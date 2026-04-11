Giá bạc trong nước hôm nay 11/4/2026

Thị trường bạc trong nước ngày 10/4 vẫn biến động khá mạnh khi tăng “bốc đầu” vào buổi sáng rồi rơi vào thế giằng co ở buổi chiều. Chốt phiên giao dịch, giá bạc thỏi của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 75,65-78 triệu đồng/kg (mua - bán).

So với lúc mở cửa, giá bạc thỏi của thương hiệu này giảm nhẹ 3.000 đồng/kg ở cả chiều mua và bán, bất chấp trong ngày có thời điểm giá đã sắp chạm ngưỡng 79 triệu đồng/kg.

Tương tự, giá bạc thỏi của Công ty CP Kim loại quý Ancarat đóng cửa phiên giao dịch ở ngưỡng 75,44-77,79 triệu đồng/kg, giảm 5.000 đồng/kg ở cả chiều mua và bán so với lúc mở cửa.

Tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ), sau 11 lần điều chỉnh trong ngày, giá bạc thỏi chốt phiên ở mức 75,12-77,36 triệu đồng/kg, giữ nguyên so với lúc mở cửa.

Dù vậy, đến tối 10/4, giá bạc thỏi tại thị trường trong nước vẫn cao hơn giá bạc thế giới khoảng 13,36-14 triệu đồng/kg.

Giá bạc trong nước vẫn ở thế giằng co, chưa thể vượt mốc 80 triệu đồng/kg. Ảnh: Phú Quý

Giá bạc thế giới ngày 11/4/2026

Trên thị trường thế giới, lúc 19h52 ngày 10/4 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay được giao dịch ở mức 75,69 USD/ounce, tăng nhẹ 0,36 USD mỗi ounce so với chốt phiên trước đó.

Chung xu hướng, giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 5 cũng nhích nhẹ 0,43 USD mỗi ounce, lên ngưỡng 75,76 USD/ounce.

Theo Trading Economics, giá bạc tăng nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu tại Mỹ, hướng tới tuần tăng thứ ba liên tiếp, trong bối cảnh đồng USD suy yếu và nhà đầu tư dõi theo các cuộc đàm phán ngoại giao Mỹ - Iran tại Islamabad.

Trong tuần, kim loại quý này đã tăng hơn 4%, được hỗ trợ bởi kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm cắt giảm lãi suất với mức độ mạnh hơn, qua đó thúc đẩy nhu cầu đối với các tài sản không sinh lãi.

Dữ liệu lạm phát mới nhất của Mỹ cũng thu hút sự chú ý của thị trường. Báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) - công bố đầu tiên kể từ khi xung đột nổ ra ở khu vực Trung Đông - cho thấy lạm phát tăng lên 3,3%, mức cao nhất kể từ tháng 5/2024, với mức tăng 0,9% theo tháng, mạnh nhất kể từ giữa năm 2022.

Hiện thị trường đang định giá khoảng 30% khả năng Fed sẽ cắt giảm ít nhất 25 điểm cơ bản lãi suất vào tháng 12.

Trên Kitco News, bà Roukaya Ibrahim, Chiến lược gia hàng hóa trưởng tại BCA Research tỏ ra khá thận trọng với bạc. Bà giải thích, bạc thiếu nhu cầu đáng kể từ các ngân hàng trung ương và phụ thuộc nhiều hơn vào hoạt động công nghiệp, khiến kim loại quý này dễ bị tổn thương khi tăng trưởng toàn cầu suy yếu.

“Mức độ tăng giá gần đây khó có thể biện minh, đặc biệt khi dữ liệu nhu cầu công nghiệp không ủng hộ”, bà Ibrahim nói.

Trong ngắn hạn, một số chuyên gia cũng cho biết khó xác định thời điểm có thể mua vào do bất ổn địa chính trị và rủi ro biến động liên quan đến kỳ vọng lạm phát. Nhưng trong dài hạn, các yếu tố hỗ trợ giá bạc tăng vẫn được giữ nguyên.

Trên thị trường hợp đồng tương lai bạc giao tháng 5, phe mua đang hướng tới mục tiêu tăng giá tiếp theo là đưa giá đóng cửa vượt ngưỡng kháng cự kỹ thuật quan trọng tại 80 USD. Ở chiều ngược lại, mục tiêu giảm giá tiếp theo của phe bán là kéo giá đóng cửa xuống dưới vùng hỗ trợ vững chắc tại mức đáy tháng 3 là 61,21 USD.

Ngưỡng kháng cự gần nhất được xác định tại mức đỉnh của tuần này là 77,8 USD, tiếp theo là mốc 80 USD. Trong khi đó, các mức hỗ trợ kế tiếp nằm tại 72,5 USD và sau đó là mức đáy của tuần này là 69,78 USD.