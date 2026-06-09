Giá bạc trong nước ngày 9/6/2026

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 8/6, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank – SBJ) niêm yết bạc miếng Kim Phúc Lộc loại 1 lượng ở mức 2,562-2,652 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 48.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với thời điểm mở cửa.

Sau nhiều lần điều chỉnh trong phiên, bạc thỏi loại 1kg của SBJ rơi về ngưỡng 68,32-70,72 triệu đồng/kg (mua-bán), giảm 1,28 triệu đồng/kg ở các chiều giao dịch.

Trái với xu hướng trên, Công ty CP Kim loại quý Ancarat đưa giá bạc miếng lên mức 2,604-2,685 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 47.000-49.000 đồng/lượng (mua-bán). Bạc thỏi của thương hiệu này cũng lên mức 69,44-71,6 triệu đồng/kg (mua-bán), tăng 1,25-1,31 triệu đồng/kg tùy từng chiều giao dịch.

Tương tự, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, bạc miếng được niêm yết ở mức 2,561-2,64 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 15.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Bạc thỏi Phú Quý lên 68,293-70,399 triệu đồng/kg (mua-bán), tăng 403.000-409.000 đồng/kg (mua-bán).

Giá bạc thế giới đã xuống dưới 70 USD/ounce, giá bạc trong nước ở quanh mức 70 triệu đồng/kg. Ảnh: Ancarat

Giá bạc thế giới ngày 9/6/2026

Lúc 22h ngày 8/6 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới giao ngay dao động ở mức 68,32-68,57 USD/ounce. Mức giá này tăng nhẹ 0,6 USD/ounce so với thời điểm mở cửa, tương đương mức tăng 0,89%.

Theo Trading Economics, so với thứ Sáu tuần trước, giá bạc đã phục hồi và tăng trở lại mức gần 69 USD/ounce vào ngày thứ Hai khi các nhà đầu tư đánh giá những diễn biến gần đây ở Trung Đông.

Israel đã đồng ý ngừng không kích vào Iran theo yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhưng quốc gia này tuyên bố sẽ tiếp tục ném bom nặng nề ở Lebanon. Căng thẳng gia tăng dọc biên giới Israel-Lebanon với các cuộc bắn phá lẫn nhau giữa hai bên.

Trước đó, ông Trump đã kêu gọi một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và Tehran đã tạm dừng các hoạt động chống lại Israel.

Giá dầu tăng, lo ngại về lạm phát và báo cáo việc làm mạnh mẽ của Mỹ tuần trước đã thúc đẩy dự báo về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất. Khả năng tăng lãi suất được thị trường dự đoán ở mức 70% vào tháng 12 năm nay. Vào tuần trước, con số này chỉ ở mức 45%.

Các nhà đầu tư hiện đang chờ đợi thêm dữ liệu lạm phát quan trọng, bao gồm CPI (chỉ số giá tiêu dùng) vào thứ Tư và PPI (chỉ số giá sản xuất) vào thứ Năm, để tìm thêm manh mối về chính sách tiền tệ trong thời gian tới.

Đối với nhu cầu bạc, sự gia tăng của năng lượng mặt trời đã trở thành một trong những biến chuyển cấu trúc quan trọng nhất cho nhu cầu của kim loại này trong lịch sử hiện đại. Theo Viện Bạc, sản xuất quang điện chiếm khoảng 11% tổng nhu cầu bạc công nghiệp vào năm 2014. Đến năm 2024, con số này tăng lên khoảng 29%, trở thành danh mục tiêu thụ công nghiệp bạc lớn nhất, vượt qua cả điện tử truyền thống và mọi ứng dụng công nghiệp khác.

Theo các chuyên gia, sự chuyển mình này hỗ trợ nhiều cho các dự đoán đầu tư bạc đầy lạc quan khi bước vào năm 2025. Việc triển khai năng lượng mặt trời toàn cầu tăng tốc, việc không dễ thay thế bạc trong các kiến trúc tế bào hiệu suất cao tạo ra một nền tảng nhu cầu bền vững. Hơn nữa, vai trò kép của bạc như một kim loại quý và hàng hóa công nghiệp càng làm tăng sức hấp dẫn cấu trúc này.

Tuy nhiên, thực tế trên đã bị thách thức đáng kể vào tháng 4/2025 khi các nhà nghiên cứu tại Viện Fraunhofer (Đức) công bố những phát hiện chứng minh một phương pháp giảm hàm lượng bạc trong các tế bào năng lượng mặt trời hiệu suất cao xuống khoảng 90%.

Cách tiếp cận mới thay thế hầu hết bạc bằng đồng, niken và silicon, chỉ giữ lại bạc như một lớp phủ mỏng chống oxi hóa. Nếu được thương mại hóa quy mô lớn, những tác động về nhu cầu bạc sẽ rất đáng kể. Nếu có một cuộc chuyển đổi quy mô lớn sử dụng phương pháp này, trên lý thuyết có thể loại bỏ từ 100-150 triệu ounce nhu cầu bạc hàng năm khỏi thị trường. Đây là sự giảm sút không thể coi thường.

Các nhà phát minh còn chỉ ra thời gian chờ thương mại hóa cách tiếp cận trên có thể kéo dài từ 2-3 năm. Tuy nhiên, tiền lệ lịch sử cho các chuyển đổi công nghệ quang điện cho thấy ước tính này là lạc quan.

Những cải tiến tương tự thường mất từ 5-10 năm để chuyển từ giai đoạn trong phòng thí nghiệm sang việc áp dụng sản xuất rộng rãi. Các yếu tố khiến quá trình chuyển đổi bị chậm lại gồm: Cấu trúc lại chuỗi cung ứng và yêu cầu vốn; Quy trình chứng nhận và tiêu chuẩn cho các lắp đặt năng lượng mặt trời kết nối lưới; Động lực sản xuất quy mô lớn ở các nhà sản xuất...

Trong thời gian 5 năm, nhu cầu bạc có thể vẫn được bảo toàn. Tuy nhiên, giới đầu tư sẽ không bỏ qua tín hiệu của hướng chuyển đổi trên.