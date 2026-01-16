Trong phiên giao dịch ngày 14-15/1, giá vàng thế giới vọt lên mức cao kỷ lục 4.640 USD/ounce, tương đương khoảng 150 triệu đồng/lượng theo tỷ giá tự do. Trong nước, giá vàng bán ra lên tới 163,5 triệu đồng/lượng. Bạc cũng tăng mạnh và lập đỉnh lịch sử trên 93,3 USD/ounce, trong khi giá bạc trong nước vượt 95 triệu đồng/kg.

Như vậy, giá vàng tăng hơn 75% kể từ đầu năm 2025, trong khi bạc tăng khoảng 3,1 lần.

Giá vàng và bạc tăng với tốc độ hiếm có đã giúp nhiều nhà đầu tư lãi lớn, ghi nhận tài sản tăng mạnh. Tuy nhiên, nhiều cảnh báo cũng đã được đưa ra khi tốc độ tăng quá nhanh và được cho là đã vào vùng “quá mua”.

Trên thực tế, không có mặt hàng nào tăng liên tục mãi. Sau mỗi đợt tăng thường xuất hiện các nhịp điều chỉnh, thậm chí là những đợt lao dốc kéo dài.

Trong quá khứ, vàng từng trải qua nhiều chu kỳ giảm sâu và kéo dài, như giai đoạn 2012-2015 khi giá giảm từ khoảng 1.800 USD/ounce xuống 1.100 USD/ounce, hay cú điều chỉnh mạnh từ 1.940 USD/ounce hồi tháng 3/2022 xuống 1.600 USD/ounce chỉ sau vài tháng.

Bạc thậm chí còn biến động mạnh hơn, với những chu kỳ tăng nóng rồi lao dốc sâu trong các thập kỷ trước. Giá bạc từng có đợt tăng nóng, từ mức 4 USD/ounce vào năm 1977 lên mức 35 USD/ounce vào năm 1980. Năm 1992, bạc về mức 3,3 USD và tới đầu năm 2006 vẫn triền miên ở mức dưới 10 USD/ounce. Bạc lên đỉnh cao lịch sử gần 50 USD/ounce hồi năm 2011 rồi lại sụt xuống dưới ngưỡng 14 USD vào năm 2015.

Giá vàng tăng nhanh cũng là một yếu tố tích cực đối với bạc. Ảnh: HH

Trong nước, giá vàng và bạc cũng biến động rất mạnh. Cuối năm 2012, giá vàng từng giảm 3 triệu đồng/lượng trong vòng vài tiếng buổi chiều, tương đương mức giảm khoảng 6-7%. Nếu tính giá mua vào rồi bán ra thì mức lỗ còn lớn hơn rất nhiều.

Cuối năm 2025, giá vàng cũng đã giảm khoảng 7 triệu đồng trong vài ngày, từ mức 160 triệu đồng/lượng về 152,8 triệu đồng/lượng. Nếu tính cả mức chênh mua - bán 3 triệu đồng/lượng thì có thể lỗ tới 10 triệu đồng/lượng. Rủi ro với vàng cũng khá lớn khi giá vàng trong nước cao hơn thế giới khoảng 14-16 triệu đồng/lượng.

Thị trường bạc gần đây mới sôi động, đa số người mua đều có lãi nhờ giá tăng tới 3,1 lần từ đầu năm 2025. Tuy nhiên, mức chênh mua - bán bạc cao hơn vàng, khoảng 3 triệu đồng, nhưng tỷ lệ tương đối cao hơn. Giá mỗi kg bạc vào khoảng 95,15 triệu đồng (giá bán) và 92,29 triệu đồng (mua).

Mức chênh của bạc trong nước với thế giới cũng rất lớn. Bạc thế giới quy đổi hiện khoảng 79 triệu đồng/kg, thấp hơn giá trong nước khoảng 16 triệu đồng/kg.

Những con số này cho thấy rủi ro rất lớn.

Tổ chức tài chính "bỏng tay" vì bạc

Gần đây, nhiều cảnh báo giá bạc có thể giảm sau những đợt tăng nóng.

Sau khi tăng mạnh trong năm 2025 và lên mức 75,8 USD/ounce vào cuối năm, giá bạc gần đây lại tăng tiếp, trong phiên 15/1 lên tới 93,3 USD/ounce, tương đương mức tăng 23% trong vòng hai tuần. Bạc đã thành tài sản lớn thứ hai toàn cầu, vượt vốn hóa của "ông lớn" công nghệ Nvidia, Google, Apple, Microsoft... và chỉ còn xếp sau vàng.

Trước mắt, bạc cũng như vàng có thể trải qua những đợt điều chỉnh khi tăng với tốc độ nhanh, và tín hiệu chốt lời đang xuất hiện theo phân tích kỹ thuật. Thị trường có thể chứng kiến những đợt rung lắc.

