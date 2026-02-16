Giá bạc thế giới ngày 16/2/2026

Giá bạc thế giới lao dốc mạnh trong phiên giao dịch châu Á ngày 16/2, khi áp lực bán gia tăng sau nhịp hồi phục ngắn trước đó.

Trên sàn quốc tế, hợp đồng tương lai bạc giao dịch quanh mức 74,98 USD/ounce, giảm 2,984 USD, tương đương 3,83% so với phiên liền trước.

Diễn biến này cho thấy tâm lý thận trọng đang bao trùm thị trường kim loại quý, trong bối cảnh nhà đầu tư đẩy mạnh chốt lời và đồng USD có xu hướng nhích lên.

Nhiều trang tin quốc tế nhận định bạc đang chịu áp lực kép từ biến động kỹ thuật và lo ngại nhu cầu công nghiệp suy yếu khi tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại. Việc mất mốc 75 USD/ounce có thể kích hoạt thêm lực bán ngắn hạn, song xu hướng trung hạn vẫn phụ thuộc vào triển vọng chính sách tiền tệ của Mỹ và dòng tiền đầu tư trú ẩn.

Trước khi đóng cửa để bước vào kỳ nghỉ cuối tuần, giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới tăng nhẹ 2,97% so với đóng cửa phiên trước đó, lên mức 77,43 USD/ounce. Giá bạc hợp đồng tương lai cũng tăng 3%, lên ngưỡng 77,96 USD/ounce.

Giá bạc thỏi của các thương hiệu trong nước chênh nhau hàng chục triệu đồng 1kg. Ảnh: Ancarat.

Giá bạc tăng nhẹ sau khi Cục Thống kê Lao động Mỹ cho biết lạm phát CPI tháng 1 tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước, nhưng giảm mạnh so với mức tăng 2,7% của tháng 12/2025.

Hiện giá bạc đang tăng cao hơn sau khi phục hồi từ mức thấp gần 67 USD mỗi ounce. Tuy nhiên, đóng cửa một tuần giao dịch, giá kim loại quý này vẫn chưa thể chạm mốc 80 USD - mức hỗ trợ quan trọng để hướng đến mục tiêu 90 USD và 100 USD.

Trên thị trường thế giới, các nhà giao dịch đang theo dõi mức 80 USD/ounce như một hỗ trợ ngắn hạn. Nếu bạc giữ trên mức 80 USD và phục hồi, nó có thể báo hiệu rằng áp lực bán đang giảm bớt và giá có thể trở lại phạm vi đi ngang.

Song, thực tế cho thấy lực bán trên thị trường vẫn áp đảo. Trong liên tiếp hai phiên giao dịch (ngày 12 và 13/2), quỹ bạc lớn nhất thế giới iShare Silver Trust (SLV) đã bán ra lượng bạc giá trị gần 496 triệu USD. Hiện, lượng bạc quỹ này nắm giữ chỉ còn gần 39,89 tỷ USD.

Ở trong nước, trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat đóng cửa ở mức 2,889-2,978 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra. Giá bạc thỏi 999 loại 1kg của thương hiệu này ở mức 77,04-79,41 triệu đồng/kg (mua - bán).

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng đóng cửa ở mức 2,875-2,964 triệu đồng/lượng, giá bạc thỏi là 76,67-79,04 triệu đồng/kg (mua - bán).

Trong khi, tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ), đóng cửa phiên giao dịch 13/2, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng ở mức 3,33-3,432 triệu đồng/lượng, còn giá bạc thỏi 999 loại 1kg lùi về 88,8-91,52 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và bán ra.

Đáng chú ý, trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, giá bạc biến động khá mạnh. Theo đó, giá bạc của các thương hiệu có sự chênh lệch lớn.

Cụ thể, đóng cửa phiên giao dịch 13/2, giá bạc thỏi chiều bán ra tại Sacombank ở mức 91,52 triệu đồng/kg, cao hơn hàng cùng loại của Ancarat tới 12,11 triệu đồng/kg và cao hơn giá bạc thỏi ở Phú Quý 12,48 triệu đồng/kg.

Dự báo giá bạc

Theo các nhà phân tích, sau một thời gian “điên loạn”, thị trường bạc dường như đang dần bình ổn trở lại. Dù vậy, mức độ biến động giá ở mỗi phiên vẫn cao hơn đáng kể so với trước đây.

Các nhà phân tích cũng nhấn mạnh, nhu cầu bạc từ Trung Quốc vẫn đang giữ vai trò chi phối thị trường, đến từ cả giới đầu tư lẫn khu vực sản xuất công nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp chế tạo tấm pin năng lượng mặt trời. Hệ quả là lượng tồn kho bạc tại Sở Giao dịch Vàng Thượng Hải giảm xuống mức thấp kỷ lục, trong khi phí bảo hiểm giao ngay tăng mạnh.

Dù kỳ nghỉ Tết Nguyên đán có thể khiến thị trường Trung Quốc tạm thời hạ nhiệt, song tình trạng thắt chặt nguồn cung tại đây vẫn ở mức đáng kể. Tồn kho bạc trên Sàn Thượng Hải tiếp tục xu hướng suy giảm, trong khi mức thiếu hụt bạc của Trung Quốc ngày càng gia tăng.

“Trong bối cảnh nhu cầu đầu tư từ Trung Quốc gia tăng mạnh, qua đó tác động đáng kể tới quá trình hình thành mặt bằng giá của toàn bộ nhóm kim loại, đây sẽ tiếp tục là yếu tố xúc tác quan trọng cần theo dõi trong vài tuần tới”, ông Gregory Shearer, Trưởng bộ phận Chiến lược Kim loại cơ bản và Kim loại quý tại J.P. Morgan, nhận định.

Bên cạnh đó, J.P. Morgan cũng tỏ ra thận trọng hơn với việc quay lại vị thế mua bạc trong ngắn hạn, cho tới khi có thể khẳng định phần ‘bong bóng’ giá hình thành gần đây đã được loại bỏ hoàn toàn.