Giá bạc trong nước hôm nay 10/4/2026

Khép lại phiên giao dịch 9/4, giá bạc tại thị trường trong nước phục hồi sau cú giảm sốc đầu buổi sáng.

Theo đó, giá bạc thỏi 999 loại 1kg của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đóng cửa ở mức 74,24-76,53 triệu đồng/kg (mua - bán), tăng 960.000 đồng/kg ở chiều mua và tăng 980.000 đồng ở chiều bán so với lúc mở cửa.

Tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat, giá mua - bán bạc thỏi 999 loại 1kg cũng đóng cửa ở ngưỡng 74,45-76,77 triệu đồng/kg. So với lúc mở cửa, giá bạc thỏi của thương hiệu này bật tăng 1,2 triệu đồng/kg ở chiều mua và tăng tới 1,25 triệu đồng/kg ở chiều bán.

Trong khi đó, giá bạc thỏi 999 loại 1kg của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) cũng tăng 400.000 đồng/kg ở cả chiều mua và bán so với lúc mở cửa, khép lại phiên giao dịch 9/4 ở mức 74,16-76,4 triệu đồng/kg.

Giá bạc bất ngờ bật tăng sau cú giảm sốc. Ảnh: Phú Quý

Giá bạc thế giới ngày 10/4/2026

Trên thị trường thế giới, lúc 21h ngày 9/4 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay được giao dịch quanh mức 75,1 USD/ounce, tăng hơn 1 USD/ounce, tương đương tăng 1,37% so với chốt phiên trước.

Cùng thời điểm, giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 5 cũng tăng gần 0,3 USD/ounce, lên mức 75,41 USD/ounce.

Giá bạc tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Năm tại Mỹ khi lo ngại của nhà đầu tư gia tăng trước lệnh ngừng bắn mong manh giữa Mỹ và Iran, cùng với diễn biến căng thẳng leo thang tại Trung Đông. Đồng USD suy yếu cũng góp phần củng cố đà tăng, trong bối cảnh thị trường theo dõi sát khả năng duy trì thỏa thuận ngừng bắn.

Trong khi đó, nhiều bất đồng cốt lõi vẫn chưa được giải quyết; eo biển Hormuz tiếp tục đóng cửa, làm gia tăng căng thẳng khu vực. Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo nguy cơ leo thang mạnh nếu Iran từ chối một thỏa thuận.

Bên cạnh đó, giá kim loại quý này tăng trong bối cảnh thị trường chờ đợi loạt dữ liệu lạm phát quan trọng. Các báo cáo lạm phát chủ chốt của Mỹ dự kiến được công bố vào cuối tuần này. Trong đó, báo cáo thu nhập và chi tiêu cá nhân công bố sáng nay được dự báo cho thấy chỉ số giá PCE – thước đo lạm phát quan trọng – tăng 0,4% trong tháng 2/2026 so với tháng trước, cao hơn mức tăng 0,3% của tháng 1. Chỉ số PCE lõi (không bao gồm thực phẩm và năng lượng) cũng được dự báo tăng 0,4%, tương đương tháng trước.

Tính theo năm, lạm phát PCE tổng thể nhiều khả năng giữ ở mức 2,8%, trong khi lạm phát lõi dự kiến giảm nhẹ xuống 3%. Các số liệu này cho thấy áp lực giá vẫn duy trì ở mức cao, tương tự các tháng gần đây và tiếp tục cao hơn mục tiêu 2% của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong tháng 2 – thời điểm trước khi xung đột với Iran bùng phát.

Chỉ số PCE hiện là thước đo lạm phát được Fed ưu tiên sử dụng. Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3 của Mỹ sẽ được công bố vào sáng thứ Sáu.

Dự báo giá bạc

Trong cuộc phỏng vấn với Kitco News, ông Craig Parry, Chủ tịch kiêm CEO Vizsla Copper Corp, cho rằng bạc đang nằm ở vị trí trung gian giữa vàng và đồng, trong bối cảnh nhu cầu từ lĩnh vực năng lượng mặt trời được dự báo sẽ hấp thụ phần lớn nguồn cung toàn cầu trong những năm tới. Trong khi đó, nguồn cung bạc tăng trưởng hạn chế, qua đó củng cố triển vọng tăng giá dài hạn của kim loại quý này.

Theo ông, nhiều nhà đầu tư vẫn đang đứng ngoài quan sát và chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn trước khi quay lại thị trường.

Trên thị trường hợp đồng tương lai bạc giao tháng 5, phe mua đang hướng tới mục tiêu đưa giá đóng cửa vượt ngưỡng kháng cự kỹ thuật quan trọng tại 80 USD/ounce. Ngược lại, phe bán đặt mục tiêu kéo giá xuống dưới vùng hỗ trợ mạnh tại đáy tháng 3, mức 61,21 USD/ounce.

Trong ngắn hạn, ngưỡng kháng cự gần nhất được xác định tại đỉnh của tuần này, khoảng 77,8 USD/ounce, tiếp đến là mốc 80 USD/ounce. Ở chiều hỗ trợ, các mức đáng chú ý lần lượt là 72,5 USD/ounce và đáy của tuần này tại 69,78 USD/ounce.