Cuối năm vừa qua, giá bạc cũng đã giảm mạnh từ khoảng 79,3 USD/ounce hôm 27/12 xuống 72 USD hôm 28/12, qua đó gây áp lực lên giá vàng. Sở dĩ bạc bị bán mạnh do sàn CME của Mỹ lo ngại rủi ro giá bạc tăng cao quá nên đã nâng tỷ lệ ký quỹ, qua đó tạo ra áp lực bán mạnh trong một thời gian ngắn vào cuối năm ngoái.

Công ty chứng khoán TD Securities cho rằng, trong năm 2026, thị trường bạc có thể chuyển trạng thái không còn thiếu cung như hồi tháng 10-12, qua đó làm thay đổi căn bản triển vọng giá.

Ở chiều ngược, phần lớn các tổ chức vẫn dự báo trong trung và dài hạn, triển vọng thị trường bạc vẫn tích cực. Giá bạc được dự báo còn tăng nhờ vai trò là tài sản an toàn và nhu cầu tăng vọt trong sản xuất công nghiệp, năng lượng tái tạo và công nghệ cao tiếp tục mở rộng. Trong năm 2026, London và Thượng Hải ghi nhận tình trạng thiếu hụt bạc vật chất nghiêm trọng.

Trung Quốc hiện là quốc gia tiêu thụ bạc lớn nhất toàn cầu, với nhu cầu chủ yếu đến từ ngành sản xuất tấm pin mặt trời, điện tử, xe điện và hạ tầng năng lượng. Tuy nhiên, nguồn cung bạc trong nước đang thu hẹp nhanh chóng, một phần do sản lượng khai thác suy giảm, phần khác do xuất khẩu tăng mạnh trong thời gian qua và nhu cầu nội địa bùng nổ.

Trước nguy cơ mất cân đối cung - cầu, Bắc Kinh đã thông báo sẽ siết chặt xuất khẩu bạc từ ngày 1/1/2026, yêu cầu các doanh nghiệp phải xin giấy phép, với các biện pháp được dự kiến kéo dài đến năm 2027. Thông tin này ngay lập tức kích hoạt tâm lý lo ngại về một cuộc khủng hoảng nguồn cung bạc toàn cầu.

Không ít nhà đầu tư đánh cược vào điều chỉnh sau nhiều đợt tăng nóng, nhưng đã rơi vào tình trạng thua lỗ.

Các nhà phân tích hàng hóa tại TD Securities (Canada) một lần nữa đánh giá thấp đà tăng trưởng của thị trường bạc và đã thua lỗ nặng, mất thêm hơn 600.000 USD khi đặt lệnh bán khống bạc.

TD Securities đánh cược bạc sẽ giảm giá, nhưng bạc lại tăng vọt và lập đỉnh mới, buộc công ty chứng khoán này phải đóng vị thế và thua lỗ. TD Securities đã bán bạc ra ở mức 93,15 USD/ounce (giao tháng 3), nhưng bạc ngay đêm đó lên 93,7 USD/ounce.

Trước đó, TD Securities cũng đã từng bán khống bạc ở mức 78 USD, nhưng chỉ trong một tuần bạc tăng thêm hơn 19%. Mặc dù hai lần chịu tổn thất liên tiếp, các chuyên gia TD Securities cho rằng thị trường bạc vẫn đang ở trạng thái mua quá mức đáng kể. Theo đó, thị trường bạc đã vượt xa đà tăng trưởng hợp lý trong những tháng gần đây và một điểm uốn có thể sắp xuất hiện.

Thị trường cũng háo hức chờ đợi quyết định về thuế quan của chính phủ Mỹ, vì mối đe dọa về thuế nhập khẩu đối với bạc đã làm gia tăng các vấn đề về thanh khoản và chuỗi cung ứng trên thị trường.

Tổ chức BMO hôm 15/1 đưa ra cảnh báo các nhà đầu tư rằng tỷ lệ vàng/bạc có thể đang tiến gần đến mức đáy lịch sử. BMO nhận định sự tăng trưởng này, đặc biệt là so với vàng, có thể đã vượt quá mức cần thiết.

Cụ thể, tính tới 15/1, tỷ lệ giá vàng/giá bạc đã xuống dưới mức 50 lần, thấp nhất kể từ tháng 3/2012, so với mức trên 100 lần vào tháng 4/2025. Điều này cũng đồng nghĩa với việc bạc đã tăng nhanh hơn nhiều vàng trong khoảng thời gian nói trên.

Mặc dù sự bất ổn địa chính trị và nhu cầu đầu tư theo trào lưu có thể khiến tỷ lệ này giảm thêm trong ngắn hạn, nhưng ngân hàng này dự báo tỷ lệ vàng/bạc tăng lên trong những năm tới, theo xu hướng đã được duy trì từ những năm 1970.