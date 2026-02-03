Giá bạc trong nước hôm nay 3/2/2026

Giá bạc trong nước hôm qua (ngày 2/2) ghi nhận phiên giao dịch thứ ba liên tiếp biến động dữ dội.

Theo đó, từ lúc mở cửa giao dịch buổi sáng đến đầu giờ chiều, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc thỏi 999 loại 1kg giảm mạnh 11,74-12,08 triệu đồng/kg (mua - bán) so với chốt phiên hôm thứ Bảy. Song nhờ đà phục hồi nhanh, đóng cửa giao dịch hôm thứ Hai, giá bạc thỏi của thương hiệu này ở mức 82,59-85,15 triệu đồng/kg, chỉ giảm 1,46-1,49 triệu đồng/kg (mua - bán) so với lúc mở cửa.

Giá bạc miếng 999 loại 1 lượng ở Phú Quý cũng phục hồi lên ngưỡng 3,097-3,193 triệu đồng/lượng, giảm 55.000-56.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra.

Tại Công ty CP Kim Loại Quý Ancarat, giá bạc thỏi 999 loại 1kg sau khi giảm sốc 13,5-13,89 triệu đồng/kg (mua - bán) cũng dần phục hồi. Đến 20h20 ngày 2/2, giá bạc thỏi của công ty này được niêm yết ở mức 80,61-83,12 triệu đồng/kg (mua - bán), giảm 3,12 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và giảm 3,2 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với lúc mở cửa.

Cùng thời điểm, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng tại Ancarat được giao dịch ở ngưỡng 3,023-3,117 triệu đồng/lượng, giảm 117.000-120.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với lúc mở cửa.

Đầu giờ chiều 2/2, giá bạc thỏi SBJ 999 loại 1kg tại Sacombank – SBJ giảm mạnh 24,4 triệu đồng/kg ở cả hai chiều mua – bán so với chốt phiên 30/1. Tuy nhiên, sau 21 lần điều chỉnh, chốt phiên hôm qua giá chỉ còn giảm 4,64 triệu đồng/kg, dừng ở mức 85,84–88,96 triệu đồng/kg.

Giá bạc miếng Kim Phúc Lộc 999 loại 1 lượng của Sacombank chốt phiên cũng phục hồi lên ngưỡng 3,219-3,336 triệu đồng/lượng (mua - bán). Dù vậy, so với lúc mở cửa, giá bạc miếng của thương hiệu này vẫn giảm 174.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Giá bạc ghi nhận phiên giảm thứ ba liên tiếp. Ảnh: Ancarat

Giá bạc thế giới ngày 3/2/2026

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay lúc 21h52 ngày 2/2 (giờ Việt Nam) được giao dịch sát ngưỡng 79,94 USD/ounce, giảm 4,76 USD/ounce, tương đương mức giảm 5,62% so với lúc mở cửa. Đáng chú ý, trong ngày có thời điểm giá bạc sụt giảm mạnh 15,7% về ngưỡng 71,4 USD/ounce.

Tương tự, giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 3 có lúc rơi xuống 71,20 USD/ounce, thì vào 21h50 ngày 2/2 đã phục hồi lên mức 80,25 USD/ounce.

Dù giá bạc vẫn duy trì đà giảm, song trên thị trường lực mua và bán đã được cân bằng.

Một phần áp lực lên kim loại quý đến từ việc Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm thứ Sáu lựa chọn Kevin Warsh làm Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed), động thái đã đẩy chỉ số USD tăng mạnh. Ông Warsh được biết đến là người có quan điểm “diều hâu” hơn trong chính sách tiền tệ của Mỹ.

Một số ý kiến cho rằng “cuộc tắm máu” trên thị trường vàng và bạc xuất phát từ hoạt động đầu cơ của các nhà giao dịch Trung Quốc, khi họ ồ ạt đặt cược vị thế mua với đòn bẩy cao thông qua hợp đồng tương lai và quyền chọn, mà chưa lường hết rủi ro từ việc sử dụng đòn bẩy quá lớn này.

Bên cạnh đó, giới đầu tư tài chính lo sợ và hoạt động bán chốt lời đã kích hoạt việc thanh lý hàng loạt các hợp đồng mua tương lai, đồng thời xuất hiện một làn sóng bán khống để kiếm lời khi thị trường rơi vào tình trạng bán tháo.

Dự báo giá bạc

Sau khi giá bạc giảm 26% vào thứ Sáu với biên độ dao động trong ngày lên tới gần 38%, các nhà phân tích đánh giá đây là những biến động cực đoan nhất trong lịch sử giao dịch của kim loại quý này, khiến các nhà đầu tư choáng váng.

Hiện, tâm lý bi quan và sợ hãi đang bao trùm lên thị trường bạc. Song Citigroup vẫn gọi bạc là "vàng được bơm thuốc tăng lực" và dự báo giá bạc sẽ đạt 150 USD/ounce trong vòng 3 tháng đầu năm 2026.

Thậm chí, Citigroup còn đưa ra kịch bản lạc quan nếu tỷ lệ giá vàng/bạc quay về mức thấp của năm 2011 là 32 lần, giá bạc hoàn toàn có thể chinh phục mốc 170 USD/ounce. Trước đó, mức cao nhất mà giá bạc đạt được trong tháng 1/2026 là 121 USD/ounce.

Chuyên gia phân tích Michael Widmer của Bank of America đưa ra một biên độ dự báo giá bạc rộng nhưng vẫn rất tích cực là từ 135-309 USD/ounce. Michael Widmer nhấn mạnh con số 309 USD nghe có vẻ điên rồ, nhưng nếu xét đến việc điều chỉnh lạm phát từ đỉnh năm 1980, đây không phải là điều bất khả thi.

Thực tế cho thấy, giá bạc trong dài hạn vẫn được hỗ trợ bởi các yếu tố như căng thẳng địa chính trị tại nhiều nơi trên thế giới, cuộc đối đầu Mỹ - Trung về thương mại, công nghệ và chuỗi cung ứng nguyên liệu.

Điều quan trọng, nhu cầu bạc vật chất tăng đột biến do cấu trúc dài hạn, đến từ năng lượng tái tạo, điện hóa, trí tuệ nhân tạo (AI) và hạ tầng số, kinh tế xanh... trong bối cảnh nguồn cung thiếu hụt nghiêm trọng.