Giá bạc trong nước hôm nay 2/2/2026

Sau những phiên giao dịch biến động dữ dội nhất lịch sử, chốt phiên giao dịch tuần qua, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ở mức 3,175-3,273 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá bạc thỏi 999 loại 1kg của thương hiệu này cũng rơi về mức 84,67-87,28 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và bán ra.

Tại Công ty CP Kim Loại Quý Ancarat, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng ở mức 3,268-3,369 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá bạc thỏi 999 loại 1kg của Ancarat cũng giảm còn 87,15-89,84 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và bán ra.

Giá bạc miếng Kim Phúc Lộc 999 loại 1 lượng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) ở mức 4,047-4,164 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra. Còn giá bạc thỏi SBJ 999 loại 1kg cũng được điều chỉnh giảm mạnh về ngưỡng 107,92-111,04 triệu đồng/kg (mua - bán).

Giá bạc trong nước vừa có hai phiên giảm mạnh liên tiếp. Ảnh: Ancarat

Giá bạc thế giới ngày 2/2/2026

Trên thị trường thế giới, kết thúc tuần giao dịch, từ đỉnh cao mọi thời đại 121 USD/ounce được thiết lập vào 29/1, giá bạc giao ngay đã rơi về mức 85 USD/ounce, giảm hơn 30%. Thậm chí, ngày thứ Sáu (30/1), có thời điểm giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới còn rơi về mức 77,76 USD/ounce.

Đáng chú ý, biên độ giảm của bạc vượt xa nhiều tài sản trú ẩn truyền thống khác. Qua đó, phản ánh rõ vai trò ngày càng lớn của dòng vốn đầu cơ và giao dịch phái sinh trong cấu trúc giá.

Cú lao dốc lịch sử này diễn ra sau một giai đoạn tăng gần như dựng đứng trong vài tháng cuối năm 2025, khi bạc liên tục lập đỉnh mới và được ví như “vàng mới” trong làn sóng đầu tư kim loại quý.

Áp lực chốt lời và thanh lý các vị thế đầu cơ, cùng với sự phục hồi của đồng USD và những thay đổi trong chính sách tiền tệ Mỹ, đã khiến thị trường kim loại quý rung lắc dữ dội. Lực bán được đẩy lên ồ ạt sau thông tin Tổng thống Mỹ Donald Trump lựa chọn ông Kevin Warsh cho ghế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Trên CNBC, ông Matt Maley, chiến lược gia của Miller Tabak, nhận định đà bán tháo trên thị trường diễn ra hết sức dữ dội, trong đó phần lớn lệnh bán có khả năng mang tính bắt buộc.

Theo ông, kim loại quý thời gian qua là nhóm tài sản “nóng” nhất đối với giới giao dịch ngắn hạn và nhà đầu tư lướt sóng. Riêng với bạc, việc sử dụng đòn bẩy tài chính rất phổ biến. Thế nên, khi giá lao dốc, các lệnh ký quỹ dồn dập kích hoạt.

Dự báo giá bạc

Không ít chuyên gia cảnh báo cú rơi vừa qua có thể chưa phải điểm dừng cuối cùng. Song, cũng có ý kiến cho rằng trong phiên giao dịch thứ Hai (2/2), giá bạc có thể chứng kiến một nhịp hồi kỹ thuật khi bộ phận nhà đầu tư ngắn hạn có thể quay lại “bắt đáy”.

Còn trong trường hợp lực bán tiếp tục áp đảo ở phiên giao dịch ngày thứ Hai, đặc biệt khi các quỹ và nhà đầu tư sử dụng đòn bẩy buộc phải cắt lỗ, giá bạc có thể giảm sâu hơn về các vùng hỗ trợ thấp hơn. Khi đó, tâm lý “bắt đáy” sẽ nhanh chóng nhường chỗ cho sự thận trọng, thậm chí là đứng ngoài quan sát.

Ông Jeffrey Christian, Giám đốc điều hành tại CPM Group, đánh giá sự suy giảm có thể tiếp tục. Ông tin rằng, nếu giá bạc tiếp tục giảm, các nhà giao dịch có thể ồ ạt rút khỏi thị trường. Ở trường hợp xấu nhất, ông dự đoán giá kim loại này sẽ giảm xuống còn 68 USD/ounce.

Đợt bán tháo hôm thứ Sáu là dấu hiệu cho thấy các nhà đầu tư đang vội thu lợi nhuận, ông cho hay.

Theo Giám đốc điều hành tại CPM Group, một trong những dấu hiệu quan trọng cần theo dõi là hoạt động giao dịch bắt đầu chững lại, cho thấy nhà đầu tư có thể đang mất dần hứng thú với bạc sau giai đoạn tăng nóng. Ông đặc biệt lưu ý tới các chỉ báo về động lực giao dịch, dòng vốn vào các quỹ ETF bạc, cũng như diễn biến trên thị trường trái phiếu.