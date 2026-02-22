Giá bạc trong nước ngày 22/2/2026

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, giá bạc sau khi rơi xuống ngưỡng 75 triệu đồng/kg đã bật tăng và duy trì đà tăng trong nhiều ngày liên tiếp. Nhiều cửa hàng cũng mở cửa giao dịch bạc xuyên Tết.

Theo đó, trong kỳ nghỉ Tết, giá bạc thỏi 999 loại 1kg của Công ty CP Kim loại quý Ancarat tăng mạnh 6,88 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 7,1 triệu đồng/kg ở chiều bán ra, vọt lên ngưỡng 83,84-86,43 triệu đồng/kg (mua - bán).

Tương tự, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng của thương hiệu này cũng âm thầm tăng lên ngưỡng 3,144-3,241 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với trước kỳ nghỉ Tết, giá bạc miếng đã tăng 258.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 266.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Tại thị trường trong nước, Ancarat là chuỗi cửa hàng hiếm hoi mở cửa giao dịch và thực hiện điều chỉnh giá bạc liên tục trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay.

Trong khi đó, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, trước khi bước vào kỳ nghỉ Tết, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng đóng cửa ở mức 2,875-2,964 triệu đồng/lượng, giá bạc thỏi là 76,67-79,04 triệu đồng/kg (mua - bán).

Còn tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ), giá bạc miếng 999 loại 1 lượng ở mức 3,33-3,432 triệu đồng/lượng, bạc thỏi 999 loại 1kg có giá 88,8-91,52 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và bán ra.

Trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, giá bạc thỏi đã tăng 7 triệu đồng/kg. Ảnh: Ancarat

Giá bạc thế giới ngày 22/2/2026

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay có phiên tăng mạnh 8% và đóng cửa ở mức 84,65 USD/ounce trước khi bước vào kỳ nghỉ cuối tuần.

Theo đó, tuần qua sau khi giảm sâu về mức 72 USD/ounce, giá bạc giao ngay đã phục hồi khá tốt khi đóng cửa ở ngưỡng gần 85 USD mỗi ounce, tăng 9,31%.

Giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 3 trong tuần qua cũng tăng 5,62% khi đóng cửa ở mức 82,34 USD/ounce.

Đáng chú ý, giá bạc vẫn duy trì đà đi lên trong những phiên đầu tuần, dù thị trường thiếu vắng các nhà giao dịch Trung Quốc do kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Kim loại quý này đã bứt tốc, vượt mốc hỗ trợ quan trọng 80 USD/ounce khi căng thẳng địa chính trị tiếp tục phát đi tín hiệu leo thang, qua đó kích hoạt nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng đối với bạc.

Ngoài ra, nhà đầu tư trên thị trường đang cân nhắc giữa các tín hiệu trái chiều từ Mỹ. Tăng trưởng GDP quý IV chỉ đạt 1,4%, cho thấy nền kinh tế có dấu hiệu hạ nhiệt, trong khi chỉ số PCE lõi - thước đo lạm phát ưa thích của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) - vẫn ở mức 3%, cao hơn mục tiêu dài hạn. Biên bản cuộc họp của Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) cũng cho thấy các nhà hoạch định chính sách còn chia rẽ về lộ trình lãi suất, làm gia tăng bất định trên thị trường tài chính.

Cùng với đó, giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới có phiên tăng dựng đứng 8% ngay sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ thuế đối ứng của Tổng thống Donald Trump.

Dự báo giá bạc

Theo các chuyên gia, bạc hiện hưởng lợi kép, bởi vừa là công cụ phòng ngừa rủi ro trong bối cảnh bất ổn, vừa được hỗ trợ bởi nhu cầu công nghiệp. Kim loại này đang dần hình thành nền tảng kỹ thuật ổn định trên mốc 80 USD/ounce, sau giai đoạn biến động mạnh hồi đầu tháng.

Số liệu thống kê cho thấy, chỉ riêng ngành quang điện tiêu thụ tới 196 triệu ounce bạc, tương đương 17% tổng nhu cầu bạc toàn cầu, bên cạnh nhu cầu từ ngành trang sức, điện tử và đầu tư.

Tuy nhiên, khi giá bạc tăng vọt 147% trong năm 2025 và đã chạm mức cao kỷ lục 121,64 USD/ounce vào tháng 1 vừa qua, các nhà sản xuất tấm pin mặt trời đã đẩy nhanh quá trình chuyển sang các vật liệu thay thế như đồng, hiện được giao dịch ở mức 12.823 USD/tấn.

Ông Ben Damiani, Giám đốc Công nghệ của công ty năng lượng tái tạo Cherry Street Energy, ước tính việc chuyển từ công nghệ kim loại hóa dựa trên bạc sang đồng có thể giúp toàn ngành quang điện tiết kiệm khoảng 15 tỷ USD mỗi năm trên toàn cầu, với sản lượng điện mặt trời 500 GW/năm.

Song, theo các chuyên gia, việc thay thế bạc không hề đơn giản, do bạc có độ dẫn điện cao hơn so với đồng.

Theo đánh giá của BMO, bạc vẫn chủ yếu mang tính chất của một hàng hóa công nghiệp. Tuy nhiên, cân bằng cung - cầu vật chất đang có dấu hiệu nới lỏng. Từ đó, bà Helen Amos - Giám đốc điều hành kiêm chuyên gia phân tích hàng hóa tại BMO Equity Research cho rằng thị trường có thể đã qua đỉnh lắp đặt điện mặt trời toàn cầu. Thế nên, BMO tỏ ra khá dè dặt với bạc vào lúc này.