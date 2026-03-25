Giá bạc trong nước ngày 25/3/2026

Ngày giao dịch 24/3 chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ của giá bạc sau một phiên lao dốc. Đà tăng giá trên duy trì và được giữ vững cho tới cuối phiên, đưa giá bạc thỏi của các thương hiệu quay lại ngưỡng 70 triệu đồng/kg.

Khép lại phiên giao dịch ngày 24/3, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng Kim Phúc Lộc 999 loại 1 lượng ở mức 2,7-2,796 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 57.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 54.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với giá mở cửa.

Giá bạc thỏi loại 1kg của SBJ tăng 1,52-1,44 triệu đồng/kg (mua-bán), lên mức 72-74,56 triệu đồng/kg (mua-bán). Như vậy, thương hiệu bạc này có sự điều chỉnh giá khác với thông thường khi giá bán ra lại được điều chỉnh tăng thấp hơn so với giá mua vào.

Trong khi đó, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc miếng loại 1 lượng ở mức 2,636-2,718 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 100.000-104.000 đồng/lượng (mua-bán).

Phú Quý niêm yết bạc thỏi loại 1kg ở mức 70,293-72,497 triệu đồng/kg (mua-bán), tăng 2,667-2,791 triệu đồng/kg (mua-bán).

Tương tự, Công ty CP Kim loại quý Ancarat niêm yết bạc miếng loại 1 lượng ở mức 2,624-2,705 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 92.000-95.000 đồng/lượng (mua-bán) so với giá mở cửa.

Giá bạc thỏi loại 1kg của thương hiệu này tăng 2,453-2,533 triệu đồng/kg (mua-bán), lên mức 69,973-72,133 triệu đồng/kg (mua-bán).

Giá bạc đang ở mức thấp kể từ tháng 12/2025 tới nay. (Ảnh: Ancarat)

Giá bạc thế giới ngày 25/3/2026

Lúc 21h30 ngày 24/3 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế giao dịch ở mức 68,82-69,07 USD/ounce (mua-bán). Mức giá này giảm 0,2 USD/ounce so với giá mở cửa, tương đương mức giảm 0,29%.

Trên Kitco News, các chuyên gia cho biết, giá vàng và bạc đang ghi nhận mức tăng khiêm tốn trong phiên giao dịch sớm tại Mỹ, khi nhu cầu trú ẩn an toàn đã quay trở lại với hai kim loại quý này. Trước đó, vào ngày thứ Hai, hy vọng về việc giảm leo thang trong cuộc chiến ở Trung Đông đã xuất hiện. Tuy nhiên, thị trường hôm thứ Ba nhận ra rằng điều đó không xảy ra. Chỉ số USD đã cao hơn, lãi suất trái phiếu tăng và lo ngại về lạm phát toàn cầu đang hạn chế mức tăng của thị trường kim loại.

Theo Trading Economics, giá bạc dao động quanh mức 70 USD/ounce vào ngày thứ Ba. Mức tăng và giảm với biên độ nhỏ xuất hiện trong bối cảnh tín hiệu nhiễu loạn về một bước đột phá ngoại giao ở Trung Đông.

Tình hình căng thẳng leo thang khi Wall Street Journal đưa tin rằng Ả Rập-Xê Út và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất có thể tham gia vào cuộc xung đột. Trong khi đó, một quan chức Israel nói với CNN rằng lệnh ngừng bắn vẫn "ngoài tầm với" do Iran không sẵn sàng thỏa hiệp. Còn Bộ trưởng Quốc phòng Israel nhấn mạnh kế hoạch tiếp tục tấn công Iran với toàn bộ sức mạnh.

Bạc đang duy trì mức giá gần thấp nhất kể từ tháng 12/2025. Kim loại này chịu áp lực từ giá năng lượng tăng và lo ngại về lạm phát. Giới phân tích còn nhận định, việc cắt giảm lãi suất của Fed khó có thể xảy ra trong năm nay. Các nhà giao dịch cũng đang chuẩn bị cho chính sách thắt chặt thêm từ các ngân hàng trung ương chủ chốt khác.

Dự báo giá bạc

Cấu trúc giá bạc đang cho thấy rủi ro giảm giá ngày càng tăng khi căng thẳng địa chính trị củng cố các mô hình giảm giá hiện có. Thị trường bạc vẫn dễ bị tổn thương trước những đợt giảm kéo dài, đặc biệt trong một môi trường có độ biến động cao do sự không chắc chắn về địa chính trị.

Tuy nhiên, nhu cầu bạc tiếp tục tăng khi các ứng dụng công nghiệp định hình lại mô hình đầu tư truyền thống. Trong đó, nhu cầu bạc ở Trung Quốc đã trở thành yếu tố chi phối, thúc đẩy động lực thị trường toàn cầu, tạo ra những mất cân bằng cung-cầu phức tạp vượt xa nhu cầu trú ẩn an toàn thông thường.

Bên cạnh đó, các ngành sản xuất ngày càng phụ thuộc vào tính dẫn điện và dẫn nhiệt tốt của bạc, làm thay đổi cơ bản các mô hình tiêu thụ bạc toàn cầu.

Các ứng dụng công nghiệp hiện đại tiêu thụ khoảng 60% nguồn cung bạc hàng năm. Sự phụ thuộc vào công nghiệp này tạo ra mức giá sàn trong những thời kỳ suy thoái kinh tế, đồng thời khuếch đại sự biến động trong trường hợp gián đoạn cung ứng. Khác với vai trò chủ yếu là tiền tệ của vàng, sự cần thiết trong công nghiệp của bạc tạo ra nhu cầu cơ bản bền vững bất kể tâm lý đầu tư.