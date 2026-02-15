Trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, vào ngày 13/2, giá bạc thỏi 999 loại 1kg của một thương hiệu lớn trong nước niêm yết ở mức 88,8-91,52 triệu đồng/kg (mua-bán).

Khi giá bạc lập đỉnh vào ngày 29/1, thương hiệu này từng niêm yết bạc thỏi ở mức khoảng 122-125 triệu đồng/kg (mua-bán).

Như vậy, chỉ trong vòng 15 ngày, bạc thỏi đã mất giá tới hơn 33 triệu đồng/kg, tương đương gần 40% giá trị.

Đây là thời điểm mà các nhà đầu tư đặt câu hỏi về giá trị thực sự của bạc. Sau cao trào tăng giá, mối quan tâm về bạc có phải đã 'nguội lạnh'?

Thoát khỏi 'cái bóng' của vàng

Trong nhiều năm, bạc thường được đặt cạnh vàng như một lựa chọn thay thế có chi phí thấp hơn. Tuy nhiên, trong suốt năm 2025, giá bạc không còn vận động đơn thuần theo quán tính của vàng, mà ngày càng phản ánh các động lực riêng, gắn với cả nhu cầu đầu tư và nhu cầu công nghiệp mang tính cấu trúc.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), với đặc tính hiếm có khi đồng thời đảm nhiệm vai trò tài sản phòng thủ và nguyên liệu công nghiệp chiến lược, bạc hưởng lợi từ nhu cầu gia tăng ở cả hai chiều.

Khả năng dẫn điện và dẫn nhiệt vượt trội khiến bạc trở thành vật liệu khó thay thế trong các ngành đòi hỏi độ chính xác và hiệu suất cao. Trong năm 2025, nhu cầu bạc tăng mạnh trong lĩnh vực sản xuất pin năng lượng mặt trời, xe điện và hạ tầng trung tâm dữ liệu phục vụ trí tuệ nhân tạo, qua đó củng cố nền tảng tiêu thụ dài hạn của kim loại này.

Giá trị của bạc vì thế không còn chỉ được hình thành từ vai trò trú ẩn trước những bất ổn ngắn hạn, mà ngày càng gắn với các xu thế công nghiệp mang tính nền tảng của kinh tế toàn cầu.

Trong khi đó, nguồn cung bạc lại mang tính phân tán cao, chủ yếu là sản phẩm phụ của quá trình khai thác các kim loại khác. Ngay cả khi giá tăng mạnh trong năm 2025, sản lượng khai thác cũng khó có thể mở rộng tương ứng, đặc biệt trong bối cảnh các mỏ dễ khai thác dần cạn kiệt và yêu cầu đầu tư ngày càng lớn.

Tỷ suất sinh lời đầu tư giữa vàng và bạc. (Nguồn: MXV)

Đến cuối năm 2025, giá hợp đồng bạc kỳ hạn tiêu chuẩn trên sàn COMEX đã tăng khoảng 137% so với đầu năm, vượt xa mức tăng của vàng trong cùng giai đoạn. Diễn biến này nhanh chóng lan tỏa sang thị trường Việt Nam, khi giá bạc nguyên liệu và bạc miếng trong nước ghi nhận mức tăng xấp xỉ 160%. Đà tăng được hình thành qua nhiều cao trào nối tiếp, phản ánh sự giao thoa của các yếu tố vĩ mô, cung - cầu vật chất và dòng vốn đầu tư.

Về chính sách vĩ mô, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã có các lần hạ lãi suất trong năm 2025 nhằm hỗ trợ thị trường lao động, qua đó tạo nền tảng thuận lợi cho các tài sản kim loại quý, trong đó có bạc. Khép lại năm 2025, thị trường bạc không chỉ xác lập một mặt bằng giá mới, mà còn chứng kiến sự thay đổi căn bản trong cách nhìn nhận về vai trò của bạc, đặt nền móng cho một chu kỳ vận động tiếp theo.

Ông Dương Đức Quang, Phó TGĐ MXV cho rằng, bạc có xu hướng biến động mạnh hơn vàng do quy mô thị trường nhỏ hơn, đồng thời chịu tác động đan xen giữa các yếu tố tài chính và nhu cầu công nghiệp.

Trong bối cảnh đó, mỗi nhịp dịch chuyển của dòng vốn lớn đều có thể đẩy biên độ dao động giá lên mức cao hơn. Nếu năm 2025 là giai đoạn hình thành kỳ vọng, thì năm 2026 sẽ là giai đoạn kiểm nghiệm mức độ trưởng thành của thị trường bạc cũng như năng lực thích ứng của nhà đầu tư trước một mặt bằng giá mới.

Cơ cấu nhu cầu bạc trong lĩnh vực công nghiệp. (Nguồn: MXV, Viện Bạc)

5 yếu tố tác động mạnh tới giá bạc

Thời gian qua, diễn biến giá trong nước nhìn chung bám sát xu hướng quốc tế, phản ánh khá nhanh các biến động lớn từ thị trường thế giới với độ trễ không đáng kể. Trong bối cảnh nguồn cung trong nước vẫn phụ thuộc đáng kể vào nhập khẩu, các cú sốc giá từ bên ngoài có xu hướng lan tỏa trực tiếp và khuếch đại tác động trong ngắn hạn.

