Thị trường tài chính và hàng hóa thế giới biến động mạnh trong phiên cuối tuần trước và tiếp tục chao đảo trong nửa đầu tuần mới 16-20/2 trong bối cảnh Mỹ công bố số liệu bất ngờ về lạm phát và nhiều nước châu Á bước vào đợt nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài.

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ công bố, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1 tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn 0,3 điểm phần trăm so với tháng trước.

Đây là con số rất tích cực và đã trở về tương đương với hồi tháng 5/2025 khi Tổng thống Donald Trump công bố áp thuế mạnh tay đối với hàng nhập khẩu vào Mỹ.

Sau khi chính quyền ông Trump công bố áp thuế hồi đầu tháng 4 năm ngoái, có rất nhiều chuyên gia dự báo thuế nhập khẩu cao sẽ khiến lạm phát Mỹ tăng mạnh trong trung và dài hạn, trong khi lạm phát còn xa mới về mức mục tiêu 2%.

Những dự báo này đã khiến giới đầu tư lo lắng, khiến căng thẳng gia tăng giữa chính quyền ông Trump và Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về chính sách tiền tệ. Ông Donald Trump liên tiếp gây sức ép, thậm chí chỉ trích nặng nề Chủ tịch Fed Jerome Powell về việc trì hoãn giảm lãi suất.

Thông tin lạm phát Mỹ hạ nhiệt đã ngay lập tức kéo giá vàng đi lên do giới đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ sẽ nới lỏng chính sách tiền tệ hơn nữa, và thời điểm có thể sớm hơn so với dự báo vào tháng 7.

Giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế tăng vọt từ mức 4.940 USD lên trên 5.040 USD/ounce vào phiên cuối tuần trước 13/2, tương đương mức tăng gần 2,5%. Trong nước, giá vàng tăng 2 triệu và trở lại ngưỡng 181 triệu đồng/lượng (giá bán) và 178 triệu đồng/lượng (mua vào) đối với cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn nhiều thương hiệu lớn.

Tuy nhiên, trong 2 phiên đầu tuần 16-17/2 trên thị trường Mỹ, giá vàng lao dốc mạnh, có lúc về mức 4.860 USD/ounce, rồi bật tăng trở lại trong phiên giao dịch 18/2 lên trở lại trên ngưỡng 5.000 USD/ounce, tương đương gần 158 triệu đồng/lượng trong bối cảnh nhiều nước châu Á, trong đó có Trung Quốc vẫn đang trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài.

Như vậy, giá vàng trong nước vẫn neo ở mức rất cao, chỉ cách một ít so với đỉnh cao kỷ lục 191 triệu đồng/lượng ghi nhận hôm 29/1 và chênh với giá thế giới quy đổi khoảng 20-22 triệu đồng/lượng tùy theo tỷ giá tự do hay ngân hàng.

Tính từ đầu năm tới nay, giá vàng thế giới vẫn tăng khoảng 15,5%, còn giá vàng SJC và vàng nhẫn trong nước tăng khoảng 18,5%.

Không chỉ vàng, giá bạc và trái phiếu Mỹ cũng tăng trở lại. Trái phiếu Mỹ tăng đã khiến lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt giảm. Tuy nhiên, giá bạc tăng ở mức khá khiêm tốn so với diễn biến bùng nổ trước đó của mặt hàng này. Trong phiên 13/2, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShare Silver Trust bán ra hơn 130 tấn bạc.

Trong phiên cuối tuần, giá vàng trên thị trường Mỹ tăng 2,13 USD lên 77,32 USD/ounce, so với mức 74,7 USD/ounce phiên liền trước. Tới phiên 18/2, giá bac đạt 77,7 USD/ounce. Giá bạc đạt đỉnh cao kỷ lục hôm 29/1 với hơn 121 USD/ounce.

Trong nước, trước kỳ nghỉ Tết, giá bạc ở mức 79 triệu đồng/kg (bán) và 76,7 triệu đồng/kg (mua), so với mức đỉnh cao hơn 120 triệu đồng/kg (bán) và gần 117 triệu đồng/kg (mua).

Bạc không còn biến động dữ dội như trước đó trong bối cảnh đồng USD hồi phục và mặt hàng này đã tăng quá nóng trước đó, tăng 60% trong gần trọn tháng 1 sau khi đã tăng 150% trong năm 2025. Có nhiều cảnh báo về những đợt điều chỉnh sâu của bạc, qua đó tác động tới các nhà đầu tư bạc.

Giá vàng tăng mạnh trong phiên cuối năm sau thông tin lạm phát Mỹ hạ nhiệt. Ảnh: HH

Triển vọng thị trường vàng sau Tết ra sao?

