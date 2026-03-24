Giá bạc trong nước ngày 24/3/2026

Ngày giao dịch 23/3 chứng kiến nhiều thời điểm giá bạc gần như rơi tự do. Đã có lúc, nhiều thương hiệu bạc lớn đều mất mốc 70 triệu đồng/kg đối với bạc thỏi. Đến cuối ngày, giá bạc của các doanh nghiệp được điều chỉnh theo xu hướng trái ngược nhau.

Cụ thể, kết thúc phiên giao dịch ngày 23/3, tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ), giá bạc miếng Kim Phúc Lộc 999 loại 1 lượng niêm yết ở mức 2,481-2,58 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 255.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với giá mở cửa.

Sau 18 lần điều chỉnh, giá bạc thỏi loại 1kg của thương hiệu này giảm 6,8 triệu đồng/kg (mua-bán), về mức 66,16-68,8 triệu đồng/kg (mua-bán).

Tương tự, tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat, kết thúc ngày giao dịch, giá bạc miếng loại 1 lượng ở mức 2,532-2,61 triệu đồng/lượng (mua-bán), giảm 17.000-18.000 đồng/lượng (mua-bán).

Thương hiệu này niêm yết giá bạc thỏi loại 1kg ở mức 67,52-69,6 triệu đồng/kg (mua-bán), giảm 370.000-400.000 đồng/kg (mua-bán).

Trái với xu hướng trên, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết bạc miếng loại 1 lượng ở mức 2,583-2,663 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 34.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 35.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá bạc thỏi loại 1kg của Phú Quý cũng tăng 939.000-963.000 đồng/kg ở từng chiều giao dịch, lên mức 68,879-71,013 triệu đồng/kg (mua-bán).

Giá bạc thế giới ngày 24/3/2026

Lúc 21h ngày 23/3, giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế ở mức 68,67-68,92 USD/ounce. Mức giá này tăng 0,98 USD/ounce so với thời điểm mở cửa, tương đương mức tăng 1,45%.

Trên Kitco News, các chuyên gia nhận định, bạc giảm mạnh nhưng vẫn cao hơn so với mức giá của đêm hôm trước, khi giá bạc đạt mức thấp nhất trong 3,5 tháng. Tin tức về việc cuộc chiến ở Iran có thể đang giảm căng thẳng đã làm xáo trộn thị trường với những biến động giá lớn. Tuy nhiên, thị trường kim loại đang chứng kiến áp lực bán cơ bản giữa những lo ngại về lạm phát toàn cầu và đồng USD mạnh.

Theo Trading Economics, Tổng thống Trump thông báo hoãn các cuộc tấn công vào Iran trong 5 ngày, với lý do "đã có các cuộc trò chuyện mang tính xây dựng" với Tehran. Tuy nhiên, Cơ quan Tin tức Fars của Iran lại phủ nhận bất kỳ cuộc đàm phán nào, cho rằng động thái của ông Trump là do mối đe dọa từ Iran về việc tấn công tất cả các nhà máy điện ở Tây Á.

Kim loại bạc vẫn kéo dài đà giảm mạnh do giá dầu tăng vọt và nỗi lo về lạm phát. Tuần trước, giá bạc đã giảm hơn 15% khi các thị trường chuẩn bị cho việc thắt chặt tiền tệ kéo dài, bao gồm khả năng tăng lãi suất của Fed vào cuối năm. Ngân hàng Trung ương Châu Âu (ECB), Ngân hàng Anh (BoE) và Ngân hàng Nhật Bản (BoJ) cũng giữ nguyên lãi suất nhưng cảnh báo về việc thắt chặt thêm nếu lạm phát tiếp tục.

Dự báo giá bạc

Theo dữ liệu của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), trong tuần trước, giá bạc lao dốc và giảm sâu nhất so với toàn thị trường kim loại.

MXV cho biết áp lực lên giá bạc đến từ các yếu tố vĩ mô và dòng tiền. Cụ thể, lạm phát lõi tại Mỹ duy trì ở mức cao buộc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giữ lãi suất trong vùng 3,5-3,75%, đẩy lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm lên 4,39%. Môi trường lãi suất cao làm gia tăng chi phí cơ hội, khiến các tài sản không sinh lời như bạc kém hấp dẫn hơn.

Bên cạnh đó, rủi ro gián đoạn nguồn cung năng lượng tại Trung Đông khiến giá dầu duy trì ở mức cao, làm gia tăng lo ngại về lạm phát đình trệ. Trong bối cảnh này, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang USD và trái phiếu, thay vì kim loại quý.

Đáng chú ý, áp lực bán càng gia tăng khi các quỹ ETF (Hoán đổi danh mục) đẩy mạnh xả hàng. Tính đến ngày 21/3, lượng bạc vật chất do các quỹ nắm giữ đã giảm 225 tấn so với tuần trước, xuống còn 28.017 tấn.

Ở chiều ngược lại, thị trường vật chất vẫn phát đi tín hiệu thắt chặt. Trung Quốc nhập khẩu hơn 790 tấn bạc trong hai tháng đầu năm 2026, riêng tháng 2 đạt mức cao kỷ lục là khoảng 470 tấn. Trong khi đó, nguồn cung giao ngay tiếp tục suy giảm, với tồn kho tại Sàn giao dịch hàng hoá Thượng Hải (SHFE) giảm 46% so với đầu năm và lượng bạc đủ điều kiện giao hàng tại COMEX giảm 38%, xuống 2.463 tấn.