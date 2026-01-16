Giá bạc trong nước ngày 16/1/2026

Chốt phiên giao dịch ngày 15/1, giá bạc miếng 999 (1 lượng) được Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 3,435-3,541 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 34.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 35.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với lúc mở cửa.

Trong khi đó, giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Phú Quý được điều chỉnh lên 91,60-94,43 triệu đồng/kg, tăng 910.000 đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 940.000 đồng/kg ở chiều bán ra so với lúc mở cửa.

Ở chiều ngược lại, giá bạc miếng Kim Phúc Lộc 999 (1 lượng) của Công ty TNHH Một thành viên Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) lại giảm 42.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với giá lúc mở cửa, về mức 3,459-3,546 triệu đồng/lượng.

Giá bạc thỏi SBJ 999 của Sacombank được niêm yết ở mức 92,24-94,56 triệu đồng/kg chiều mua vào - bán ra, giảm 1,12 triệu đồng/kg so với giá lúc mở cửa.

Đáng chú ý, sau khi tăng phi mã và lập đỉnh lịch sử trong các phiên trước, giá bạc ngày 15/1 rung lắc dữ dội. Theo ghi nhận thị trường, có thương hiệu chỉ trong một ngày đã điều chỉnh giá mua - bán bạc tới 19 lần.

Giá bạc biến động mạnh trên đỉnh lịch sử. Ảnh: Ancarat

Giá bạc thế giới ngày 16/1/2026

Trên thị trường quốc tế, sau khi lập đỉnh lịch sử 93,7 USD/ounce, vào lúc 20h ngày 15/1 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay giao dịch ở mức 90,79 USD/ounce, giảm 2,39 USD/ounce, tương đương giảm 2,56% so với giá lúc mở cửa.

Tương tự, giá bạc giao tháng 3 cũng giảm gần 1,19 USD/ounce, về 90,2 USD/ounce.

Giá bạc giảm trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump thể hiện lập trường ôn hòa hơn trước tình hình bất ổn tại Iran, đồng thời căng thẳng liên quan đến Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Jerome Powell hạ nhiệt, qua đó làm suy giảm nhu cầu trú ẩn an toàn đối với bạc.

Sự sụt giảm của giá bạc còn được cho là do việc chốt lời của các nhà đầu tư sau khi kim loại này lập đỉnh lịch sử 93,7 USD/ounce.

Dù vậy, giá bạc vẫn được hỗ trợ bởi kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất của Mỹ trong năm nay, cùng những bất ổn địa chính trị dai dẳng.

Dự báo giá bạc

Trong báo cáo công bố ngày 13/1, nhóm chiến lược gia của Citigroup do ông Kenny Hu dẫn đầu đã nâng dự báo giá bạc trong quý I/2026 lên mức 100 USD/ounce.

Citigroup nhận định, nhu cầu trú ẩn an toàn đối với bạc đang được hỗ trợ bởi nhiều yếu tố, bao gồm căng thẳng địa chính trị leo thang, tình trạng thiếu hụt nguồn cung trên thị trường, cũng như những bất ổn mới liên quan đến tính độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Mặc dù cả vàng và bạc đều đã thiết lập mức giá cao kỷ lục kể từ đầu năm, song Citigroup vẫn giữ quan điểm rằng bạc sẽ có mức tăng tốt hơn vàng trong trung hạn. Tuy nhiên, xét về dài hạn, ngân hàng này cho rằng các kim loại công nghiệp mới là nhóm có vai trò dẫn dắt xu hướng của thị trường kim loại.

Các chiến lược gia của ngân hàng này cũng lưu ý về khả năng xảy ra một cú giảm giá mạnh với bạc, do dòng vốn đảo chiều liên quan đến thuế quan theo Mục 232 đối với các khoáng sản quan trọng. Khi đó, thị trường bạc sẽ chứng kiến đợt bán ra mang tính chiến thuật, lan sang cả nhóm kim loại quý và kim loại cơ bản khác.

Tuy nhiên, Citigroup lưu ý nhà đầu tư có thể coi những nhịp điều chỉnh này là cơ hội để mua vào, bởi các yếu tố nền tảng nâng đỡ xu hướng tăng của thị trường kim loại nói chung vẫn chưa có dấu hiệu thay đổi.