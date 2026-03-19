Giá bạc trong nước ngày 19/3/2026

Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/3, tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ), giá bạc miếng 999 Kim Phúc Lộc loại 1 lượng niêm yết ở mức 3,063-3,162 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 24.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với giá mở cửa.

Giá bạc thỏi loại 1kg của thương hiệu này giảm 640.000-660.000 đồng/kg, về mức 81,68-84,32 triệu đồng/kg (mua-bán).

Tương tự, tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng loại 1 lượng của thương hiệu này ở mức 2,963-3,055 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 31.000-32.000 đồng/lượng (mua-bán).

Giá bạc thỏi loại 1kg của Ancarat giảm 827.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 853.000 đồng/kg ở chiều bán ra, về mức 79,013-81,467 triệu đồng/kg (mua-bán).

Cũng trong xu hướng giảm, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng loại 1 lượng ở mức 2,98-3,072 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm nhẹ 14.000-15.000 đồng/lượng tuỳ từng chiều giao dịch so với thời điểm mở cửa.

Giá bạc thỏi 1kg của thương hiệu này giảm 373.000-400.000 đồng/kg (mua-bán), về ngưỡng 79,466-81,919 triệu đồng/kg (mua-bán).

Giá bạc vẫn duy trì xu hướng đi xuống sau nhiều phiên giảm. (Ảnh: Ancarat)

Giá bạc thế giới ngày 19/3/2026

Lúc 21h15 ngày 18/3, giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế dao động ở mức 77,26-77,51 USD/ounce. Mức giá này giảm 1,9 USD/ounce so với thời điểm mở cửa, tương đương mức giảm 2,41%.

Theo Trading Economics, các nhà đầu tư đang chờ đợi quyết định chính sách mới nhất từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) khi đánh giá rủi ro lạm phát từ cuộc xung đột tại Iran. Fed được kỳ vọng sẽ giữ nguyên lãi suất. Các nhà giao dịch tập trung vào định hướng từ Chủ tịch Fed Jerome Powell về cách sự biến động của thị trường dầu mỏ có thể ảnh hưởng đến chính sách trong tương lai.

Giá dầu tăng đã làm gia tăng lo ngại về lạm phát. Thị trường phần lớn loại trừ khả năng cắt giảm lãi suất của Fed trong ngắn hạn và chỉ định giá một lần giảm trong năm nay.

Giới chuyên gia nhận định, Fed cần thêm thời gian để xem xung đột giữa Mỹ và Iran kéo dài bao lâu và để đánh giá cách xung đột này có thể ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế cũng như lạm phát.

Iran đã tăng cường các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng tại khu vực Trung Đông trong tuần này. Trong khi đó, các đồng minh của Mỹ từ chối lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump về việc giúp bảo đảm giao thông thương mại qua Eo biển Hormuz. Tuy nhiên, Iran đã có động thái cho phép một số tàu thuyền đi qua eo biển trên an toàn tùy thuộc vào mối liên hệ giữa Iran và các tàu này.

Dự báo giá bạc

Giá bạc tháng Năm giảm 0,351 USD xuống còn 79,57 USD/ounce.

Theo Viện Bạc, sau khi đạt được hiệu suất hàng năm mạnh nhất kể từ năm 1979 vào năm ngoái, giá bạc tiếp tục thiết lập những mức cao mới vào năm 2026, nhờ vào sự gia tăng quan tâm của nhà đầu tư.

Kim loại này đã đạt nhiều mức kỷ lục trong tháng Giêng, lần đầu tiên vượt qua mức tâm lý quan trọng 100 USD/ounce. Kết quả là, tỷ lệ vàng:bạc giảm xuống dưới 50. Đây là mức từng được thấy vào năm 2012. Sau đó, giá bạc giảm xuống dưới 80 USD/ounce nhưng kim loại này vẫn cho thấy sự bền bỉ về giá.

Những yếu tố cơ bản hỗ trợ giá bạc vẫn còn, bao gồm: nguồn cung vật chất chặt chẽ ở London, bối cảnh địa chính trị biến động, sự không chắc chắn trong chính sách của Mỹ ... Thêm vào đó, các yếu tố cơ bản về cung-cầu của bạc vẫn duy trì sự hỗ trợ giá. Thị trường bạc dự kiến sẽ tiếp tục thâm hụt (tổng cung ít hơn cầu) trong năm thứ sáu liên tiếp vào năm 2026.