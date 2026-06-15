Giá bạc trong nước ngày 15/6/2026

Tuần qua, thị trường bạc trong nước chao đảo. Giá bạc giảm mạnh về mức thấp nhất kể từ đầu năm 2026. Tuy nhiên, ngay sau đó, giá kim loại quý này bất ngờ đảo chiều tăng mạnh.

Khép lại tuần giao dịch, giá bạc thỏi đã vượt 70 triệu đồng/kg, tăng nhẹ so với chốt tuần liền kề trước đó.

Cụ thể, tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng loại 1 lượng chốt tuần giao dịch ở mức 2,569-2,649 triệu đồng/lượng và giá bạc thỏi loại 1kg là 68,51-70,64 triệu đồng/kg (mua - bán).

Giá bạc miếng loại 1 lượng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý chốt tuần cũng được niêm yết ở mức 2,572-2,652 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá bạc thỏi loại 1kg của thương hiệu này vọt lên ngưỡng 68,59-70,72 triệu đồng/kg (mua - bán).

Khép lại phiên giao dịch tuần qua, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) niêm yết giá mua và bán bạc miếng loại 1 lượng ở mức 2,544-2,622 triệu đồng/lượng. Còn giá bạc thỏi loại 1kg của SBJ đóng cửa ở mức 67,84-69,92 triệu đồng/kg (mua - bán).

Giá bạc thỏi tại một số doanh nghiệp đã vượt mốc 70 triệu đồng/kg.

Giá bạc thế giới ngày 15/6/2026

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay có tuần giao dịch biến động mạnh. Sau khi rơi về mức thấp nhất tuần là 62,2 USD/ounce, kim loại quý này phục hồi lên 68 USD/ounce khi đóng cửa. Tuy nhiên, so với cuối tuần trước, mức tăng chỉ vào khoảng 0,24%.

Ở chiều ngược lại, dù phiên giao dịch ngày thứ Sáu tăng tới 6,2%, nhưng chốt tuần giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 7 đóng cửa ở mức 67,97 USD/ounce. So với đóng cửa tuần liền kề trước đó, giá bạc hợp đồng tương lai vẫn giảm 1,63%.

Đáng chú ý, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust (SLV) đã bán ròng 4 phiên liên tiếp với khối lượng lên tới gần 100 tấn bạc trong tuần vừa qua.

Ông Christopher Lewis, chuyên gia phân tích cao cấp tại FX Empire, nhận định giá bạc lao dốc rồi nhanh chóng đảo chiều phục hồi cho thấy khả năng xuất hiện một nhịp tăng trở lại trong ngắn hạn.

Diễn biến này không quá bất ngờ khi ngưỡng 60 USD/ounce đã nhiều lần đóng vai trò là vùng hỗ trợ quan trọng của thị trường.

Tuy nhiên, vị chuyên gia này khuyến nghị nhà đầu tư cần thận trọng do thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều biến động. Sau giai đoạn giảm sâu, bạc đang xuất hiện tín hiệu bị bán quá mức (oversold), qua đó làm gia tăng khả năng phục hồi trong những phiên tới.

Dù vậy, nếu mốc hỗ trợ 60 USD/ounce bị phá vỡ, giá bạc có thể đối mặt với áp lực giảm mạnh hơn và có thể lùi về vùng 50 USD/ounce.

Về triển vọng dài hạn, ông Christopher Lewis cho rằng thị trường bạc có thể đang bước vào giai đoạn mở rộng biên độ dao động với vùng hỗ trợ quanh 60 USD/ounce và vùng kháng cự khoảng 90 USD/ounce. Đây được xem là biên độ giao dịch tương đối rộng, tạo ra nhiều cơ hội cho nhà đầu tư.

Ngoài ra, nhu cầu bạc trên thị trường vẫn đang vượt nguồn cung, yếu tố được đánh giá là sẽ tiếp tục hỗ trợ giá kim loại quý này trong dài hạn.

Song, diễn biến tiếp theo của bạc vẫn sẽ phụ thuộc lớn vào khẩu vị rủi ro của nhà đầu tư và xu hướng lãi suất tại Mỹ.

Ông nhấn mạnh, thị trường trái phiếu tiếp tục là chỉ báo quan trọng cần theo dõi. Nếu lợi suất trái phiếu giảm, giá bạc có thể được hỗ trợ phục hồi. Ngược lại, lợi suất tăng mạnh sẽ tạo thêm áp lực lên bạc cũng như các kim loại quý khác.