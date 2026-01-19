Giá bạc trong nước hôm nay 19/1/2026

Chốt phiên giao dịch tuần qua, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 3,39-3,495 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra. Giá bạc thỏi 999 loại 1kg của thương hiệu này chốt ở ngưỡng 90,4-93,2 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ), giá bạc miếng Kim Phúc Lộc 999 được giao dịch ở mức 3,492-3,579 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Trong khi giá bạc thỏi SBJ loại 1kg là 93,12-95,44 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Tuần qua, giá bạc biến động dữ dội, bạc thỏi đã vượt ngưỡng 95 triệu đồng/kg vào phiên sáng 15/1, sau đó được điều chỉnh giảm. Kết thúc tuần, giá bạc thỏi 999 tại Phú Quý tăng mạnh 6,51 triệu đồng/kg ở chiều bán ra, còn giá bạc thỏi SBJ tại Sacombank tăng tới 9,84 triệu đồng/kg.

Giá bạc được dự báo sẽ có những đợt biến động dữ dội. Ảnh: Ancarat

Giá bạc thế giới ngày 19/1/2026

Giá bạc biến động mạnh và khép lại tuần giao dịch ở vùng kỷ lục. Tuy nhiên, đà tăng dường như đã chững lại khi giá lùi xuống so với mức đỉnh 93,61 USD/ounce thiết lập trong tuần.

Bạc giao ngay trên thị trường thế giới hiện ở mức 88,94 USD/ounce, tăng gần 12,46% trong tuần, nhưng thấp hơn khoảng 3,54% so với đỉnh đạt được vào ngày thứ Tư.

Thị trường bạc đang ghi nhận mức tăng mạnh nhất từ trước tới nay trong giai đoạn đầu năm. Chỉ trong vòng hai tuần gần đây, giá bạc đã tăng hơn 24% và đang tiến sát mức tăng kỷ lục kể từ năm 1983, khi kim loại này tăng 26% trong tháng đầu năm.

Cùng với đó, giá bạc kỳ hạn cũng đã tăng trên 25% tính từ đầu năm đến nay, đánh dấu mức tăng cao chưa từng có. Đáng chú ý, đợt tăng này của giá bạc ghi nhận vai trò ngày càng lớn của nhà đầu tư cá nhân, yếu tố giúp bạc trở nên khác biệt so với các kim loại quý khác cũng như thị trường hàng hóa nói chung.

Hiện bạc được xem là tài sản trú ẩn an toàn, thường có hiệu suất tốt trong thời kỳ bất ổn địa chính trị và kinh tế, cũng như khi lãi suất thấp.

Dự báo giá bạc

Trước mức tăng giá mạnh của vàng và bạc từ đầu năm, cộng hưởng với đà đi lên trong nửa cuối năm 2025, các nhà phân tích cho rằng rất khó dự báo diễn biến tiếp theo của thị trường kim loại quý. Tuy nhiên, một giai đoạn ổn định, đi ngang được đánh giá là cần thiết và lành mạnh.

Trong bối cảnh các dữ liệu kinh tế công bố trong tuần qua chưa tạo ra áp lực mới buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) phải thay đổi lập trường chính sách tiền tệ thận trọng hiện nay, ông Neil Welsh, Trưởng bộ phận kim loại tại Britannia Global Markets nhấn mạnh rằng không có gì bất ngờ khi cả giá vàng và bạc đều tạm chững lại.

Theo công cụ CME FedWatch, thị trường đánh giá khả năng Fed cắt giảm lãi suất trong quý I năm nay là rất thấp.

Chiến lược gia hàng hóa Michael Widmer của Bank of America cho biết, đà tăng của giá bạc đã vượt xa kỳ vọng, ngay cả đối với một tổ chức vốn đã có quan điểm tích cực về kim loại này.

Bank of America tiếp tục giữ quan điểm tích cực đối với bạc trong giai đoạn hướng tới năm 2026. Tuy nhiên, đà tăng mạnh mang tính bùng nổ trong thời gian gần đây đã vượt xa dự báo ban đầu. Theo ông, giá bạc tăng nhanh đi kèm với mức biến động thực tế gia tăng rõ rệt, thường dẫn tới các nhịp điều chỉnh, song ở lần này mức giảm lại tương đối nông.

Chiến lược gia hàng hóa của Bank of America ước tính mức giá bạc hợp lý xét về mặt nền tảng vào thời điểm hiện tại chỉ quanh 60 USD/ounce. Do đó, ông lo ngại nguy cơ xuất hiện thêm những biến động giá dữ dội.

Tuy vậy, ngân hàng này không loại trừ khả năng giá bạc có thể tăng lên mức cao hơn nhiều trong một số điều kiện nhất định. Đặc biệt, nếu nhà đầu tư cá nhân tiếp tục gia tăng mức độ tham gia với tốc độ tương đương quý III/2025, giá bạc còn có thể đi xa hơn nữa.