Giá bạc trong nước ngày 9/4/2026

Ngày giao dịch 8/4 chứng kiến giá bạc tăng mạnh khi thị trường ngay lập tức phản ứng với tín hiệu đình chiến giữa Mỹ và Iran. Dù có sự điều chỉnh giá khác nhau giữa các thương hiệu, song nhìn chung, giá bạc đã có sự cải thiện sau chuỗi ngày giao dịch nhạt nhoà trước đó.

Khép lại ngày giao dịch 8/4, sau 11 lần điều chỉnh, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết bạc thỏi loại 1kg ở mức 76,56-78,8 triệu đồng/kg (mua-bán), giảm 720.000 đồng/kg ở cả hai chiều giao dịch so với giá mở cửa.

Trái với xu hướng trên, Công ty CP Kim loại quý Ancarat niêm yết bạc thỏi loại 1kg tăng 960.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 987.000 đồng/kg ở chiều bán ra, lên mức 76,987-79,36 triệu đồng/kg (mua-bán).

Tương tự, bạc thỏi loại 1kg của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý lên mức 77,039- 79,413 triệu đồng/kg (mua-bán), tăng 853.000-880.000 đồng/kg (mua-bán).

Giá bạc thế giới ngày 9/4/2026

Lúc 20h30 ngày 8/4 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế dao động ở mức 76,78-77,03 USD/ounce. Mức giá này tăng 3,92 USD/ounce so với thời điểm mở cửa, tương đương mức tăng 5,37%.

Theo Trading Economics, giá bạc đã tăng hơn 5% và lên mức 76,7 USD/ounce vào thứ Tư. Đây là mức giá cao nhất kể từ ngày 18/3. Tín hiệu tích cực này đến sau khi Mỹ và Iran đồng ý ngừng bắn trong hai tuần.

Thỏa thuận ngừng bắn trên bao gồm khung đàm phán 10 điểm và việc mở lại Eo biển Hormuz. Tín hiệu tích cực đã giúp giảm bớt lo ngại về lạm phát do năng lượng. Điều này khiến giới đầu tư điều chỉnh kỳ vọng lãi suất năm 2026 với việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến giữ chi phí vay không thay đổi trong năm nay - đảo ngược những lo ngại trước đó về khả năng tăng lãi suất.

Các kim loại quý như bạc thường được coi là một hàng rào chống lại lạm phát và sự không chắc chắn. Sức hấp dẫn của chúng sẽ suy yếu trong môi trường lãi suất cao do thiếu lợi suất. Kể từ khi xung đột Iran bắt đầu vào ngày 28/2, giá bạc đã giảm 18%.

Giá bạc tăng trở lại nhờ những tín hiệu tích cực. (Ảnh: Ancarat)

Dự báo giá bạc

Giá bạc tháng 5 đã tăng 5,5 USD/ounce, lên mức 77,45 USD/ounce.

Các nhà đầu tư hợp đồng tương lai tháng 5 đặt mục tiêu giá tăng tiếp theo là đóng cửa trên ngưỡng kháng cự kỹ thuật vững chắc 80 USD/ounce.

Trên Kitco News, giới phân tích cho rằng, dù việc ngừng bắn diễn ra song các chi tiết về cách thức mở lại Eo biển Hormuz vẫn còn hạn chế. Những lo ngại mà các chủ tàu đã phải đối mặt trong sáu tuần qua vẫn chưa thể xua tan. Mặt khác, những tác động của cuộc chiến đối với giá dầu sẽ vẫn còn. Tăng trưởng toàn cầu hướng tới sự chậm lại và lạm phát cao hơn trong năm nay.

Xung đột Mỹ-Iran đã ảnh hưởng đến sản xuất bạc toàn cầu từ nhiều yếu tố. Đơn cử như áp lực chi phí năng lượng. Các hoạt động khai thác phải đối mặt với chi phí nhiên liệu diesel và điện tăng cao.

Bên cạnh đó, sự không chắc chắn về các tuyến đường vận chuyển đã xuất hiện, ảnh hưởng đến việc di chuyển tinh quặng từ các mỏ đến nhà máy tinh chế.

Đối với biến động tiền tệ, các công ty khai thác quốc tế cũng gặp phải tác động do biến động tiền tệ.

Ngoài ra, khả năng tinh chế bạc tập trung ở các khu vực địa lý cụ thể tạo ra nút thắt tiềm ẩn trong thời gian căng thẳng địa chính trị kéo dài. Các trung tâm tinh chế lớn ở Trung Quốc, Peru và Mexico có thể gặp khó khăn trong hoạt động nếu xung đột khu vực mở rộng hoặc các mối quan hệ thương mại xấu đi.