Giá bạc hôm nay 20/3/2026

Kết thúc phiên giao dịch 19/3, thị trường bạc trong nước ghi nhận chuỗi đà giảm kéo dài 8 ngày liên tiếp. Đáng chú ý, ở phiên giao dịch hôm 19/3, giá bạc biến động dữ dội hơn. Chỉ trong một ngày, các thương hiệu bạc lớn ở nước ta đã phải điều chỉnh giá hàng trăm lần và theo chiều hướng giảm mạnh.

Chốt phiên giao dịch, giá bạc rơi về mức thấp nhất kể từ đầu năm đến nay khi giảm sốc gần 9 triệu đồng/kg.

Cụ thể, đóng cửa phiên giao dịch ngày 19/3, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2,654-2,736 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với thời điểm mở cửa, giá mua - bán bạc miếng của thương hiệu này đã giảm 201.000-207.000 đồng/lượng,

Giá bạc thỏi loại 1kg của Phú Quý cũng giảm sốc 5,36 triệu đồng/kg ở chiều mua và giảm 5,52 triệu đồng/kg ở chiều bán so với lúc mở cửa, lùi sâu về ngưỡng 70,77-72,96 triệu đồng/kg. Còn so với chốt phiên 18/3, giá mua - bán bạc thỏi của thương hiệu này đã “bốc hơi” 8,69-8,96 triệu đồng/kg.

Tương tự, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng của Công ty CP Kim loại quý Ancarat cập nhật lần cuối ở mức 2,623-2,704 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 241.000 đồng/lượng ở chiều mua và giảm 249.000 đồng/lượng ở chiều bán so với lúc mở cửa.

Giá mua và bán bạc thỏi loại 1kg của Ancarat cũng bị “thổi bay” 6,42-6,64 triệu đồng/kg so với lúc mở cửa, chỉ còn 69,95-72,11 triệu đồng/kg. So với chốt phiên hôm 18/3, bạc thỏi của thương hiệu này giảm mạnh 9,06-9,63 triệu đồng/kg.

Tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ), giá bạc miếng 999 loại 1 lượng cũng rơi về mức 2,829-2,928 triệu đồng/lượng, giảm 150.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với lúc mở cửa.

Trong khi đó, giá bạc thỏi loại 1kg của Sacombank chốt phiên ở ngưỡng 75,44-78,08 triệu đồng/kg (mua - bán), giảm 4 triệu đồng/kg ở cả chiều mua và bán so với lúc mở cửa và thấp hơn 6,24 triệu đồng/kg so với kết phiên hôm 18/3.

Giá bạc trong nước ghi nhận phiên sập mạnh. Ảnh: Phú Quý

Giá bạc thế giới ngày 20/3/2026

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay lúc 20h20 ngày 19/3 (giờ Việt Nam) rơi thẳng đứng xuống mức 67,95 USD/ounce. So với chốt phiên trước đó, giá bạc giao ngay giảm sốc 9,85%, tương đương giảm 7,42 USD mỗi ounce.

Cùng thời điểm, giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 5 lao về ngưỡng 68,45 USD/ounce, giảm mạnh 11,78% so với chốt phiên trước đó, tương đương giảm 9,14 USD mỗi ounce.

Có thời điểm, giá bạc giao ngay lao dốc hơn 10%, xuống gần 65 USD/ounce trong phiên thứ Năm tại Mỹ, mức thấp nhất kể từ giữa tháng 12. Đà giảm diễn ra trong bối cảnh thị trường kim loại quý chịu áp lực bán mạnh, khi căng thẳng tại Iran leo thang và xu hướng thắt chặt chính sách tiền tệ gia tăng.

Giới đầu tư đồng loạt điều chỉnh kỳ vọng sau khi nhiều ngân hàng trung ương lớn quyết định giữ nguyên lãi suất, đồng thời phát đi tín hiệu cảnh báo về rủi ro lạm phát và bất ổn địa chính trị. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất, lưu ý những tác động tiêu cực từ xung đột Iran và tình trạng lạm phát dai dẳng; Chủ tịch Jerome Powell cũng để ngỏ khả năng tăng lãi suất trong thời gian tới.

Tại Nhật Bản, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) Kazuo Ueda phát tín hiệu có thể nâng lãi suất vào tháng 4. Trong khi đó, Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) giữ nguyên lãi suất nhưng chuyển sang lập trường “diều hâu”.

Diễn biến trên khiến thị trường lùi kỳ vọng Fed nới lỏng chính sách sang năm 2027, đồng thời định giá khả năng BoE tăng lãi suất hai lần trong năm nay, qua đó tạo áp lực lớn lên triển vọng giá bạc.

Dự báo giá bạc

Trên Kitco News, ông Philippe Gijsels, Giám đốc Chiến lược BNP Paribas Fortis nhận định, biến động hiện tại của thị trường kim loại quý chỉ là một đợt “giảm đòn bẩy” mang tính tạm thời, xuất hiện ở giai đoạn đầu của một chu kỳ tăng trưởng dài hạn. Theo ông, trong khi thị trường tài chính đang phản ứng mạnh, thì nền kinh tế thực mới bắt đầu bước vào một chu kỳ tăng giá quy mô lớn.

Ông cũng lưu ý, trong bối cảnh “đình lạm”, quan điểm ưu tiên tài sản hữu hình ngày càng được củng cố, khi các ngân hàng trung ương có thể buộc phải nới lỏng mục tiêu kiểm soát lạm phát để tránh suy giảm kinh tế sâu rộng.

Về dài hạn, ông Gijsels cho rằng các ngân hàng trung ương sẽ chấp nhận để lạm phát ở mức cao nhằm xử lý áp lực nợ công lớn tại Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Khi sức mua của tiền pháp định suy giảm, dòng vốn có xu hướng dịch chuyển trở lại các tài sản như vàng và bạc.

Theo ông, trong nhiều năm trước, các ngân hàng trung ương chủ yếu đối mặt với môi trường lạm phát thấp và có dư địa giảm lãi suất. Tuy nhiên, bối cảnh hiện nay đã thay đổi khi chi phí gia tăng và tăng trưởng chậm lại, buộc họ phải ưu tiên mục tiêu tăng trưởng, đồng thời chấp nhận lạm phát vượt ngưỡng mục tiêu 2%.

Trên cơ sở đó, Giám đốc Chiến lược BNP Paribas Fortis đưa ra dự báo dài hạn, cho rằng giá bạc có thể tăng lên ngưỡng 200 USD/ounce trong vài năm tới.