Giá bạc trong nước hôm nay 13/2

Đóng cửa phiên giao dịch ngày 12/2, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng niêm yết ở mức 3,108-3,204 triệu đồng/lượng và bạc thỏi 999 loại 1kg có giá 82,88-85,44 triệu đồng/kg (mua - bán).

Theo đó, giá bạc thỏi của thương hiệu này bất ngờ bật tăng 560.000 đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 910.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với lúc mở cửa; trong khi giá bạc miếng tăng nhẹ 21.000-22.000 đồng/lượng (mua - bán).

Tương tự, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat đóng cửa phiên giao dịch hôm 12/2 ở mức 3,105-3,201 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 32.000-33.000 đồng/lượng so với lúc mở cửa.

Giá bạc thỏi 999 loại 1kg của Ancarat cũng tăng 850.000-880.000 đồng/kg, đóng cửa ở ngưỡng 82,8-85,36 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và bán ra.

Ở chiều ngược lại, tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ), sau 19 lần điều chỉnh, giá bạc miếng Kim Phúc Lộc 999 loại 1 lượng đóng cửa phiên giao dịch ở mức 3,369-3,477 triệu đồng/lượng và bạc thỏi SBJ 999 loại 1kg là 89,84-92,72 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và bán ra.

So với lúc mở cửa, giá bạc miếng của Sacombank giảm 30.000 đồng/lượng, còn bạc thỏi giảm 800.000 đồng/kg ở cả chiều mua vào và bán ra.

Giá bạc tiếp tục biến động. Ảnh: Ancarat

Giá bạc thế giới ngày 13/2/2026

Lúc 20h12 ngày 12/2 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới ở mức 82,59 USD/ounce. Mức giá này so với đóng cửa phiên trước đó đã giảm gần 1,73 USD/ounce, tương đương giảm 2,05%.

Cùng chung xu hướng, giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 3 cũng lùi về ngưỡng 82,32 USD/ounce, giảm 1,6 USD mỗi ounce, tương đương giảm 1,91%.

Giá bạc giảm trong phiên giao dịch hôm thứ Năm sau khi dữ liệu việc làm Mỹ mạnh hơn dự kiến, từ đó làm giảm kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) cắt giảm lãi suất sâu hơn, mặc dù mức giảm bị hạn chế bởi nhu cầu trú ẩn an toàn vẫn còn.

Thống đốc Fed Stephen Miran nhận định, diễn biến tích cực bất ngờ của báo cáo việc làm Mỹ trong tháng 1 không đồng nghĩa Fed phải trì hoãn các đợt cắt giảm lãi suất sắp tới. Theo ông, những cải cách phía cung đang được lên kế hoạch như nới lỏng các quy định đối với doanh nghiệp, cùng kỳ vọng lạm phát nhà ở hạ nhiệt, sẽ tạo dư địa để cơ quan này tiếp tục hạ lãi suất điều hành.

Dù vậy, các số liệu tích cực hơn dự kiến này gần như đã loại bỏ khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 3 và với thị trường hiện dự đoán đợt cắt giảm lãi suất tiếp theo sẽ diễn ra vào tháng 7 thay vì tháng 6.

Dự báo giá bạc

Trong ghi chú nghiên cứu mới công bố, Viện Bạc (Silver Institute) nhấn mạnh lực đỡ quan trọng nhất của bạc đến từ tình trạng lệch pha cung - cầu, với triển vọng thâm hụt có thể kéo dài đến hết năm 2026. Điều này đồng nghĩa thị trường kim loại quý này sẽ bước sang năm thứ 6 liên tiếp thiếu hụt nguồn cung.

Dòng tiền đầu tư được kỳ vọng sẽ đóng vai trò “đầu kéo” cho giá bạc trong năm nay, nhất là khi tăng trưởng kinh tế chậm lại có thể tạo áp lực lên nhu cầu từ khu vực công nghiệp, Viện Bạc nhận định. Ở chiều ngược lại, mặt bằng giá cao được dự báo sẽ khiến nhu cầu bạc trang sức suy yếu.

Trên Kitco, ông Gregory Shearer, Trưởng bộ phận Chiến lược Kim loại Cơ bản và Kim loại Quý tại J.P. Morgan nhận định, trong ngắn hạn, nhu cầu đầu tư vẫn được xem là động lực giá chính. Theo đó, giá bạc đang thiết lập mặt bằng đáy cao hơn, nhưng trần giá vẫn chưa rõ.

Dù bạc không có lực mua mang tính cấu trúc từ các ngân hàng trung ương như vàng, song nhu cầu toàn cầu, đặc biệt từ Trung Quốc và Ấn Độ sẽ đóng vai trò then chốt trong việc xác lập vùng hỗ trợ giá bạc sau các nhịp điều chỉnh gần đây, ông Shearer nhấn mạnh.

“Trong bối cảnh nhu cầu đầu tư từ Trung Quốc gia tăng mạnh, ảnh hưởng đáng kể tới quá trình hình thành giá của toàn bộ nhóm kim loại, chúng tôi tin rằng đây sẽ là chất xúc tác cần theo dõi đối với bạc trong những tuần tới”, ông nói thêm.

J.P. Morgan Global Research cũng dự báo giá bạc quý IV có thể ghi nhận mức trung bình cao nhất khoảng 85 USD/ounce, tuy nhiên trung bình năm 2026 chỉ đạt 81 USD/ounce. Sang năm 2027, giá bạc được kỳ vọng bình quân quanh ngưỡng 85 USD/ounce.