Giá bạc trong nước ngày 31/3/2026

Kết thúc phiên giao dịch ngày 30/3, Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) niêm yết giá bạc miếng Kim Phúc Lộc 999 loại 1 lượng ở mức 2,679-2,775 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 84.000 đồng/lượng ở cả hai chiều giao dịch so với giá mở cửa.

Giá bạc thỏi của SBJ tăng 2,24 triệu đồng/kg ở cả chiều mua vào và bán ra, lên mức 71,44-74 triệu đồng/kg (mua-bán).

Cũng trong xu hướng này, tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc miếng loại 1 lượng niêm yết ở mức 2,671-2,754 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 91.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 94.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Giá bạc thỏi loại 1kg của thương hiệu này lên mức 71,226-73,439 triệu đồng/kg (mua-bán), tăng 2,426-2,509 triệu đồng/kg (mua-bán).

Tương tự, giá bạc miếng loại 1 lượng của Công ty CP Kim loại quý Ancarat kết thúc ngày giao dịch ở mức 2,664-2,747 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 85.000-88.000 đồng/lượng (mua-bán).

Giá bạc thỏi loại 1kg của Ancarat tăng 2,27-2,343 triệu đồng/kg (mua-bán), lên mức 71,04-73,253 triệu đồng/kg (mua-bán).

Giá bạc thế giới ngày 31/3/2026

Lúc 20h15 ngày 30/3 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới dao động ở mức 71,05-71,3 USD/ounce. Mức giá này tăng 1,43 USD/ounce so với thời điểm mở cửa, tương đương mức tăng 2,05%.

Theo Trading Economics, bạc đã đảo ngược các khoản lỗ của những phiên trước đó và giao dịch quanh mức 70 USD/ounce vào thứ Hai. Giá bạc vẫn giữ sự biến động khi xung đột ở Trung Đông bước vào tuần thứ năm mà không có giải pháp rõ ràng.

Các hoạt động thù địch trong khu vực gia tăng khi lực lượng Houthi được Iran hậu thuẫn ở Yemen bắt đầu tham gia vào cuộc xung đột. Đáng chú ý, lực lượng này cũng có khả năng tấn công các tàu di chuyển qua Biển Đỏ và cơ sở hạ tầng năng lượng quan trọng của Ả Rập-Xê Út.

Trong khi đó, quân đội Mỹ được cho là đang chuẩn bị nhiều tuần hoạt động trên bộ ở Iran sau khi bổ sung quân đến khu vực.

Hiện tại, giá bạc đã giảm gần 30% so với mức đỉnh vào tháng Ba khi cú sốc giá dầu làm gia tăng lo ngại về lạm phát và củng cố kỳ vọng về việc tăng lãi suất từ các ngân hàng trung ương lớn.

Dự báo giá bạc

Giá bạc tháng 5 tăng 1,22 USD/ounce, lên 71,06 USD/ounce. Diễn biến thị trường hiện chủ yếu xoay quanh các thông tin địa chính trị.

Lo ngại gián đoạn nguồn cung năng lượng và áp lực lạm phát vẫn hiện hữu, song phần nào hạ nhiệt khi một số tàu dầu nối lại hành trình qua eo biển Hormuz, cùng với tín hiệu Mỹ thúc đẩy giảm căng thẳng khu vực. Dù vậy, triển vọng vẫn phụ thuộc lớn vào các động thái tiếp theo từ Iran.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), ngoài yếu tố địa chính trị, thị trường còn được hỗ trợ bởi nguồn cung vật chất thắt chặt. Đến ngày 27/3, tồn kho bạc tại COMEX giảm còn 2.365 tấn – thấp nhất từ tháng 1/2025 và giảm hơn 40% so với đầu năm. Tại SHFE (Trung Quốc), tồn kho cũng quanh vùng đáy 10 năm, còn khoảng 372 tấn, giảm 44%.

Ở chiều cầu, Trung Quốc – thị trường tiêu thụ bạc công nghiệp lớn nhất thế giới – ghi nhận tín hiệu tích cực. Hai tháng đầu năm 2026, lợi nhuận công nghiệp tăng 15,2%. Các ngành sử dụng nhiều bạc như sản xuất máy tính, thiết bị truyền thông và điện tử tăng trưởng khoảng 200%, cho thấy dư địa mở rộng nhu cầu trong trung hạn.

Tuy nhiên, đà tăng của bạc vẫn chịu sức ép từ yếu tố vĩ mô. Rủi ro lạm phát và địa chính trị khiến chính sách tiền tệ duy trì thận trọng, trong khi thị trường lao động Mỹ ổn định làm giảm kỳ vọng hạ lãi suất. Chỉ số USD (DXY) tăng 0,5% lên trên 100 điểm, lợi suất trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm lên 4,4% – cao nhất từ tháng 7/2025, qua đó làm giảm sức hấp dẫn của bạc.

Trong nước, giá bạc tiếp tục biến động cùng nhịp với thế giới. Diễn biến giằng co ở vùng giá thấp khiến dòng tiền duy trì thận trọng, đặc biệt với nhóm nhà đầu tư mua ở vùng giá cao trước đó.