất trong 6 tháng qua. Ảnh: Ancarat

Giá bạc thế giới ngày 11/6/2026

Lúc 22h10 ngày 10/6 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới giao ngay dao động ở mức 64,4-64,65 USD/ounce. Giá này giảm 0,81 USD/ounce so với thời điểm mở cửa, tương đương mức giảm 1,25%.

Theo Trading Economics, giá bạc tiếp tục giảm xuống quanh mức 64 USD/ounce vào thứ Tư và đạt mức thấp nhất kể từ tháng 12/2025. Dữ liệu lạm phát của Mỹ đúng như dự báo và xung đột ở Iran đang trở nên tồi tệ hơn.

Lạm phát tổng thể tại Mỹ đạt 4,2% vào tháng 5, là mức cao nhất kể từ tháng 4/2023. Nguyên nhân của lạm phát đến từ chi phí năng lượng tăng do xung đột ở Iran. Căng thẳng ở Trung Đông gia tăng khi Mỹ và Iran có các cuộc tấn công mới lẫn nhau. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo rằng Iran sẽ "phải trả giá" cho việc trì hoãn các cuộc đàm phán. Điều này đe dọa một lệnh ngừng bắn mong manh và triển vọng cho thỏa thuận hòa bình lâu dài giữa các bên.

Dù giá bạc đang lao dốc nhưng theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) bạc tiếp tục là mặt hàng thu hút sự quan tâm lớn nhất của giới đầu tư, chiếm gần 30% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

Cụ thể, phiên giao dịch ngày 9/6 chứng kiến áp lực bán áp đảo trên toàn bộ thị trường kim loại, đặc biệt là nhóm kim loại quý. Dù vậy, bạc vẫn là mặt hàng có thanh khoản lớn nhất trên MXV khi chiếm tới 28% tổng giá trị giao dịch toàn thị trường.

MXV ghi nhận sức hút của bạc tiếp tục được duy trì nhờ biên độ biến động lớn trong bối cảnh thị trường liên tục xuất hiện những thông tin trái chiều liên quan đến lãi suất, lạm phát và căng thẳng địa chính trị. Điều này khiến bạc trở thành một trong những mặt hàng được giới đầu tư quan tâm nhiều nhất trong thời gian gần đây.

Tâm lý thị trường vẫn chịu tác động mạnh sau khi căng thẳng tại Trung Đông leo thang trở lại. Những tuyên bố cứng rắn từ phía Mỹ liên quan đến các sự cố tại eo biển Hormuz làm gia tăng lo ngại rằng giá năng lượng có thể duy trì ở vùng cao trong thời gian dài hơn, qua đó kéo dài áp lực lạm phát trên phạm vi toàn cầu.

Trong bối cảnh đó, kỳ vọng các ngân hàng trung ương tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt ngày càng gia tăng. Lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm tiếp tục dao động quanh ngưỡng 4,5%, trong khi dữ liệu việc làm Mỹ công bố cuối tuần trước cho thấy thị trường lao động vẫn duy trì trạng thái tích cực. Điều này khiến kỳ vọng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sớm hạ lãi suất tiếp tục bị đẩy lùi.

Môi trường lãi suất cao tiếp tục gây bất lợi cho bạc - tài sản không mang lại lợi suất. Từ cuối tháng 2 đến nay, lượng bạc vật chất do các quỹ ETF toàn cầu nắm giữ đã giảm hơn 1.000 tấn, tương đương 3,8%, xuống còn khoảng 27.738 tấn.

Tuy nhiên, diễn biến trên thị trường phái sinh cho thấy tâm lý nhà đầu tư chưa hoàn toàn bi quan đối với mặt hàng này.

Đánh giá về triển vọng thị trường bạc, một chuyên gia từ MXV cho biết, trong ngắn hạn, giá bạc vẫn chịu sức ép từ lợi suất trái phiếu chính phủ neo cao và tín hiệu nhu cầu chững lại ở ngành điện tử tại một số thị trường tiêu thụ lớn. Nhà đầu tư cũng cần theo dõi xu hướng bán ròng vàng của các ngân hàng trung ương, bởi diễn biến này có thể tạo áp lực tâm lý lan tỏa sang các kim loại quý khác như bạc.

Bên cạnh đó, khả năng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản nâng lãi suất cũng là yếu tố đáng chú ý. Bởi, chi phí vốn gia tăng có thể kích hoạt áp lực bán trên nhiều nhóm tài sản. Trong ngắn hạn, tâm điểm chú ý của thị trường sẽ hướng về cuộc họp chính sách tiền tệ của Fed vào ngày 16/6 tới.