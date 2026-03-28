Giá bạc trong nước hôm nay 28/3/2026

Tại thị trường trong nước, sau một ngày nỗ lực tăng giá bất thành, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) đóng cửa phiên giao dịch 27/3 ở mức 2,643-2,739 triệu đồng/lượng, giảm nhẹ 3.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với lúc mở cửa.

Giá bạc thỏi 999 loại 1kg của thương hiệu này cũng giảm nhẹ 80.000 đồng/kg, về ngưỡng 70,48-73,04 triệu đồng/kg (mua - bán) so với lúc mở cửa.

Tương tự, sau khi tăng lên sát ngưỡng 72,6 triệu đồng/kg, giá mua - bán bạc thỏi 999 loại 1kg của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý suy yếu rồi đóng cửa ở ngưỡng 68,32-70,43 triệu đồng/kg, giảm 290.000 đồng/kg ở chiều mua và giảm 320.000 đồng/kg ở chiều bán.

Giá bạc miếng 999 loại 1 lượng của Phú Quý cũng được điều chỉnh giảm nhẹ so với lúc mở cửa, xuống ngưỡng 2,562-2,641 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Tương tự, đóng cửa phiên giao dịch, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng và bạc thỏi 999 loại 1kg tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat lần lượt được niêm yết ở mức 2,559-2,638 triệu đồng/lượng và 68,24-70,35 triệu đồng/kg (mua - bán).

Theo đó, giá mua - bán bạc miếng của Ancarat giảm 11.000-12.000 đồng/lượng và bạc thỏi giảm 290.000-320.000 đồng/kg so với lúc mở cửa.

Dù vậy, tính đến 20h15 ngày 27/3, giá bạc trong nước vẫn cao hơn giá bạc thế giới khoảng 13 triệu đồng/kg.

Bạc vẫn trong chuỗi ngày giảm giá. Ảnh: Ancarat

Giá bạc thế giới ngày 28/3/2026

Trên thị trường thế giới, sau khi tăng lên sát ngưỡng 70,37 USD, giá bạc giao ngay lúc 20h20 ngày 27/3 (giờ Việt Nam) đã tụt về mức 68,16 USD/ounce. Tuy nhiên, so với chốt phiên trước đó, giá bạc giao ngay vẫn tăng nhẹ 0,33%, tương đương tăng 0,23 USD mỗi ounce.

Cùng chung xu hướng, giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 5 cũng tăng 0,44%, lên ngưỡng 68,23 USD/ounce.

Giá bạc tăng trở lại quanh mức 70 USD/ounce trong phiên giao dịch ngày thứ Sáu, đảo chiều so với mức giảm của phiên trước đó sau khi Tổng thống Donald Trump trì hoãn thời hạn yêu cầu Iran đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột.

Tuần này, thị trường bạc ghi nhận diễn biến khá giằng co, khi phe mua và phe bán cân nhắc giữa yếu tố hỗ trợ từ nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh chiến sự bất ổn và áp lực tiêu cực từ lạm phát cao, làm suy yếu nhu cầu tiêu dùng và thương mại đối với kim loại.

Đáng chú ý, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust (SLV) đã bán hơn 104 tấn bạc vào ngày 26/3, sau bốn phiên mua ròng liên tiếp. Tính đến thời điểm hiện tại, SLV còn nắm khoảng 15.410 tấn bạc, tương ứng hơn 33,3 tỷ USD.

Dự báo giá bạc

Các chuyên gia cho rằng, diễn biến giá bạc thời gian gần đây đang kể một câu chuyện phức tạp, phản ánh mức độ bất ổn toàn cầu và sự nhạy cảm với các cú sốc chính trị, kinh tế, đồng thời vẫn giữ vai trò quan trọng trong quyết định của cả nhà đầu tư tổ chức và cá nhân.

Theo đó, giá bạc có thể tiếp tục biến động mạnh khi rủi ro địa chính trị còn hiện hữu, đặc biệt là ở khu vực Trung Đông.

Tuy nhiên, nhu cầu bạc vẫn duy trì xu hướng tăng nhờ các ứng dụng công nghiệp. Trong đó, nhu cầu tại Trung Quốc đóng vai trò quan trọng, ảnh hưởng đến cung - cầu toàn cầu.

Hiện nay, các ứng dụng công nghiệp tiêu thụ khoảng 60% tổng nguồn cung bạc mỗi năm, nhờ đặc tính dẫn điện và dẫn nhiệt. Điều này tạo nền tảng nhu cầu ổn định và hỗ trợ giá bạc, khác với vàng vốn chủ yếu đóng vai trò tài sản tài chính.

Trên thị trường bạc kỳ hạn tháng 5, lực mua đang hướng tới mục tiêu đưa giá đóng cửa vượt ngưỡng kháng cự kỹ thuật quan trọng 80 USD/ounce. Trong khi đó, phe bán đặt mục tiêu kéo giá xuống dưới vùng hỗ trợ mạnh 60 USD/ounce.

Trong ngắn hạn, ngưỡng kháng cự gần nhất được xác định tại mức đỉnh qua đêm 70,43 USD/ounce, tiếp theo là 72,39 USD/ounce. Ở chiều hỗ trợ, các mốc quan trọng lần lượt nằm tại 66 USD/ounce và 62,5 USD/ounce.