Giá bạc trong nước hôm nay 20/1/2026

Chốt phiên 19/1, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 3,506-3,614 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng nhẹ 2.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với giá mở cửa.

Trong khi đó, giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Phú Quý chốt phiên giảm 367.000-397.000 đồng/kg (mua-bán), xuống mức 93,49-96,37 triệu đồng/kg (mua-bán).

Sau 14 lần điều chỉnh trong ngày, giá bạc miếng Kim Phúc Lộc 999 (1 lượng) của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) kết phiên 19/1 được niêm yết ở mức 3,54-3,63 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 18.000 đồng/lượng (mua-bán) so với giá lúc mở cửa.

Giá bạc thỏi SBJ 999 tăng 480.000 đồng/kg ở cả chiều mua vào và chiều bán ra, lên mức 94,4-96,8 triệu đồng/kg (mua-bán).

Đe dọa áp thuế qua lại giữa Mỹ và châu Âu đang ảnh hưởng tới giá bạc. Ảnh: Phú Quý

Giá bạc thế giới hôm nay 20/1/2026

Lúc 21h ngày 19/1 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế dao động ở mức 93,12-93,37 USD/ounce. So với lúc mở cửa, giá bạc đã tăng 3,08 USD/ounce, tương đương mức tăng khoảng 3,42%.

Theo Trading Economics, giá bạc tăng hơn 4%, lên gần 94 USD/ounce trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (19/1). Đây là mức cao kỷ lục mới sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa áp đặt thuế mới lên 8 quốc gia châu Âu nhằm kiểm soát Greenland. Yếu tố này làm tăng nhu cầu đối với các tài sản trú ẩn an toàn.

Các nhà lãnh đạo châu Âu cũng đã thảo luận về các biện pháp trả đũa tiềm năng, bao gồm việc hồi sinh kế hoạch thuế đối với hàng hóa Mỹ từ năm ngoái. Trong khi đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron được cho là đã kêu gọi các nhà lãnh đạo khác kích hoạt công cụ chống cưỡng chế của EU.

Trước đó, bạc từng chịu áp lực trong hai phiên giao dịch khi chính quyền Trump quyết định không áp thuế đối với các khoáng sản quan trọng, bao gồm cả bạc, vốn đã được đưa vào danh sách khoáng sản quan trọng của Mỹ năm ngoái do vai trò then chốt của nó trong các công nghệ năng lượng xanh và điện tử.

Dự báo giá bạc

Các chuyên gia cho rằng, bạc có vị trí phức tạp hơn vàng vì nó vừa là kim loại quý vừa là nguyên liệu công nghiệp cốt lõi. Điều này khiến bạc vừa hưởng lợi từ nhu cầu trú ẩn như vàng, vừa gắn chặt với các xu hướng dài hạn như điện khí hóa, năng lượng mặt trời và điện tử. Sự kết hợp này đã làm cho bạc đặc biệt dễ bị tổn thương trước các cú sốc nguồn cung.

Ông Ole Hansen, Trưởng bộ phận Chiến lược hàng hóa của Saxo Bank (Đan Mạch) thông tin, gần đây, các nhà sản xuất năng lượng mặt trời lớn của Trung Quốc là Longi Green Energy Technology và Jinko Solar cho biết họ sẽ bắt đầu thay thế một phần bạc bằng các kim loại cơ bản rẻ hơn. Dù vậy, có thể sẽ mất thời gian trước khi việc mua sắm kim loại này chậm lại và việc sử dụng kho dự trữ hiện có trở nên đủ rõ ràng để thay đổi câu chuyện chung về sự bùng nổ của bạc.

Mọi đợt tăng giá cuối cùng cũng gặp giới hạn của nó, và đối với bạc, yếu tố kìm hãm có khả năng nhất là sự phá hủy nhu cầu công nghiệp, vị chuyên gia cho hay.