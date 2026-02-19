Ở thị trường trong nước lúc 10h28, tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng niêm yết ở mức 2,87-2,96 triệu đồng/lượng (mua-bán).

Giá bạc thỏi 999 loại 1kg của thương hiệu này tăng lên mức 79,12 triệu đồng/kg (bán ra) và 76,74 triệu đồng/kg (mua vào), tăng 1,6 triệu đồng/kg so với chốt phiên hôm qua.

Ancarat là một trong những thương hiệu bạc hiếm hoi có động thái điều chỉnh giá trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay.

Trong khi đó, trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng đang niêm yết ở mức 2,875-2,964 triệu đồng/lượng, giá bạc thỏi là 76,666-79,039 triệu đồng/kg (mua-bán).

Còn tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ), đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng của năm Ất Tỵ 2025, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng niêm yết ở mức 3,33-3,432 triệu đồng/lượng (mua-bán). Giá bạc thỏi 999 loại 1kg ở mức 88,8-91,52 triệu đồng/kg (mua-bán).

Giá bạc thế giới ngày 19/2/2026

Lúc 19h ngày 18/2 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế giao dịch ở mức 75,25-75,5 USD/ounce. Mức giá này tăng 1,84 USD/ounce so với giá mở cửa, tương đương mức tăng 2,51%.

Theo Trading Economics, giá bạc đã vượt mốc 75 USD/ounce trong phiên thứ Tư, qua đó xóa bỏ mức giảm của phiên trước. Đà tăng được thúc đẩy bởi lực mua bắt đáy khi nhà đầu tư quay trở lại thị trường. Kim loại này đồng thời điều chỉnh vị thế trước thềm công bố biên bản cuộc họp tháng Giêng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Các bình luận gần đây cho thấy, lãi suất có thể giữ nguyên trong một thời gian, trong khi khả năng cắt giảm thêm lãi suất vào cuối năm vẫn đang được xem xét nếu lạm phát có xu hướng tiến gần đến mục tiêu 2%. Giới đầu tư cũng đang theo dõi thêm các phát biểu từ Fed và các dữ liệu kinh tế quan trọng của Mỹ, bao gồm GDP và số liệu Chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân lõi (PCE lõi), để có thêm hướng dẫn về quỹ đạo chính sách.

Giá bạc và các kim loại quý khác đã tăng mặc dù đồng USD gần đây mạnh lên và căng thẳng địa chính trị giảm. Tuy nhiên, khối lượng giao dịch vẫn thấp do một số thị trường châu Á đóng cửa vì kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Ở thị trường trong nước, tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat, kết lại ngày giao dịch 18/2, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng niêm yết ở mức 2,826-2,914 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 11.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch.

Giá bạc thỏi 999 loại 1kg của thương hiệu này giảm 293.000 đồng/kg (mua-bán), về mức 75,36-77,707 triệu đồng/kg.

Ancarat là một trong những thương hiệu bạc hiếm hoi có động thái điều chỉnh giá trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay.

Trong khi đó, trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng đang niêm yết ở mức 2,875-2,964 triệu đồng/lượng, giá bạc thỏi là 76,666-79,039 triệu đồng/kg (mua-bán).

Còn tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ), đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng của năm Ất Tỵ 2025, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng niêm yết ở mức 3,33-3,432 triệu đồng/lượng (mua-bán). Giá bạc thỏi 999 loại 1kg ở mức 88,8-91,52 triệu đồng/kg (mua-bán).

Thị trường đang không có đủ bạc vật chất thực tế để đáp ứng nhu cầu. (Ảnh: Ancarat)

Dự báo giá bạc

Giá bạc tháng Ba giảm 4,174 USD/ounce, xuống còn 73,66 USD/ounce.

Giao dịch bạc trên giấy đã thúc đẩy thị trường trong nhiều năm, nhưng khi kim loại đang khan hiếm, nhu cầu thực tế bắt đầu chi phối.

Sau khi tăng vọt lên 120 USD/ounce, giá bạc đã điều chỉnh và lùi về mức khoảng 75 USD/ounce. Tuy nhiên, một trong những yếu tố cơ bản thúc đẩy giá bạc lên mức cao kỷ lục vẫn còn nguyên. Thị trường đang không có đủ kim loại vật chất thực tế để đáp ứng nhu cầu.

Nhà phân tích David Morgan nói với Kitco News rằng nhu cầu thực tế đang bắt đầu chiếm ưu thế hơn các cơ chế định giá dựa trên giấy. Một dẫn chứng dễ hiểu là khi mọi người hài lòng giữ tiền trong ngân hàng, hệ thống sẽ hoạt động êm ả. Nhưng khi mọi người mất niềm tin vào ngân hàng và yêu cầu rút tiền, tình trạng rút tiền hàng loạt sẽ xảy ra. Tương tự, khi mọi người yêu cầu bạc thực tế, hệ thống bạc giấy sẽ sụp đổ.

CME Group (tập đoàn thị trường phái sinh hàng đầu thế giới) gần đây đã tăng yêu cầu ký quỹ, có nghĩa là các nhà giao dịch phải đặt cọc nhiều tiền hơn khi tham gia hợp đồng tương lai.

Yêu cầu ký quỹ tăng lên tạo ra một thị trường với tiền mặt. Đồng thời, yêu cầu này là rào cản tự nhiên đối với các đợt tăng giá đầu cơ bằng cách loại bỏ các nhà giao dịch có đòn bẩy cao. Động thái này diễn ra khi nhu cầu bạc vật chất vượt quá nguồn cung từ khai thác và tái chế nhiều năm qua.

Theo Viện Bạc, nếu tính cả sự thiếu hụt dự kiến trong năm 2025, tình trạng thiếu hụt thị trường trong 5 năm của bạc sẽ vượt quá 800 triệu ounce. Mức thiếu hụt này tương đương toàn bộ sản lượng khai thác trong một năm.

Cơ quan này cũng dự đoán tình trạng thiếu hụt thị trường là khoảng 67 triệu ounce vào năm 2026, ngay cả khi giá bạc cao hơn tạo ra cản trở đối với nhu cầu công nghiệp.

Với nguồn cung kim loại hạn chế, cuộc chiến giữa thị trường bạc giấy và bạc vật chất sẽ có khả năng tiếp tục, tức là sẽ có nhiều đợt biến động giá và dao động giá lớn hàng ngày.