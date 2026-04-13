Giá bạc trong nước hôm nay 13/4/2026

Tuần qua, giá bạc trong nước liên tục ghi nhận những phiên biến động mạnh với biên độ tăng, giảm tới 3-5 triệu đồng/kg trong phiên. Song, khép lại một tuần giao dịch, giá bạc thỏi chỉ tăng 2-3 triệu đồng/kg.

Cụ thể, trước khi bước vào kỳ nghỉ cuối tuần, giá bạc thỏi của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đóng cửa ở mức 76,03-78,37 triệu đồng/kg (mua - bán). So với chốt phiên giao dịch ở tuần liền kề trước đó, bạc thỏi của thương hiệu này tăng 2,91 triệu đồng/kg ở chiều mua và tăng 2,98 triệu đồng/kg ở chiều bán.

Giá bạc thỏi tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat cũng đóng cửa ở ngưỡng 75,89-78,24 triệu đồng/kg (mua - bán), tăng 2,88 triệu đồng/kg ở chiều mua và tăng 2,96 triệu đồng/kg ở chiều bán so với chốt tuần liền kề trước đó.

Trong khi đó, giá mua - bán bạc thỏi Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) chốt tuần ở mức 75,12-77,36 triệu đồng/kg. So với chốt tuần liền kề trước đó, bạc thỏi của Sacombank tăng 1,84 triệu đồng/kg ở cả chiều mua và bán.

Như vậy, giá bạc thỏi đã có 3 tuần tăng liên tiếp, với tổng mức tăng 4,64-6,36 triệu đồng/kg.

Giá bạc thế giới ngày 13/4/2026

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay đóng cửa ở mức 75,9 USD/ounce trước khi bước vào kỳ nghỉ cuối tuần. Theo đó, giá bạc giao ngay đã tăng 3,95% trong tuần qua.

Tương tự, giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 5 cũng tăng 4,88% so với tuần trước đó, đóng cửa ở mức 76,48 USD/ounce.

Đây là tuần thứ 3 liên tiếp giá bạc tăng. Theo giới phân tích, giá bạc đang phục hồi cùng nhịp với vàng nhưng chưa thể bứt phá mạnh trong bối cảnh giá dầu thô và đồng USD vẫn duy trì ở mức cao.

Trên Kitco News, ông John Weyer, Giám đốc bộ phận phòng ngừa rủi ro thương mại tại Walsh Trading, cho rằng nhà đầu tư cần thận trọng với vàng và bạc cũng như các loại tài sản khác, trong bối cảnh kim loại quý đang biến động mạnh và khó lường như toàn thị trường.

Dù vậy, dựa trên các dữ liệu lạm phát mới nhất, ông Weyer vẫn kỳ vọng dòng tiền sẽ có xu hướng quay lại với kim loại quý. Tuy nhiên, diễn biến chiến sự Iran hiện vẫn là yếu tố chi phối chính, lấn át các yếu tố kinh tế.

“Thông thường, dòng tiền sẽ tìm đến kim loại quý trong bối cảnh như hiện nay, nhưng điều khiến tôi băn khoăn là yếu tố địa chính trị, đặc biệt là tình hình Iran, đang có tác động lớn hơn,” ông nói.

Ông cũng nhấn mạnh, ngay cả khi các dữ liệu cho thấy khả năng không chỉ dừng ở việc chưa cắt giảm mà thậm chí có thể tăng lãi suất, thì yếu tố địa chính trị vẫn đang đóng vai trò chi phối thị trường.

Dự báo về tuần tới, ông Weyer cho rằng giá kim loại quý có thể quay lại xu hướng tăng, nhưng theo nhịp chậm. Theo ông, diễn biến của thỏa thuận ngừng bắn trong vòng hai tuần tới sẽ là yếu tố then chốt. Khi thời gian dần rút ngắn, thị trường sẽ phải đánh giá lại khả năng gia hạn hay kết thúc thỏa thuận, từ đó có thể thúc đẩy lực mua quay trở lại.

Tuy nhiên, ngày 11/4, Phó tổng thống Mỹ JD Vance cho biết, cuộc đàm phán với phái đoàn Iran tại Pakistan đã kết thúc sau 21 giờ mà không nhất trí được thỏa thuận. Theo ông, Mỹ đã nêu rõ các lằn ranh đỏ, những điều sẵn sàng nhượng bộ và không thể nhượng bộ, nhưng Iran "chọn không chấp nhận các điều khoản này".

Theo đó, nếu lệnh ngừng bắn được duy trì, các yếu tố tiền tệ, như lạm phát, sẽ quay lại chi phối thị trường. Trường hợp xung đột leo thang, vai trò công cụ trú ẩn của kim loại quý càng được nhấn mạnh.

Trong tuần này, nhà đầu tư sẽ đón nhận một vài số liệu của kinh tế Mỹ, gồm chỉ số giá sản xuất, doanh số bán nhà tháng 3 và số đơn xin trợ cấp thất nghiệp tuần.