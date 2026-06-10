Giá bạc trong nước ngày 10/6/2026

Đóng cửa phiên giao dịch 9/6, giá bạc của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) không có sự thay đổi so với thời điểm mở cửa.

Cụ thể, bạc miếng Kim Phúc Lộc loại 1 lượng vẫn ở mức 2,589-2,67 triệu đồng/lượng (mua-bán), bạc thỏi 1kg là 69,04-71,2 triệu đồng/kg (mua-bán).

Trong khi đó, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc miếng 1 lượng tăng lên 2,597-2,677 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 20.000 đồng/lượng ở cả hai chiều.

Bạc thỏi 1kg của thương hiệu này cũng lên mức 69,253-71,386 triệu đồng/kg (mua-bán), tăng 534.000-533.000 đồng/kg (mua-bán).

Tương tự, Công ty CP Kim loại quý Ancarat điều chỉnh giá bạc miếng lên 2,589-2,669 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 16.000 đồng/lượng (mua-bán).

Bạc thỏi 1kg của thương hiệu này ở mức 69,04-71,173 triệu đồng/kg (mua-bán), tăng 427.000-426.000 đồng/kg (mua-bán).

Giá bạc đang bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố. Ảnh: Ancarat

Giá bạc thế giới ngày 10/6/2026

Lúc 21h50 ngày 9/6 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới giao ngay dao động ở mức 65,93-66,18 USD/ounce. Giá này giảm 2,12 USD/ounce so với thời điểm mở cửa, tương đương mức giảm 3,11%.

Theo Trading Economics, có thời điểm giá bạc đã tăng lên trên 68 USD/ounce vào thứ Ba, sau khi Iran và Israel đồng ý ngừng tấn công lẫn nhau. Tín hiệu này giúp giảm bớt lo ngại về một cuộc xung đột lan rộng và hạ nhiệt nguy cơ lạm phát năng lượng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cho biết các bên đang tìm kiếm một lệnh ngừng bắn ngay lập tức và các cuộc đàm phán cuối cùng đang tiến triển.

Tuy nhiên, giá bạc vẫn ở mức gần thấp nhất kể từ cuối tháng Ba, khi đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng lên sau khi dữ liệu việc làm của quốc gia này mạnh hơn dự báo.

Các yếu tố trên củng cố dự báo rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tăng lãi suất trước cuối năm. Thị trường hiện định giá khoảng 70% khả năng tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12. Các nhà đầu tư cũng đang chờ đợi dữ liệu CPI (chỉ số giá tiêu dùng) và PPI (chỉ số giá sản xuất) của Mỹ vào cuối tuần này để có thêm dữ liệu về triển vọng chính sách của Fed.

Đánh giá về biến động giá bạc, các chuyên gia cho rằng cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 đã chứng kiến giá bạc giảm mạnh song song với giá cổ phiếu. Tuy nhiên, điều quan trọng là sự phục hồi của bạc nhanh hơn so với sự phục hồi của thị trường cổ phiếu.

Trong ba năm sau cuộc khủng hoảng 2008, giá bạc tăng từ dưới 10 USD/ounce lên gần 50 USD/ounce. Đây là mức tăng vượt trội so với mọi loại tài sản chính khác trong cùng thời gian.

Sự sụt giảm của giá bạc do Covid-19 vào năm 2020 cũng tạo ra một mô hình tương tự. Giá bạc giảm mạnh trong cuộc khủng hoảng thanh khoản, rồi lại phục hồi nhanh hơn so với cổ phiếu. Sau đó, bạc mang lại hiệu suất vượt trội đáng kể khi chính sách tiền tệ chuyển sang cắt giảm lãi suất mạnh và mở rộng thanh khoản.

Yếu tố chung trong cả hai giai đoạn trên là phản ứng chính sách. Việc cắt giảm lãi suất mạnh của các ngân hàng trung ương đã tạo ra điều kiện cho sự tăng giá vượt trội của kim loại quý.

Khác với vàng, bạc được tiêu thụ trong công nghiệp và không tái lưu thông vào đầu tư theo cách tương tự vàng. Khi đã cạn kiệt, kho bạc vật chất không thể xây dựng lại nhanh chóng bất kể giá thị trường cao đến đâu. Ngoài ra, vị trí của bạc trong công nghệ quốc phòng, điện tử tiên tiến cũng là dạng nhu cầu không thể thương lượng.

Một kịch bản có thể xảy ra, theo giới phân tích, là khi một hoặc nhiều nhà mua công nghiệp lớn hoặc các nước bắt đầu cạnh tranh kho vật chất bạc khan hiếm đồng thời kích hoạt biến động giá bạc vượt qua các ràng buộc của thị trường hợp đồng tương lai.