Giá bạc trong nước hôm nay 30/3/2026

Khép lại giao dịch tuần qua, giá bạc tại thị trường trong nước chỉ tăng nhẹ khoảng 3%.

Cụ thể, giá mua - bán bạc miếng 999 loại 1 lượng tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat đóng cửa ở ngưỡng 2,619-2,7 triệu đồng/lượng, giá bạc thỏi 999 loại 1kg là 69,84-72 triệu đồng/kg (mua - bán).

Tương tự, đóng cửa giao dịch tuần qua, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 2,621-2,702 triệu đồng/lượng, trong khi giá bạc thỏi 999 loại 1kg dừng ở mức 69,89-72,05 triệu đồng/kg (mua - bán).

Tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ), giá mua - bán bạc miếng 999 loại 1 lượng đóng cửa phiên giao dịch 27/3 ở mức 2,643-2,739 triệu đồng/lượng và giá bạc thỏi 999 loại 1kg là 70,48-73,04 triệu đồng/kg.

Theo đó, đến cuối tuần qua, giá bạc trong nước đang cao hơn giá bạc thế giới khoảng 13-14 triệu đồng/kg.

Giá bạc thỏi tăng nhẹ trong tuần qua. Ảnh: Phú Quý

Giá bạc thế giới ngày 30/3/2026

Trên thị trường thế giới, khép lại tuần qua, giá bạc giao ngay đóng cửa ở mức 69,79 USD/ounce, chỉ tăng 2,95% so với chốt tuần giao dịch liền kề trước đó.

Tương tự, giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 5 đóng cửa ở sát ngưỡng 69,8 USD/ounce, tăng nhẹ 0,19%.

Trong tuần vừa qua, dù diễn biến ở thế giằng co, song sự lạc quan của các nhà đầu tư đang bắt đầu len lỏi vào thị trường kim loại quý này.

Đáng chú ý, khi giá bạc rơi về 63,49 USD/ounce trong phiên 23/3 - mức đáy của tháng 3, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust (SLV) đã “bắt đáy” gần 265 tấn bạc và mua thêm gần 1 tấn ở những phiên tiếp theo. Thế nhưng, SLV bất ngờ bán hơn 104 tấn bạc khi giá vượt 70 USD/ounce trong phiên giao dịch 26/3.

Trên thị trường, các nhà đầu tư vẫn đang nghe ngóng thông tin về chiến sự tại khu vực Trung Đông. Cùng với đó là loạt dữ liệu kinh tế quan trọng như: báo cáo việc làm JOLTS và chỉ số niềm tin tiêu dùng sẽ được công bố vào thứ Ba; dữ liệu việc làm ADP, doanh số bán lẻ và chỉ số PMI sản xuất ISM công bố vào ngày thứ Tư tuần này.

Dự báo giá bạc

Trên Kitco News, ông Jesse Colombo, nhà phân tích kim loại quý độc lập và sáng lập BubbleBubble Report, cho rằng đợt bán tháo vừa qua là “quá mức” và chỉ là phản ứng tức thời trước chiến sự ở Iran.

Nhấn mạnh việc vàng và bạc có những nhịp điều chỉnh mạnh là điều bình thường trong các chu kỳ tăng dài hạn, ông nói: “Không có tài sản nào tăng mãi theo đường thẳng”.

Theo ông, thị trường kim loại quý vẫn đang chịu tác động lớn từ các thông tin liên quan đến Iran và các bài đăng của Tổng thống Donald Trump trên mạng xã hội, khiến việc dự báo xu hướng trở nên khó khăn.

“Ban đầu có kỳ vọng về lệnh ngừng bắn, sau đó lại xuất hiện nghi ngờ”, ông nói. Tuy nhiên, ông Colombo nhận định khả năng cao tình hình sẽ dịu lại. Nếu điều đó xảy ra, giá dầu và đồng USD sẽ giảm, qua đó hỗ trợ kim loại quý.

Theo chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis của FX Empire, giá bạc dù đã phục hồi những phiên gần đây, nhưng vẫn gặp nhiều trở ngại khi tiến sát ngưỡng 70 USD/ounce.

Ông Lewis nhấn mạnh đây là mốc tâm lý quan trọng, thu hút sự chú ý lớn của các nhà đầu tư trên thị trường. Do đó, nếu vượt qua vùng giá 70 USD, triển vọng ngắn hạn của bạc có thể cải thiện đáng kể.

Tuy nhiên, lãi suất tại Mỹ duy trì ở mức cao vẫn là yếu tố gây áp lực lên thị trường kim loại quý này. Trong nhiều trường hợp, giá bạc thường diễn biến ngược chiều với đồng USD, còn đồng bạc xanh lại đang được hỗ trợ bởi chính sách tiền tệ thắt chặt.

Vị chuyên gia này nhấn mạnh rằng các yếu tố vĩ mô hiện nay chưa đủ mạnh để tạo động lực cho một xu hướng tăng bền vững. Vì vậy, xu hướng chung của thị trường bạc vẫn nghiêng về tiêu cực.