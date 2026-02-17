Giá bạc thế giới ngày 17/2/2026

Lúc 19h ngày 16/2 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế giao dịch ở mức 76,99-77,24 USD/ounce. Mức giá này giảm 0,33 USD/ounce so với giá mở cửa, tương đương mức giảm 0,43%

Theo Trading Economics, giá bạc đang đảo ngược những mức tăng từ phiên giao dịch trước đó, dù khối lượng giao dịch giảm do kỳ nghỉ thị trường ở Mỹ, Trung Quốc và các quốc gia khác.

Vào thứ Sáu tuần trước, kim loại này đã tăng gần 3% sau khi dữ liệu lạm phát mềm của Mỹ đã củng cố kỳ vọng rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay.

Thị trường của Trung Quốc đại lục đóng cửa trong tuần này để nghỉ Tết Nguyên Đán. Trước đó, các nhà giao dịch Trung Quốc đã thúc đẩy một đợt tăng giá đầu cơ các kim loại quý trong những tuần gần đây, buộc chính quyền phải thực hiện các biện pháp để hạn chế rủi ro thị trường.

Giá bạc đã đạt đỉnh trên 120 USD/ounce vào cuối tháng Giêng trước khi giảm xuống mức khoảng 64 USD/ounce vào đầu tháng Hai khi tâm lý thị trường đảo chiều. Giá bạc đang gặp khó khăn khi tìm kiếm động lực phục hồi trong tháng Hai. Kim loại quý này hiện đang giảm gần 10% trong tháng, theo các chuyên gia.

Ở trong nước, trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat đóng cửa ở mức 2,889-2,978 triệu đồng/lượng (mua-bán). Giá bạc thỏi 999 loại 1kg của thương hiệu này ở mức 77,04-79,41 triệu đồng/kg (mua-bán).

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng trước kỳ nghỉ lễ đóng cửa ở mức 2,875-2,964 triệu đồng/lượng, giá bạc thỏi là 76,67-79,04 triệu đồng/kg (mua-bán).

Còn tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ), đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng của năm Ất Tỵ 2025, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng niêm yết ở mức 3,33-3,432 triệu đồng/lượng (mua-bán). Giá bạc thỏi 999 loại 1kg ở mức 88,8-91,52 triệu đồng/kg (mua-bán).

Giá bạc đang gặp khó khăn trong việc phục hồi. (Ảnh: Ancarat)

Dự báo giá bạc

Trên investingLive, giới phân tích đề cập về mối lo ngại khi biểu đồ giá đang bắt đầu thấy một mô hình với đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn được hình thành. Điều này không bao giờ là tín hiệu tốt cho động lực giá trên bất kỳ biểu đồ nào.

Nếu mô hình các đỉnh thấp hơn và đáy thấp hơn tiếp tục hình thành, lực mua bắt đáy nhiều khả năng sẽ đứng ngoài thị trường cho đến khi xuất hiện tín hiệu đảo chiều rõ ràng về mặt kỹ thuật. Trong ngắn hạn, bạc vẫn đối mặt nhiều áp lực khi đường trung bình động 100 ngày hiện chỉ quanh mức 65,35 USD/ounce.

Đỉnh và đáy thấp hơn được hình thành trên biểu đồ giá bạc những phiên giao dịch vừa qua. (Ảnh: investingLive)

Trước đó, từ tháng 10/2025, thị trường bạc ghi nhận động lực tăng giá mạnh mẽ. Chỉ trong ba tháng, kim loại này đã vươn lên các mức cao nhất mọi thời đại.

Tuy nhiên, từ cuối tháng Giêng, hai đợt điều chỉnh sâu liên tiếp đã kéo giá bạc về 64,04 USD/ounce trong thời gian ngắn (tính đến ngày 6/2), tương đương mức giảm khoảng 47,3%. Diễn biến này khiến bức tranh kỹ thuật suy yếu đáng kể.

Trong kịch bản tiêu cực nhất, một số chuyên gia cho rằng giá bạc có thể quay lại vùng hỗ trợ lịch sử quanh 50 USD/ounce trong những tháng tới. Dù vậy, nếu vàng duy trì vững trên 4.500 USD/ounce, khả năng bạc lùi sâu về vùng giá này được đánh giá là không cao ở thời điểm hiện tại.