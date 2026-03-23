Giá bạc trong nước hôm nay 23/3/2026

Từ đầu năm đến nay, giá bạc tại thị trường trong nước vẫn trong xu hướng biến động mạnh, với biên độ dao động nhiều phiên lên tới hàng chục triệu đồng.

Theo đó, kết thúc tuần giao dịch từ ngày 9/3 đến 15/3, giá bạc đã giảm khoảng 12-13 triệu đồng/kg. Còn tính từ đỉnh 123-126 triệu đồng/kg ghi nhận hồi cuối tháng 1 vừa qua, giá bạc thỏi hiện nay đã giảm 47,2-53 triệu đồng/kg. Điều này đồng nghĩa giá bạc trong nước đã bị “thổi bay” gần nửa giá trị tính từ mức đỉnh.

Cụ thể, đóng cửa phiên giao dịch tuần qua, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ở mức 2,549-2,628 triệu đồng/lượng (mua - bán), bạc thỏi loại 1kg cũng lùi về ngưỡng 67,97-70,08 triệu đồng/kg.

Tương tự, tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat, giá mua - bán bạc miếng 999 loại 1 lượng đóng cửa ở ngưỡng 2,549-2,628 triệu đồng/lượng, còn bạc thỏi là 67,97-70,08 triệu đồng/kg.

Tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ), giá bạc miếng 999 Kim Phúc Lộc loại 1 lượng niêm yết ở mức 2,856-2,955 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá mua - bán bạc thỏi loại 1kg của Sacombank đóng cửa ở mức 76,16-78,8 triệu đồng/kg.

Hiện, giá bạc đã rơi về mức thấp nhất kể từ đầu năm tới nay, song vẫn cao hơn 12,68-21,4 triệu đồng/kg so giá bạc thế giới.

Giá bạc thế giới ngày 23/3/2026

Khép lại tuần qua, giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới đóng cửa ở mức 67,79 USD/ounce. Còn giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 5 rơi về ngưỡng 69,66 USD/ounce - mức đóng cửa thấp nhất kể từ tháng 12/2025 đến nay.

Kim loại quý này ghi nhận tuần giảm thứ ba liên tiếp với mức giảm hơn 14,36% cho bạc hợp đồng tương lai và giảm 15,87% cho bạc giao ngay. Đáng nói, đà lao dốc duy trì nhiều ngày qua đã “xoá sạch” thành quả tăng của bạc từ đầu năm đến nay.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), bạc COMEX đã ghi nhận phiên giảm thứ 7 liên tiếp, đồng thời là mặt hàng giảm mạnh nhất trong nhóm kim loại quý.

MXV cho biết, so với vàng, quy mô thị trường nhỏ hơn khiến bạc nhạy cảm hơn với biến động dòng tiền, đặc biệt trong bối cảnh môi trường vĩ mô biến động mạnh.

Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh thị trường bước vào nhịp điều chỉnh sâu, khi nhà đầu tư dần từ bỏ kỳ vọng về việc cắt giảm lãi suất theo cách truyền thống. Hiện, thị trường dự báo khoảng 75% khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tăng lãi suất vào tháng 9, trong khi xác suất tăng lãi suất ngay trong tháng 7 đã vượt 50%.

Trong bối cảnh đó, bạc tương tự vàng - là tài sản không sinh lãi nên chịu áp lực lớn khi mặt bằng lãi suất và lợi suất gia tăng.

Dự báo giá bạc

Trên Kitco News, các nhà phân tích tỏ ra khá bi quan với triển vọng bạc trong ngắn hạn sau chuỗi ngày giá giảm kéo dài. Đáng chú ý, dòng tiền đầu tư đang có xu hướng từ bạc và vàng chuyển dịch sang năng lượng như một kênh phòng ngừa rủi ro trước tác động từ xung đột quân sự tại khu vực Trung Đông.

Theo các chuyên gia, diễn biến giá bạc thời gian tới sẽ phụ thuộc lớn vào tình hình tại Trung Đông, cũng như khả năng khơi thông chuỗi cung ứng nếu eo biển Hormuz được mở lại. Tuy nhiên, phần lớn dự báo hiện nghiêng về kịch bản giákim loại quý tiếp tục giảm.

Ở chiều ngược lại, một số ý kiến cho rằng nhu cầu tích trữ bạc gia tăng từ thị trường Trung Quốc có thể hỗ trợ giá phục hồi. Theo Bloomberg, vào đầu năm 2026, nhu cầu bạc lớn tại Trung Quốc đã đẩy lượng nhập khẩu lên mức cao nhất trong 8 năm, khi các doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu tăng mạnh từ cả lĩnh vực công nghiệp và đầu tư.

Nhu cầu này đã kéo giá bạc tại Trung Quốc lên cao hơn đáng kể so với mặt bằng quốc tế, qua đó làm suy giảm nguồn dự trữ vốn đã hạn chế và thu hút thêm nguồn cung từ nước ngoài. Dữ liệu nhập khẩu tích cực cho thấy nhu cầu bạc vật chất tại Trung Quốc vẫn duy trì ổn định bất chấp biến động của thị trường toàn cầu.

Về dài hạn, triển vọng tăng giá của bạc vẫn được duy trì. Bởi bên cạnh yếu tố cung - cầu, xu hướng gia tăng bất ổn địa chính trị toàn cầu được cho là sẽ thúc đẩy nhà đầu tư quay lại với kim loại quý như một kênh trú ẩn an toàn.