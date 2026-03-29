Giá bạc trong nước hôm nay 29/3/2026

Đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Bảy (28/3) để bước vào kỳ nghỉ cuối tuần, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 2,621-2,702 triệu đồng/lượng, tăng 59.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 61.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với chốt phiên trước đó.

Giá bạc thỏi 999 loại 1kg của Phú Quý cũng tăng mạnh 1,57 triệu đồng/kg ở chiều mua và tăng 1,62 triệu đồng/kg ở chiều bán so với chốt phiên trước đó, lên mức 69,89-72,05 triệu đồng/kg (mua - bán).

Tương tự, tại Ancarat, giá mua - bán bạc miếng 999 loại 1 lượng cũng đóng cửa ở ngưỡng 2,619-2,7 triệu đồng/lượng. So với chốt phiên trước đó, bạc miếng của thương hiệu này tăng 60.000-62.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán.

Trong khi đó, giá bạc thỏi 999 loại 1kg của Ancarat là 69,84-72 triệu đồng/kg (mua - bán), tăng 1,6 triệu đồng/kg ở chiều mua và tăng tới 1,65 triệu đồng/kg ở chiều bán so với chốt phiên trước đó.

Tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) giá mua - bán bạc miếng 999 loại 1kg đóng cửa phiên giao dịch 27/3 ở mức 2,643-2,739 triệu đồng/lượng, còn giá bạc thỏi 999 loại 1kg là 70,48-73,04 triệu đồng/kg.

Khép lại tuần này, giá bạc tại thị trường trong nước tăng khoảng 3%. Song so với mức đỉnh 123-126 triệu đồng/kg ghi nhận ở phiên giao dịch ngày 29/1, hiện giá bạc thỏi giảm khoảng 53 triệu đồng/kg.

Giá bạc phục hồi nhẹ so với tuần sập mạnh trước đó. Ảnh: Ancarat.

Giá bạc thế giới ngày 29/3/2026

Trước khi bước vào kỳ nghỉ cuối tuần, giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới đóng cửa ở mức 69,79 USD/ounce, tăng gần 1,74 USD mỗi ounce so với phiên trước đó.

Giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 5 cũng tăng 1,86 USD mỗi ounce so với phiên trước đó, đóng cửa phiên giao dịch tuần này ở sát ngưỡng 69,8 USD/ounce.

Kết thúc giao dịch tuần này, giá bạc giao ngay chỉ tăng 2,95%, còn giá bạc hợp đồng tương lai chỉ tăng nhẹ 0,19%. Qua đó cho thấy sự lạc quan đang bắt đầu len lỏi vào thị trường kim loại quý này, chấm dứt chuỗi giảm giá ba tuần liên tiếp.

Dù vậy, lực tăng vẫn còn khá yếu khi giá bạc chỉ phục hồi nhẹ sau cú giảm sâu 14% ở tuần trước đó.

Hiện, thị trường bạc vẫn chịu tác động mạnh từ diễn biến xung đột tại khu vực Trung Đông. Tuy nhiên, Ngân hàng Commerzbank dự báo chiến sự liên quan đến Iran có thể kết thúc vào mùa xuân, qua đó góp phần làm dịu bớt kỳ vọng tăng lãi suất tại Mỹ.

Tổ chức này cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ nhiều khả năng sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất vào cuối năm nay, với tổng mức giảm khoảng 75 điểm cơ bản vào giữa năm sau.

Dự báo giá bạc

Trong cuộc phỏng vấn với Kitco News về triển vọng của bạc, ông Ryan McIntyre, đối tác điều hành cấp cao tại Sprott Inc, cho rằng, tình hình của kim loại này thậm chí còn phức tạp hơn vàng, do yếu tố nhu cầu công nghiệp chiếm tỷ trọng lớn, khiến việc dự báo trung hạn trở nên khó khăn hơn.

“Dự kiến trong năm nay, thị trường bạc tiếp tục trong tình trạng thâm hụt, khi nhu cầu vượt cung năm thứ sáu liên tiếp. Đây là nền tảng cơ bản hỗ trợ vững chắc giá bạc”, ông nhận định.

Tuy nhiên, ở góc độ nhu cầu công nghiệp, những biến động hiện nay đang làm dấy lên lo ngại về triển vọng kinh tế và sức chi tiêu của người dân. Qua đó, có thể tạo áp lực giảm lên giá bạc trong ngắn hạn khi nhu cầu công nghiệp suy yếu.

Ở khía cạnh nhu cầu đầu tư, ông McIntyre cho rằng đang tồn tại hai lực tác động trái chiều. Trong ngắn hạn, lợi suất tăng là yếu tố bất lợi đối với bạc. Ngược lại, kim loại này vẫn giữ vai trò nhất định như một tài sản đa dạng hóa và công cụ tiền tệ, qua đó tạo lực hỗ trợ.

Tuy nhiên, xét tổng thể trong ngắn hạn, tác động tiêu cực từ nhu cầu suy yếu và lãi suất tăng đang lấn át vai trò trú ẩn cũng như đa dạng hóa của bạc.

Ông cũng cho rằng bạc khó thu hút lại dòng tiền đầu tư nếu vàng chưa quay trở lại xu hướng tăng. “Vàng nhiều khả năng vẫn sẽ đóng vai trò dẫn dắt thị trường”, ông McIntyre nói.