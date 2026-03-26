Giá bạc trong nước hôm nay 26/3/2026

Tại thị trường trong nước, sau khi tăng bốc đầu ngay lúc mở cửa, giá bạc suy yếu rồi quay đầu giảm mạnh vào buổi chiều.

Theo đó, chốt phiên giao dịch 25/3, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 2,752-2,837 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với lúc mở cửa, giá bạc của thương hiệu này giảm 24.000-25.000 đồng/lượng ở chiều mua và bán.

Giá bạc thỏi 999 loại 1kg của Phú Quý cũng giảm 640.000 đồng/kg ở chiều mua và giảm 670.000 đồng/kg ở chiều bán so với lúc mở cửa, lùi về ngưỡng 73,39-75,65 triệu đồng/kg (mua - bán).

Tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng đóng cửa ở mức 2,739-2,824 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 45.000 đồng ở chiều mua và giảm 46.000 đồng/lượng ở chiều bán so với thời điểm mở cửa.

Trong khi đó, giá mua - bán bạc thỏi 999 loại 1kg của Ancarat cũng chốt phiên ở mức 73,04-75,31 triệu đồng/kg. So với lúc mở cửa, bạc thỏi của thương hiệu này giảm mạnh 1,2 triệu đồng/kg ở chiều mua và giảm tới 1,22 triệu đồng/kg ở chiều bán.

Chốt phiên giao dịch 25/3, giá mua - bán bạc miếng và bạc thỏi của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) lần lượt được niêm yết ở mức 2,781-2,877 triệu đồng/lượng và 74,16-76,72 triệu đồng/kg.

So với lúc mở cửa, đóng cửa phiên giao dịch bạc miếng của Sacombank giảm 39.000 đồng/lượng, còn bạc thỏi giảm 1,04 triệu đồng/kg.

Dù tăng bốc đầu 3-4 triệu đồng/kg vào buổi sáng, nhưng chốt phiên giao dịch 25/3 giá bạc lại giảm mạnh. Ảnh: Phú Quý

Giá bạc thế giới ngày 26/3/2026

Trên thị trường thế giới, lúc 20h25 ngày 25/3 (giờ Việt Nam), bạc giao ngay có giá 73 USD/ounce. So với chốt phiên trước đó, giá bạc giao ngay đã tăng 2,44%, tương đương tăng 1,74 USD mỗi ounce.

Tương tự, giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 5 tăng mạnh 5,15%, tương đương tăng 3,57 USD mỗi ounce, lên mức 73,14 USD/ounce.

Giá bạc vượt mốc 73 USD/ounce trong phiên giao dịch ngày thứ Tư, nối dài đà tăng sang phiên thứ ba liên tiếp, khi tâm lý lạc quan về khả năng cuộc xung đột tại Trung Đông sớm chấm dứt, sau các thông tin cho rằng Mỹ đang thúc đẩy đàm phán với Iran.

Bên cạnh đó, giá bạc còn được hỗ trợ bởi sự suy yếu của đồng USD và lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm vào giữa tuần.

Trước đó, giá bạc từng giảm sâu tới 37% so với đỉnh thiết lập hồi tháng 3, khi giá năng lượng tăng mạnh do căng thẳng tại Iran làm gia tăng áp lực lạm phát, qua đó củng cố kỳ vọng các ngân hàng trung ương lớn sẽ tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt trong năm nay.

Một quan chức Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) cho biết lãi suất có thể cần được duy trì ổn định trong một thời gian. Trong khi Thống đốc Fed Michael Barr nhận định rằng các nhà hoạch định chính sách có thể phải giữ nguyên lãi suất nhằm kiểm soát lạm phát, vốn vẫn cao hơn đáng kể so với mục tiêu 2%/năm.

Dự báo giá bạc

Trong báo cáo cập nhật dự báo giá hàng hoá công bố vào thứ Ba, Ngân hàng Montreal (BMO) vẫn duy trì quan điểm lạc quan với bạc, bất chấp đối mặt nhiều lực cản.

Các chuyên gia phân tích của BMO cho rằng, giá bạc có thể tiếp tục xu hướng giảm trong ngắn hạn, khi chịu tác động từ những biến động kinh tế do xung đột giữa Mỹ, Israel và Iran. Tuy nhiên, đà tăng của thị trường được đánh giá chỉ tạm thời chững lại, chưa đảo chiều.

Theo đó, BMO tiếp tục giữ quan điểm tích cực với bạc, nhưng lưu ý mức độ biến động sẽ lớn hơn. Giá bạc được dự báo trung bình khoảng 70,60 USD/ounce trong quý III năm nay và khoảng 68,10 USD/ounce trong quý IV, mức cao hơn dự báo trước đó.

Tính chung cả năm, giá bạc được kỳ vọng đạt trung bình 74,50 USD/ounce. Song, đây có thể là mức đỉnh trong chu kỳ, khi giá năm sau được dự báo giảm xuống trung bình khoảng 64,20 USD/ounce, dù vẫn cao hơn 42% so với ước tính trước đó.

Về ngắn hạn, các chuyên gia BMO cho rằng giá bạc sẽ chịu tác động lớn từ dòng tiền đầu cơ, đặc biệt là từ các nhà đầu tư cá nhân.

Dù giá bạc được kỳ vọng tiếp tục xu hướng tăng, nhưng BMO vẫn tỏ ra thận trọng hơn khi xung đột Trung Đông có thể làm suy yếu hoạt động kinh tế toàn cầu, qua đó ảnh hưởng đến nhu cầu công nghiệp đối với bạc.

Theo ngân hàng này, thị trường bạc vật chất có thể quay lại trạng thái dư cung, từ đó làm giảm áp lực tăng giá do yếu tố thanh khoản trong thời gian qua.

Trên thị trường hợp đồng tương lai bạc giao tháng 5, phe mua đang hướng tới mục tiêu đưa giá đóng cửa vượt ngưỡng kháng cự kỹ thuật quan trọng tại 80 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, phe bán đặt mục tiêu kéo giá xuống dưới vùng hỗ trợ mạnh 60 USD/ounce.

Về các mốc kỹ thuật ngắn hạn, ngưỡng kháng cự gần nhất là mức đỉnh qua đêm 74,80 USD/ounce, tiếp theo là mốc 75 USD/ounce. Trong khi đó, vùng hỗ trợ gần nhất nằm tại đáy qua đêm 71,31 USD/ounce, sau đó là mốc 70 USD/ounce.