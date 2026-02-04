Giá bạc trong nước hôm nay 4/2/2026

Trong phiên giao dịch hôm qua (ngày 3/2), sau 15 lần điều chỉnh, giá bạc miếng Kim Phúc Lộc 999 loại 1 lượng và giá bạc thỏi SBJ 999 loại 1kg của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) lần lượt đóng cửa ở mức 3,456-3,564 triệu đồng/lượng và 92,16-95,04 triệu đồng/kg (mua - bán).

So với lúc mở cửa phiên giao dịch, giá bạc miếng của Sacombank đã tăng 174.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 165.000 đồng/lượng ở chiều bán ra; giá bạc thỏi SBJ cũng tăng mạnh 4,64 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 4,4 triệu đồng/kg ở chiều bán ra.

Tại Công ty CP Kim Loại Quý Ancarat, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng chốt phiên giao dịch ở mức 3,254-3,355 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 61.000-63.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và bán ra so với lúc mở cửa.

Giá bạc thỏi 999 loại 1kg của thương hiệu này lúc 20h17 ngày 3/2 được điều chỉnh lên ngưỡng 86,77-89,47 triệu đồng/kg, tăng 1,62-1,59 triệu đồng/kg (mua - bán) so với lúc mở cửa.

Chung đà tăng, đóng cửa phiên giao dịch ngày 3/2, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng và giá bạc thỏi 999 loại 1kg tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý cũng lần lượt niêm yết ở mức 3,262-3,363 triệu đồng/lượng và 86,99-89,68 triệu đồng/kg (mua - bán).

Theo đó, chỉ trong một ngày, giá bạc miếng của Phú Quý đã tăng 68.000-70.000 đồng/lượng, trong khi giá bạc thỏi tăng 1,82-1,87 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và bán ra.

Như vậy, thị trường bạc trong nước có phiên tăng đầu tiên sau chuỗi phiên giảm giá liên tiếp với mức giảm lên tới 40 triệu đồng/kg tính từ mức đỉnh ghi nhận hôm 29/1.

Giá bạc trong nước có phiên tăng mạnh. Ảnh: Phú Quý

Giá bạc thế giới ngày 4/2/2026

Giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới lúc 20h41 ngày 3/2 (giờ Việt Nam) phi thẳng lên mức 88,85 USD/ounce, tăng gần 9,64 USD/ounce, tương đương tăng 12,17% so với lúc mở cửa. Đây cũng là mức tăng mạnh nhất sau khi thị trường bạc thế giới trải qua cú giảm kinh hoàng của tuần qua.

Tương tự, giá bạc hợp đồng tương lai kỳ hạn tháng 3 cũng vọt lên sát ngưỡng 88,86 USD/ounce, tăng 11,85 USD/ounce, tương đương tăng mạnh 15,38%.

Ở phiên giao dịch gần đây, giá bạc thế giới bật tăng mạnh khi lực mua áp đảo, dòng tiền ồ ạt quay trở lại bắt đáy sau nhịp lao dốc trước đó. Đáng chú ý, đà phục hồi của kim loại quý này diễn ra trong bối cảnh khẩu vị rủi ro của giới giao dịch và nhà đầu tư trên thị trường chung đang được cải thiện.

Trước đó, trong ngày 2/2, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust (SLV) đã thực hiện động thái mua vào quy mô lớn khi chi gần 3 tỷ USD để gom khoảng 500 tấn bạc. Đây là giao dịch có giá trị lớn nhất trong một ngày kể từ trước tới nay của SLV.

Khối lượng mua vào nói trên tương đương với toàn bộ lượng bạc mà SLV đã bán ra kể từ đầu năm đến nay. Hiện quỹ này nắm giữ hơn 16.500 tấn bạc, với tổng giá trị xấp xỉ 44 tỷ USD.

Trước đó, SLV từng trải qua chuỗi 7 phiên bán ròng liên tiếp khi giá bạc tăng mạnh lên vùng đỉnh, trước khi tạm dừng bán vào phiên cuối tháng 1 vừa qua. Đáng chú ý, quỹ dừng bán đúng thời điểm giá bạc ghi nhận phiên giảm sâu nhất trong nhiều thập kỷ, cho thấy dấu hiệu bắt đáy khi thị trường bắt đầu tìm điểm cân bằng.

Dự báo giá bạc

Theo các nhà phân tích hàng hoá tại Société Générale, triển vọng đối với vàng và bạc vẫn được đánh giá tích cực, khi các yếu tố nền tảng hỗ trợ xu hướng tăng của nhóm kim loại quý này chưa thay đổi. Société Générale cho rằng, dù một ẩn số đã được gỡ bỏ - cụ thể là mức độ hỗn loạn trong nội bộ thể chế của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã hạ nhiệt - nhưng động lực tăng giá cơ bản vẫn còn nguyên.

“Chúng tôi vẫn cho rằng các nhịp điều chỉnh thường mang lại tác động tích cực cho thị trường”, các nhà phân tích nhấn mạnh. Tuy nhiên, rủi ro giảm giá của bạc đang bộc lộ rõ nét hơn.

Cụ thể, mức độ quan tâm đối với các quyền chọn mua bạc kỳ hạn tháng 5 và tháng 7/2026 tại mốc giá thực hiện 200 USD gia tăng đáng kể. Song song với đó, số lượng quyền chọn bán ở mức 75 USD cho kỳ hạn tháng 3 cũng tăng mạnh, tiếp theo là các mốc 80 USD/ounce và 90 USD/ounce.

Ngoài ra, các chuyên gia cho biết thị trường còn ghi nhận sự gia tăng đáng kể của các vị thế đặt cược vào chiều giảm ở kỳ hạn tháng 7, tập trung chủ yếu tại các mức giá thực hiện 65 USD và 95 USD. Ở chiều ngược lại, số quyền chọn mua được bổ sung chỉ khoảng 400 hợp đồng, cho thấy tâm lý thận trọng vẫn bao trùm triển vọng tăng giá của bạc.

Nhìn nhận thị trường bạc về dài hạn, ông Michael Widmer, Trưởng bộ phận Nghiên cứu Kim loại tại BofA, nhận định bạc có thể hấp dẫn hơn đối với những nhà đầu tư chấp nhận mức độ rủi ro cao hơn để tìm kiếm lợi nhuận vượt trội.

Ông đưa ra một biên độ dự báo giá bạc rộng từ 135-309 USD/ounce, nhưng vẫn rất tích cực. Đặc biệt, con số 309 USD nghe có vẻ điên rồ, song theo ông nếu xét đến việc điều chỉnh lạm phát từ đỉnh năm 1980 thì đây không phải là điều bất khả thi.