Ở chiều ngược lại, vàng điều chỉnh ít hơn so với bạc và vẫn được giới đầu tư chú ý trong bối cảnh dòng tiền chưa tìm được kênh đầu tư hấp dẫn: chứng khoán Mỹ đang chịu áp lực giảm khi sức nóng của trí tuệ nhân tạo (AI) suy giảm, đồng USD suy yếu giữa xu hướng phi đô la hóa của các nước, thị trường tiền số chao đảo…

Vàng đã tăng khá mạnh trở lại trong phiên cuối tuần trước sau khi dữ liệu lạm phát mới nhất của Mỹ cho thấy áp lực giá cả đang hạ nhiệt nhanh hơn dự kiến. Dù vậy, phản ứng của thị trường vẫn khá thận trọng. Đây cũng có thể là lý do, cùng với thanh khoản thấp khi nhiều nước châu Á nghỉ Tết, khiến vàng giảm giá mạnh trong 2 phiên 16-17/2.

Giá vàng hiện thấp hơn khoảng 10% so với mức gần 5.600 USD/ounce ghi nhận hôm 29/1.

Trên thực tế, điều mà nhiều nhà đầu tư lo ngại chính là định hướng chính sách tiền tệ của Fed. Fed đang đứng trước một thời điểm khó dự đoán. Vào tháng 5 tới, Fed sẽ có Chủ tịch mới, thay cho ông Jerome Powell. Người được Tổng thống Mỹ Donald Trump đề cử là một nhân vật “diều hâu” Kevin Warsh. Chưa biết tân chủ tịch Fed sẽ có định hướng chính sách như thế nào, theo hướng cứng rắn như lập trường thường thấy của ứng cử viên này hay theo định hướng chung của ông Trump.

Có thể thấy, hiện thị trường tài chính toàn cầu đang theo sát những động thái từ chính quyền ông Trump và người vừa được ông Trump đề cử làm Chủ tịch Fed - Kevin Warsh, bởi kỳ vọng về chính sách tiền tệ trong trung và dài hạn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đồng USD và giá vàng - tài sản trú ẩn an toàn. Hồi cuối tháng 1, ngay sau khi tin ông Warsh được chọn loan ra, giá vàng và bạc trải qua biến động cực mạnh: sau khi đạt mức kỷ lục gần 5.600 USD/ounce, giá vàng đã rơi nhanh và sâu, có lúc giảm hơn 20% do đồng USD mạnh lên và kỳ vọng lãi suất cao hơn hoặc giữ nguyên lâu hơn.

Hiện có hai dòng nhận định về lập trường của Warsh. Một phía cho rằng ông Warsh có lập trường cứng rắn trong kiểm soát lạm phát và bảo vệ độc lập chính sách tiền tệ, nên có thể thắt chặt hơn hoặc ít ưu tiên cắt lãi suất so với mong đợi của thị trường. Tuy vậy, ông Warsh cũng từng ủng hộ hướng chuyển sang lãi suất thấp hơn phù hợp với kỳ vọng của Tổng thống Trump và cải cách kinh tế, nghĩa là ông có thể cân bằng giữa kiểm soát lạm phát và kích thích tăng trưởng.

Với khối nợ công và kích thước kho vàng của Mỹ rất lớn, một số ý kiến cho rằng, vàng có thể dần được định giá cao hơn. Dù vậy, hiện tác động tới vàng sẽ chủ yếu qua lãi suất thực và kỳ vọng USD. Nếu Fed giữ hoặc tăng lãi suất cao hơn kỳ vọng, vàng thường chịu áp lực giảm; còn nếu ông Warsh nghiêng về cắt lãi suất muộn hơn thị trường dự báo, vàng có thể hồi phục dần trong bối cảnh lạm phát dai dẳng. Về trung hạn, với nền kinh tế Mỹ còn áp lực nợ cao và rủi ro địa chính trị nhiều nơi trên thế giới, vàng vẫn có yếu tố hỗ trợ như tài sản phòng ngừa rủi ro.

Bên cạnh đó, giới đầu tư cũng đang theo dõi sát sao những động thái tại Iran và cuộc đàm phán 3 bên về vấn đề Ukraine.

Với bạc, giá đã tăng rất mạnh và lịch sử tăng nhanh-giảm sâu khiến giới đầu tư thận trọng với mặt hàng này cho dù nhu cầu về bạc cho kinh tế xanh và công nghệ AI còn rất lớn.

Hiện tại, thị trường dự đoán Fed sẽ cắt giảm lãi suất tổng cộng 63 điểm cơ bản trong năm nay, với lần cắt giảm đầu tiên dự kiến vào tháng 7.