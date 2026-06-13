Giá bạc trong nước hôm nay 13/6/2026

Khép lại phiên giao dịch 12/6, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) niêm yết giá mua và bán bạc miếng loại 1 lượng ở mức 2,544-2,622 triệu đồng/lượng, giảm 31.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với lúc mở cửa.

Trong khi đó, giá bạc thỏi loại 1kg của SBJ giảm 800.000 đồng/kg ở cả chiều mua và bán so với lúc mở cửa, lùi về ngưỡng 67,84-69,92 triệu đồng/kg (mua - bán).

Tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng loại 1 lượng đóng cửa ở mức 2,512-2,59 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với lúc mở cửa, giá bạc miếng của thương hiệu này giảm nhẹ 7.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán.

Giá bạc thỏi loại 1kg của Ancarat cũng giảm 180.000 đồng/kg ở cả hai chiều so với thời điểm mở cửa, chốt phiên ở mức 66,99-69,07 triệu đồng/kg (mua - bán).

Ngược lại, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc miếng loại 1 lượng và bạc thỏi loại 1kg tiếp đà tăng, chốt phiên lần lượt ở mức 2,536-2,614 triệu đồng/lượng và 67,63-69,71 triệu đồng/kg (mua - bán).

Theo đó, giá mua và bán bạc miếng của Phú Quý tăng 14.000 đồng/lượng, còn bạc thỏi tăng 380.000 đồng/kg so với lúc mở cửa.

Giá bạc thỏi đã tiến sát ngưỡng 70 triệu đồng/kg. Ảnh: Phú Quý

Giá bạc thế giới ngày 13/6/2026

Cập nhật lúc 20h25 (giờ Việt Nam) ngày 12/6, giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới tiệm cận mức 66,87 USD/ounce, giảm 0,48 USD/ounce, tương đương giảm 0,72% so với chốt phiên trước đó.

Cùng thời điểm, giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 7 lại tăng mạnh 2,97 USD/ounce (+4,64%), lên mức 66,97 USD/ounce. Thậm chí, trong ngày có thời điểm giá bạc hợp đồng tương lai đã vượt 68 USD/ounce.

Theo dữ liệu thị trường, giá bạc giao ngay dao động quanh ngưỡng 67 USD/ounce. Diễn biến này cho thấy tâm lý thận trọng của giới đầu tư khi thị trường đồng thời chịu tác động từ kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran và khả năng lãi suất toàn cầu tiếp tục duy trì ở mức cao.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết một thỏa thuận có thể đạt được ngay trong cuối tuần này. Tuy nhiên, phía Iran đến nay vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức về quyết định cuối cùng.

Kể từ khi xung đột giữa Mỹ và Iran leo thang, thị trường bạc liên tục chịu áp lực. Giới đầu tư lo ngại giá năng lượng tăng mạnh có thể đẩy lạm phát lên cao, qua đó củng cố kỳ vọng các ngân hàng trung ương sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt và mặt bằng lãi suất ở mức cao trong thời gian tới.

Trên FX Empire, chuyên gia phân tích tài chính Muhammad Umair, nhận định, diễn biến giá bạc giao ngay cho thấy sự xuất hiện của mô hình nến Bullish Hammer (búa tăng giá), tín hiệu phản ánh lực mua đang gia tăng và xu hướng tăng vẫn được duy trì trên thị trường bạc.

Theo ông, để xác nhận một nhịp tăng giá mới, bạc cần vượt ngưỡng 72 USD/ounce. Nếu chinh phục thành công mốc này, giá bạc có thể mở rộng đà tăng và hướng tới vùng 80 USD/ounce.

Ở chiều ngược lại, việc đánh mất mốc 60 USD/ounce có thể kích hoạt áp lực bán mạnh hơn, kéo giá bạc lùi về khu vực 50 USD/ounce.

Vị chuyên gia này cho rằng vùng 50-60 USD/ounce hiện là ngưỡng hỗ trợ quan trọng và được nhiều nhà đầu tư dài hạn xem là mức giá hấp dẫn để tích lũy. Đây cũng có thể là nền tảng cho đợt biến động lớn tiếp theo của thị trường bạc.

Dù giá bạc vẫn chịu tác động từ biến động của đồng USD, áp lực lạm phát kéo dài và những bất ổn địa chính trị tại Trung Đông, triển vọng dài hạn của kim loại quý này vẫn được đánh giá tích cực, miễn là vùng hỗ trợ 50-60 USD/ounce tiếp tục được giữ vững.