Giá bạc trong nước hôm nay 21/1/2026

Mở cửa phiên giao dịch sáng ngày 21/1, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 3,577-3,688 triệu đồng/lượng (mua-bán), giữ nguyên giá so với kết phiên ngày hôm qua.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Phú Quý cũng không có sự điều chỉnh, niêm yết ở mức mức 95,386 – 98,346 triệu đồng/kg.

Tương tự, giá bạc miếng Kim Phúc Lộc 999 (1 lượng) của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) niêm yết ở mức 3,594-3,684 triệu đồng/lượng (mua-bán), giữ nguyên giá so với chốt phiên ngày hôm qua.

Giá bạc thỏi SBJ 999 cũng không có sự điều chỉnh ở cả hai chiều giao dịch, ở mức 95,84-98,24 triệu đồng/kg.

Kết phiên giao dịch ngày 20/1, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đạt mức 3,577-3,688 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 45.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 47.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với giá mở cửa.

Trong khi đó, giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Phú Quý chốt phiên tăng 1,2-1,253 triệu đồng/kg, lên mức 95,386-98,346 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Tương tự, giá bạc miếng Kim Phúc Lộc 999 (1 lượng) của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) kết phiên 20/1 được niêm yết quanh 3,594-3,684 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 42.000 đồng/lượng so với giá lúc mở cửa.

Giá bạc thỏi SBJ 999 tăng 1,12 triệu đồng/kg ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, lên mức 95,84-98,24 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Như vậy, đây là lần đầu tiên bạc thỏi trong nước phá vỡ mốc giao dịch 98 triệu đồng/kg.

Nhiều yếu tố đang hỗ trợ giá bạc. Ảnh: T.C

Giá bạc thế giới hôm nay 21/1/2026

Tại thị trường thế giới, lúc 8h30 sáng 21/1 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay dao động ở mức 94,23-94,48 USD/ounce, giảm 0,24 USD/ounce so với lúc mở cửa, tương đương mức giảm 0,25%.

Lúc 20h ngày 20/1 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế dao động ở mức 95,49-95,74 USD/ounce. So với lúc mở cửa, giá bạc đã tăng 1,27 USD/ounce, tương đương mức tăng 1,35%.

Theo Trading Economics, bạc giao dịch quanh mức 94,5 USD/ounce trong phiên, duy trì ở mức cao kỷ lục. Căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và châu Âu liên quan đến những đe dọa của Tổng thống Donald Trump về việc mua lại Greenland đã nâng cao nhu cầu trú ẩn an toàn cho kim loại quý.

Ông Trump đã đe dọa 8 quốc gia châu Âu phản đối kế hoạch của ông bằng các mức thuế mới, trong khi các nhà lãnh đạo châu Âu đang cân nhắc các lựa chọn để có thể trả đũa.

Các nhà phân tích cảnh báo rằng châu Âu nắm giữ khoảng 10.000 tỷ USD trái phiếu và cổ phiếu của Mỹ, một phần trong số đó nằm trong các quỹ khu vực công, có thể được sử dụng như vũ khí trong cuộc chiến thương mại mới nhất này.

Dự báo giá bạc

Trên Kitco, các chuyên gia cho biết giá bạc kỳ hạn tháng Ba tăng 6,728 USD lên 95,29 USD/ounce. Các nhà đầu tư bạc đặt mục tiêu giá tăng tiếp theo là giá đóng cửa trên mức kháng cự kỹ thuật vững chắc ở mức 100 USD/ounce.

Bạc không chỉ phổ biến với các nhà đầu tư và người tiêu dùng hiện nay. Nó cũng là một thành phần cần thiết cho vô số sản phẩm và thiết bị điện tử, điều này cũng thúc đẩy nhu cầu và hỗ trợ giá cả mạnh mẽ. Pin lithium-ion, tấm năng lượng mặt trời, chăm sóc sức khỏe và điện tử chỉ là một vài ví dụ về lý do tại sao bạc không chỉ là trang sức.

Chia sẻ trên CBS News, ông Hiren Chandaria, Giám đốc điều hành tại Monetary Metals, giải thích, bạc kết hợp các đặc tính tiền tệ với nhu cầu công nghiệp ngày càng tăng, mang lại cho nó một triển vọng tăng trưởng khác biệt và năng động hơn so với các kim loại quý khác.

Sự thiếu hụt nguồn cung kéo dài, cùng với nhu cầu tăng cao từ các tấm năng lượng mặt trời, điện khí hóa và điện tử, tạo ra một bối cảnh hỗ trợ lâu dài cho giá bạc.

So với các lựa chọn kim loại quý khác, bạc có khả năng mang lại lợi suất mạnh hơn. Kích thước thị trường nhỏ hơn, cân bằng cung - cầu chặt chẽ hơn và tầm quan trọng ngày càng tăng trong công nghiệp, có nghĩa là dòng vốn đầu tư có thể tạo ra mức tăng phần trăm lớn hơn so với vàng.

Tuy nhiên, tiềm năng tăng trưởng lớn hơn cũng đi kèm với sự biến động nhiều hơn, ông Hiren Chandaria nói. Vì vậy nhà đầu tư cần có khả năng chịu đựng những biến động giá nếu chọn mua vào.