Giá bạc trong nước ngày 21/3/2026

Kết thúc phiên giao dịch ngày 18/3, tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ), giá bạc miếng 999 Kim Phúc Lộc loại 1 lượng niêm yết ở mức 2,856-2,955 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng nhẹ 3.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với giá mở cửa.

Sau 18 lần điều chỉnh, giá bạc thỏi loại 1kg của SBJ tăng 80.000 đồng/kg ở cả chiều mua vào và bán ra, lên mức 76,16-78,8 triệu đồng/kg (mua-bán).

Trái với xu hướng trên, tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng loại 1 lượng của thương hiệu này giảm 69.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 71.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, về mức 2,722-2,806 triệu đồng/lượng (mua-bán).

Thương hiệu Ancarat niêm yết bạc thỏi loại 1kg ở mức 72,587-74,827 triệu đồng/kg (mua-bán), giảm 1,843-1,893 triệu đồng/kg (mua-bán).

Tương tự, kết thúc ngày giao dịch, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết giá bạc miếng loại 1 lượng ở mức 2,713-2,797 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 57.000-59.000 đồng/lượng (mua-bán) tuỳ từng chiều giao dịch.

Giá bạc thỏi loại 1kg của Phú Quý giảm 1,654-1,704 triệu đồng/kg (mua-bán), về mức 72,346-74,586 triệu đồng/kg (mua-bán).

Nhiều yếu tố tác động khiến giá bạc khó tăng trở lại như thời điểm trước. (Ảnh: Ancarat)

Giá bạc thế giới ngày 21/3/2026

Lúc 23h ngày 20/3 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới ở mức 69,15-69,4 USD/ounce. Mức giá này giảm 3,53 USD/ounce so với thời điểm mở cửa, tương đương mức giảm 4,86%.

Theo Trading Economics, giá bạc đã giảm khoảng 5% xuống còn 69,5 USD/ounce vào thứ Sáu, đánh dấu sự sụt giảm tới 14% trong tuần qua. Bối cảnh hiện nay là xung đột ở Trung Đông đẩy giá năng lượng tăng cao và dập tắt hy vọng về việc nới lỏng chính sách tiền tệ.

Bạc đã giảm liên tiếp ba tuần kể từ khi Mỹ và Israel không kích Iran. Giá bạc bị ảnh hưởng bởi lợi suất trái phiếu kho bạc tăng, đồng USD phục hồi và việc các nhà đầu tư thanh lý tài sản để bù đắp thua lỗ.

Sở Giao dịch hàng hoá Việt Nam (MXV) đánh giá, diễn biến căng thẳng tại Trung Đông đang ngày càng tác động rõ nét tới định hướng chính sách tiền tệ toàn cầu, khi rủi ro gián đoạn nguồn cung năng lượng làm gia tăng nguy cơ lạm phát. Trong bối cảnh đó, lập trường thắt chặt của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục củng cố tâm lý thận trọng trên thị trường, đồng thời tạo hiệu ứng lan tỏa tới các ngân hàng trung ương lớn.

Cụ thể, Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) để ngỏ khả năng nâng lãi suất vào tháng 4. Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) giữ nguyên lãi suất nhưng phát tín hiệu cứng rắn hơn về chính sách tiền tệ, đồng thời cảnh báo lạm phát có thể tăng lên 3,5% trong hai quý tới, từ mức 3% trong tháng 1. Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) cũng duy trì lãi suất hiện tại và nhấn mạnh rủi ro lạm phát gia tăng trong ngắn hạn do căng thẳng địa chính trị.

Dự báo giá bạc

Tại thị trường trong nước, sáng 20/3, giá bạc cũng đồng loạt lao dốc. Tại Hà Nội và TPHCM, giá bạc nguyên liệu 999 giảm mạnh hơn 10% so với phiên trước đó, xuống còn 2,267 - 2,303 triệu đồng/lượng (mua-bán). Các thương hiệu lớn cũng điều chỉnh giảm giá bạc miếng đầu tư 999, niêm yết trong khoảng 2,623-2,928 triệu đồng/lượng.

MXV nhận định, trong bối cảnh rủi ro địa chính trị leo thang và có nguy cơ lan rộng, thị trường đang chuyển trọng tâm từ nhu cầu trú ẩn sang các rủi ro vĩ mô mang tính hệ thống. Lo ngại về mặt bằng lãi suất cao kéo dài, triển vọng tăng trưởng suy yếu và nhu cầu sản xuất công nghiệp chững lại đã lấn át vai trò phòng thủ của bạc, qua đó gia tăng áp lực giảm giá trong ngắn hạn.

Dòng tiền đầu cơ vẫn duy trì trạng thái thận trọng. Theo Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Kỳ hạn Mỹ (CFTC), tính đến ngày 10/3, vị thế mua ròng của nhóm quỹ Managed Money trên thị trường bạc COMEX đã giảm khoảng 35% so với đầu năm 2026, xuống còn 10.289 hợp đồng. Đáng chú ý, sự cải thiện gần đây chủ yếu đến từ hoạt động đóng vị thế bán (giảm 2.099 hợp đồng), trong khi vị thế mua chỉ tăng 424 hợp đồng cho thấy niềm tin vào xu hướng tăng vẫn chưa thực sự được củng cố.

Đáng chú ý, theo dữ liệu hải quan Trung Quốc được công bố vào thứ Sáu, quốc gia này đã nhập hơn 790 tấn bạc trong hai tháng đầu năm, bao gồm gần 470 tấn trong tháng Hai—mức cao nhất từng có cho tháng này.

Một làn sóng mua sắm đầu cơ từ Trung Quốc và các quốc gia khác đã đẩy giá bạc tăng khoảng 70% vào đầu năm, nhưng đến cuối tháng Giêng, giá bạc giảm khiến những khoản lợi nhuận này biến mất. Đây là giai đoạn khởi đầu năm có sự biến động nhất đối với giá bạc.