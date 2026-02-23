Giá bạc trong nước ngày 23/2/2026

Kết thúc tuần giao dịch của kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng niêm yết ở mức 3,144-3,241 triệu đồng/lượng, tăng 255.000-263.000 đồng/lượng (mua-bán) so với thời điểm trước khi bước vào kỳ nghỉ lễ.

Tương tự, giá bạc thỏi 999 loại 1kg của thương hiệu này niêm yết ở mức 83,84-86,427 triệu đồng/kg, tăng 6,8 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và 7,017 triệu đồng/kg ở chiều bán ra.

Trong khi đó, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý bất ngờ có động thái điều chỉnh giá bạc trong sáng ngày 22/2 và giữ nguyên mức giá đến hết ngày. Cụ thể, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng của Phú Quý ở mức 3,154-3,252 triệu đồng/lượng, tăng 279.000-288.000 đồng/lượng (mua-bán) so với trước kỳ nghỉ lễ.

Cùng xu hướng, giá bạc thỏi loại 1kg của Phú Quý tăng 7,436-7,67 triệu đồng/kg (mua-bán), lên mức 84,106-86,710 triệu đồng/kg (mua-bán).

Do là kỳ nghỉ lễ nên Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) không thực hiện điều chỉnh giá.

Hiện, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng của SBJ ở mức 3,33-3,432 triệu đồng/lượng, còn bạc thỏi 999 loại 1kg có giá 88,8-91,52 triệu đồng/kg ở các chiều mua vào và bán ra.

Một số thương hiệu đã có động thái tăng giá bạc trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2026. (Ảnh: Ancarat)

Giá bạc thế giới ngày 23/2/3026

Kết thúc tuần giao dịch trước, giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 84,52-84,77 USD/ounce. Kết phiên giao dịch ngày thứ Sáu (20/2), giá bạc đã tăng 6,1 USD/ounce so với giá mở cửa, tương đương mức tăng 7,77%.

Trên Trading Economics, các chuyên nhận định, xu hướng tăng của giá bạc diễn ra khi đồng USD giảm - sau phán quyết của Tòa án Tối cao Mỹ chống lại các mức thuế quan toàn cầu do Tổng thống Donald Trump áp đặt. Điều này làm tăng sức hấp dẫn của bạc như một nơi trú ẩn an toàn cho tài sản và có giá trị trong công nghiệp.

Bên cạnh đó, căng thẳng gia tăng giữa Mỹ và Iran cũng đã tác động tới giá bạc tuần qua. Ngoài ra, giá bạc phục hồi khi các nhà giao dịch cân nhắc tới yếu tố tăng trưởng GDP quý IV yếu của Mỹ - chỉ đạt 1,4%. Trong khi đó, chỉ số PCE lõi (chi tiêu tiêu dùng cá nhân) vẫn ở mức 3%, từ đó, làm phức tạp lộ trình điều hành lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Sau cú sốc đầu cơ gần đây, thanh khoản bạc có giảm trong dịp Tết Nguyên đán ở một số thị trường. Tuy nhiên, sự tham gia lại của các nhà đầu tư sau kỳ nghỉ lễ cũng đã tạo thêm động lực khi thị trường mở cửa trở lại.

Bạc đang tìm thấy một nền tảng kỹ thuật ổn định trên mức 80 USD/ounce khi kim loại này cân bằng vai trò của mình như một công cụ phòng ngừa khủng hoảng, cùng với nhu cầu công nghiệp cho các lĩnh vực như: năng lượng mặt trời và AI. Bạc đang trên đà đạt được mức tăng mạnh hàng tuần dù cho nền kinh tế hạ nhiệt và những cú sốc địa chính trị kéo dài.

Dự báo giá bạc

Vàng và bạc đã trở thành sự lựa chọn hàng đầu cho các nhà đầu tư lần đầu tại OCBC (Singapore) - một trong những tập đoàn dịch vụ tài chính, ngân hàng hàng đầu trong khu vực. Ngày càng nhiều khách hàng của OCBC chuyển sang đầu tư kim loại quý giữa những bất ổn kinh tế.

Ước tính, 2/3 khách hàng bán lẻ bắt đầu sử dụng các dịch vụ đầu tư của OCBC vào năm 2025 đã chọn vàng hoặc bạc làm khoản đầu tư đầu tiên. Điều này làm tăng gấp 2,5 lần số lượng nhà đầu tư kim loại quý của ngân hàng so với năm trước.

Phía OCBC cho biết, số lượng khách hàng dưới 40 tuổi có tài khoản đầu tư kim loại quý đã tăng gấp đôi trong năm 2025 so với năm 2024, chiếm khoảng một nửa tổng số nhà đầu tư kim loại quý.

Đáng chú ý, những người trong độ tuổi 20 ghi nhận mức tăng trưởng nhanh nhất về cả số lượng nắm giữ vàng và bạc.

Số lượng nhà đầu tư kim loại quý mới của OCBC cũng đã tăng mạnh trong tháng 1/2026, giữa lúc giá vàng và bạc đạt mức kỷ lục.

Theo các chuyên gia, đối với nhiều nhà đầu tư lần đầu, kim loại quý cung cấp cách tiếp cận dễ dàng để bắt đầu xây dựng tài sản. Mặt khác, kim loại quý cũng đóng vai trò như một hàng rào bảo vệ tài sản giữa những bất ổn địa chính trị, lo ngại về lạm phát và những kỳ vọng thay đổi xung quanh lãi suất toàn cầu.