Giá bạc trong nước hôm nay 1/2/2026

Thị trường bạc khép lại một tuần biến động mạnh chưa từng có trong lịch sử. Giá bạc vào đà tăng phi mã trong bốn phiên giao dịch liên tiếp và lập đỉnh lịch sử gần 126 triệu đồng/kg vào ngày 29/1. So với chốt phiên giao dịch tuần trước đó, giá bạc thỏi đã tăng tới gần 24 triệu đồng/kg chỉ trong bốn ngày.

Thế nhưng, ở hai phiên giao dịch tiếp theo (30-31/1), giá kim loại quý này bất ngờ giảm sốc. Có thương hiệu điều chỉnh giảm tới hơn 36 triệu đồng/kg, rời xa mốc 100 triệu đồng/kg.

Đáng nói, với cú sập lịch sử này, giá bạc đã giảm 18,2% chỉ trong vòng 7 ngày. Song, khép lại tháng 1 đầu năm nay, giá bạc vẫn tăng khoảng 17,7%.

Theo đó, chốt phiên giao dịch ngày 31/1, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý ở mức 3,175-3,273 triệu đồng/lượng (mua - bán).

Giá bạc thỏi 999 loại 1kg của Phú Quý cũng rơi về mức 84,67-87,28 triệu đồng/kg (mua - bán). So với mức giá đỉnh 123,68 triệu đồng/kg chiều bán ra ghi nhận vào hôm 29/1, giá bạc thỏi của thương hiệu này giảm sốc 36,4 triệu đồng/kg.

Tương tự, đóng cửa phiên giao dịch cuối tuần, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng tại Công ty CP Kim Loại Quý Ancarat ở mức 3,268-3,369 triệu đồng/lượng (mua - bán). Giá bạc thỏi 999 loại 1kg của Ancarat cũng giảm chấn động, còn 87,15-89,84 triệu đồng/kg ở chiều muavào và bán ra.

Trong khi đó, giá bạc miếng Kim Phúc Lộc 999 loại 1 lượng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) chốt phiên giao dịch hôm thứ Sáu (30/1) ở mức 4,047-4,164 triệu đồng/lượng chiều mua vào và bán ra.

Giá bạc thỏi SBJ 999 loại 1kg của Sacombank cũng được điều chỉnh giảm mạnh về ngưỡng 107,92-111,04 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra). So với mức giá đỉnh 126 triệu đồng/kg ở chiều bán ra ghi nhận vào hôm 29/1, giá bạc thỏi của thương hiệu này giảm sâu gần 15 triệu đồng/kg.

Sau khi lập đỉnh, giá bạc trong nước giảm sốc, rời xa mốc 100 triệu đồng/kg. Ảnh: Ancarat

Giá bạc thế giới ngày 1/2/2026

Trái ngược với tuần trước khi giá bạc thế giới tăng sốc, lần đầu vượt qua mốc 100 USD/ounce, thì ở tuần này giá bạc lại có cú giảm sâu lịch sử sau khi lập đỉnh 121,67USD/ounce.

Theo đó, trước khi đóng cửa phiên giao dịch để bước vào kỳ nghỉ cuối tuần, giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới ở mức 85,4 USD/ounce. So với chốt phiên giao dịch hôm thứ Năm, giá bạc giao ngay giảm sốc 30,32 USD/ounce, tương đương mức giảm 22,26%. Còn trong một tuần qua, giá bạc giao ngay giảm 17,74%.

Giá bạc giảm sâu sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lựa chọn ông Kevin Warsh cho ghế Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Động thái này được thị trường đánh giá là làm dịu bớt lo ngại về tính độc lập của Fed, đồng thời khiến đồng USD tăng vọt.

Đà giảm ban đầu được kích hoạt bởi thông tin về việc ông Kevin Warsh được đề cử, sau đó tăng tốc trong phiên giao dịch buổi chiều tại Mỹ khi các nhà đầu tư tranh thủ chốt lời.

Mặc dù diễn biến giá bạc gây sốc trước thềm cuối tuần, nhưng các nhà phân tích cho rằng mức độ biến động này không quá bất ngờ. Bởi, bạc đã rơi vào trạng thái tăng nóng quá mức trong thời gian qua. Đợt bán tháo xuất hiện khi bạc từng vọt lên mức đỉnh 121 USD/ounce.

Kết thúc tháng đầu tiên của năm 2026, giá bạc thế giới vẫn tăng 18,81%.

Dự báo giá bạc

Trên Kitco, ông Neil Welsh, Trưởng bộ phận Kim loại tại Britannia Global Markets nói: “Những ngày vừa qua chứng kiến mức biến động cực mạnh trên toàn bộ thị trường kim loại. Với nhóm kim loại quý, nhịp điều chỉnh này không quá bất ngờ nếu xét đến tốc độ và quy mô của đợt tăng trong tháng 1”.

Theo ông, giá bạc đã rơi vào trạng thái quá mua về mặt kỹ thuật, với mức tăng hơn 40%. Đồng thời, các yếu tố như vị thế đầu tư, đòn bẩy và giao dịch quyền chọn đều đạt ngưỡng thường thấy tại các đỉnh ngắn hạn.

Ông Matthew Piggott, Giám đốc phụ trách vàng và bạc tại Metals Focus, mô tả đà tăng trong tháng 1 của kim loại quý là sự hưng phấn phi lý. Ông cho rằng, dù rất mạnh, đợt bán tháo hiện nay vẫn là một nhịp điều chỉnh lành mạnh.

Nhiều chuyên gia cảnh báo nhà đầu tư không nên vội vàng bắt đáy, họ vẫn kỳ vọng đợt điều chỉnh này sẽ sớm thu hút lực mua trở lại.

Ông Neil Welsh nhấn mạnh, động lực vĩ mô thúc đẩy giá vàng, bạc và đồng vẫn tồn tại vững chắc. Diễn biến lần này giống như một đợt điều chỉnh vị thế trong xu hướng tăng, chứ không phải sự kết thúc của xu hướng đó. Theo quan điểm của ông, kim loại quý sẽ tiếp tục được hỗ trợ tốt trong suốt năm 2026, dù biên độ dao động có thể rộng hơn.