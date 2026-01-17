Giá bạc trong nước ngày 17/1/2026

Chốt phiên giao dịch ngày 16/1, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 3,435-3,541 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 26.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và giảm 27.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với giá mở cửa.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Phú Quý chốt phiên giảm 700.000-720.000 đồng/kg (mua - bán), lần lượt về mức 91,59-94,42 triệu đồng/kg (mua - bán).

Ngược lại, giá bạc miếng Kim Phúc Lộc 999 (1 lượng) của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) chốt phiên 16/1 được niêm yết ở mức 3,492-3,579 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 27.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với giá lúc mở cửa.

Giá bạc thỏi SBJ 999 tăng 720.000 đồng/kg ở chiều mua vào và bán ra, lên mức 93,12-95,44 triệu đồng/kg (mua - bán).

Giá bạc vẫn neo ở mức cao. Ảnh: Phú Quý

Giá bạc thế giới hôm nay 17/1/2026

Lúc 19h50 ngày 16/1 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới được niêm yết ở mức 90,76 USD/ounce, giảm khoảng 1,66 USD/ounce so với giá lúc mở cửa.

Tương tự, giá bạc giao tháng 3 giảm 2,13 USD/ounce so với giá mở cửa, về mức 90,21 USD/ounce.

Nhìn vào các phiên giao dịch gần đây có thể thấy, giá bạc đã chịu áp lực bán đáng kể khi chạm mức đỉnh 93 USD/ounce. Bạc giao ngay gần nhất được giao dịch ở mức 90,76 USD/ounce, giảm 1,79% trong ngày. Tuy nhiên, giá đã phục hồi so với vùng đáy quanh 86 USD/ounce, cho thấy thị trường vẫn duy trì được mức độ chống chịu nhất định.

Sau khi tăng tới 30% trong những ngày đầu năm mới, giá bạc đang bước vào giai đoạn biến động mạnh. Áp lực bán mang tính kỹ thuật gia tăng, đặc biệt khi thị trường chờ đợi quyết định từ Tổng thống Mỹ Donald Trump xác nhận rằng kim loại quý này sẽ chưa phải đối mặt với thuế nhập khẩu ở thời điểm hiện tại.

Theo một số nhà phân tích, tuyên bố của ông Trump có thể góp phần giảm bớt áp lực thanh khoản trên thị trường bạc, siết tình trạng “bán khống” đã kéo dài gần một năm do tình trạng thiếu hụt nguồn cung.

Dự báo giá bạc

Trên Kitco, bà Ewa Manthey, chiến lược gia hàng hóa tại ING nhận định, trong ngắn hạn, giá bạc có thể dao động ở biên độ hẹp khi rủi ro thuế quan được thị trường đánh giá lại và trạng thái các vị thế đầu tư dần trở về mức bình thường. Tuy nhiên, tình trạng thiếu hụt mang tính cấu trúc, nguồn cung vật chất khan hiếm cùng những bất định chính sách kéo dài cho thấy dư địa giảm giá của bạc là không lớn. Kim loại quý này nhiều khả năng vẫn nhận được lực đỡ vững chắc trong các nhịp điều chỉnh.

Mặc dù nhiều nhà phân tích đánh giá khả năng áp thuế đối với bạc là thấp, nhưng mối đe dọa này, dù nhỏ song kéo dài, đã buộc thị trường phải duy trì lượng tồn kho cao tại Mỹ trong phần lớn năm 2025. Điều này tạo áp lực đáng kể lên chuỗi cung ứng bạc toàn cầu.

Hơn nữa, việc nguồn bạc lưu thông tự do ngày càng khan hiếm đã làm phát sinh các vấn đề về thanh khoản trên thị trường vật chất, trong bối cảnh nhu cầu đầu tư tăng mạnh và nhu cầu từ lĩnh vực công nghiệp cạnh tranh gay gắt đối với nguồn cung đang suy giảm tại London và Trung Quốc.

Các nhà phân tích cho rằng lượng tồn kho suy giảm cùng nhu cầu vượt xa nguồn cung sẽ tiếp tục hỗ trợ mặt bằng giá cao trong suốt năm 2026.

Nhận định bạc có thể suy yếu trong ngắn hạn, song chuyên gia của BMO Capital Markets nhấn mạnh rằng các vấn đề nguồn cung toàn cầu vẫn chưa được giải quyết.

BMO cũng khuyến cáo, trong bối cảnh hiện nay, nhà đầu tư cần đặc biệt chú ý tới nhu cầu bạc trong lĩnh vực điện mặt trời.