Trong các cao trào tăng giá năm 2025, theo MXV, hình ảnh người dân xếp hàng tại một số điểm bán bạc ở các đô thị lớn cho thấy sức hút rõ nét của kim loại này trong vai trò tài sản tích trữ. Nhu cầu mua vào gia tăng nhanh trong thời gian ngắn, thậm chí chấp nhận mức chênh lệch giá cao, phản ánh tâm lý tìm kiếm kênh bảo toàn giá trị trước những bất ổn vĩ mô.

Tuy nhiên, những diễn biến trên cũng cho thấy thị trường bạc trong nước vẫn đang ở giai đoạn đầu phát triển, khi dòng tiền có thể được kích hoạt mạnh bởi tâm lý đám đông, nhưng đồng thời cũng dễ suy giảm khi kỳ vọng ngắn hạn hạ nhiệt.

Nói về năm 2026, TS Nguyễn Tuấn Anh, giảng viên ngành Tài chính, Đại học RMIT Việt Nam cho rằng, có 5 yếu tố sẽ tác động mạnh tới giá bạc.

Thứ nhất là nhu cầu công nghiệp – hiện chiếm tới hơn 55% tổng cầu bạc toàn cầu. Đây là động lực cốt lõi quyết định xu hướng giá bạc trong dài hạn. Bạc đóng vai trò không thể thay thế trong các lĩnh vực then chốt như pin mặt trời, xe điện (EV), hạ tầng trung tâm dữ liệu AI và điện tử tiêu dùng.

Theo báo cáo từ Viện Bạc (Silver Institute), thị trường bạc đang trải qua nhiều năm liên tiếp rơi vào tình trạng thâm hụt cấu trúc. Cụ thể, năm 2025 ghi nhận mức thiếu hụt nguồn cung khổng lồ, ước tính khoảng 150-230 triệu ounce. Dự báo cho năm 2026 tiếp tục cho thấy sự căng thẳng về nguồn cung, bất chấp nỗ lực tiết giảm hàm lượng bạc của các nhà sản xuất, do giới hạn vật lý của vật liệu đã dần chạm đáy.

Thứ hai là chính sách tiền tệ. Fed dự kiến cắt giảm lãi suất thêm 2-3 lần trong 2026. Lãi suất thấp làm giảm chi phí cơ hội giữ bạc, hỗ trợ giá tương tự giai đoạn 2020-2021.

Thứ ba là diễn biến tỷ giá USD và lạm phát. Đồng USD suy yếu trong khi lạm phát duy trì ở mức cao sẽ hỗ trợ giá bạc. Ngược lại, nếu USD mạnh lên trở lại nhờ kinh tế Mỹ tỏ ra bền bỉ, giá bạc có thể chịu áp lực điều chỉnh.

Thứ tư là hoạt động đầu cơ và cấu trúc vị thế. Dòng vốn từ nhà đầu tư cá nhân thông qua mạng xã hội và các quỹ ETF (như iShares Silver Trust) vẫn rất nhạy cảm với biến động giá. Báo cáo Cam kết của các nhà giao dịch - COT (Commitment of Traders) cho thấy các vị thế đầu cơ đang ở mức cao, làm gia tăng rủi ro biến động mạnh.

Thứ năm là nguồn cung từ khai thác mỏ. Sản lượng khai thác bạc tăng chậm, do phần lớn là sản phẩm phụ của hoạt động khai thác đồng và kẽm. Bên cạnh đó, rủi ro địa chính trị tại Mexico và Peru có thể gây gián đoạn nguồn cung.

Người dân chờ đợi mua bạc vào tháng 1/2026 - thời điểm giá bạc đang thiết lập các đỉnh lịch sử. (Ảnh: T.C)

Về lời khuyên, ông Tuấn Anh cho rằng bạc vẫn nên coi là một kênh đầu tư, nhưng chỉ phù hợp với nhà đầu tư dài hạn theo chiến lược thận trọng. Bởi, giai đoạn tích lũy sau các nhịp điều chỉnh sâu thường mở ra cơ hội tích lũy tốt, tương tự như sau các đợt điều chỉnh lớn năm 2011 và 2021.

Tuy nhiên, trong ngắn hạn, thị trường bạc vẫn có thể biến động mạnh do mức sử dụng đòn bẩy cao trên thị trường hợp đồng tương lai và các đợt gọi ký quỹ (margin call).

Do đó, nhà đầu tư nên áp dụng chiến lược bình quân giá (dollar-cost averaging – DCA), mua dần theo thời gian thay vì giải ngân toàn bộ một lần. Tỷ trọng bạc trong danh mục nên được giới hạn ở mức khoảng 5–10%, kết hợp với vàng và các loại tài sản khác nhằm đa dạng hóa rủi ro.

Ngoài ra, nhà đầu tư cần thiết lập mức cắt lỗ (stop-loss) rõ ràng, chỉ sử dụng vốn nhàn rỗi, và tránh các chiến lược đầu cơ lướt sóng ngắn hạn. Bởi, rủi ro thao túng của các nhà đầu tư lớn cũng như sự chênh lệch thanh khoản giữa thị trường giấy và thị trường bạc vật chất vẫn hiện hữu.

"Năm 2026 vẫn mang triển vọng tích cực đối với bạc nhờ nền tảng cơ bản vững chắc. Tuy nhiên, thành công đòi hỏi kỷ luật đầu tư cao và tầm nhìn dài hạn. Thị trường bạc không phù hợp với những nhà đầu tư thiếu khả năng chịu đựng biến động", ông nói với PV VietNamNet.