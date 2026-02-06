Giá bạc trong nước hôm nay 6/2/2026

Thị trường bạc trong nước ngày 5/2 tiếp tục biến động dữ dội. Chỉ trong phiên giao dịch buổi sáng, giá bạc như rơi tự do khi các thương hiệu đồng loạt điều chỉnh giảm 10,61-10,93 triệu đồng/kg. Đến chiều, giá bạc dần hồi phục, song vẫn giảm mạnh so với lúc mở cửa.

Cụ thể, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) đóng cửa phiên giao dịch 5/2 ở mức 3,282-3,39 triệu đồng/lượng và bạc thỏi SBJ 999 loại 1kg là 87,52-90,4 triệu đồng/kg (mua - bán).

Theo đó, giá bạc miếng của Sacombank giảm 270.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra so với lúc mở cửa và bạc thỏi giảm 7,2 triệu đồng/kg.

Giá bạc miếng 999 loại 1 lượng tại Công ty CP Kim Loại Quý Ancarat cập nhật lúc 19h ngày 5/2 ở mức 2,932-3,023 triệu đồng/lượng, trong khi bạc thỏi 999 loại 1kg ở ngưỡng 78,19-80,61 triệu đồng/kg. So với mở cửa phiên buổi sáng, giá bạc miếng và bạc thỏi của thương hiệu này giảm lần lượt 351.000-362.000 đồng/lượng và 9,36-9,66 triệu đồng/kg (mua - bán).

Tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc miếng 999 loại 1 lượng đóng cửa phiên giao dịch ở mức 2,944-3,035 triệu đồng/lượng, giảm mạnh 359.000-370.000 đồng/lượng (mua - bán) so với lúc mở cửa.

Giá bạc thỏi 999 loại 1kg của Phú Quý cũng giảm sốc 9,57-9,87 triệu đồng/kg, về ngưỡng 78,51-80,93 triệu đồng/kg (mua - bán).

Giá bạc rơi tự do trong phiên giao dịch 5/2. Ảnh: Ancarat

Giá bạc thế giới ngày 6/2/2026

Không thể giữ được đà tăng sau khi vượt qua mốc 90 USD, giá bạc thế giới trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (5/2) đã quay đầu giảm sốc. Vào 8h10 ngày 5/2 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới “bốc hơi” gần 11,54 USD/ounce, tương đương mức giảm 13,08% so với chốt phiên trước đó.

Thậm chí, có thời điểm trong ngày giá bạc giao ngay đã rơi về ngưỡng 73,56 USD/ounce. Qua đó, phần lớn mức tăng đạt được từ đầu năm gần như bị xóa sạch.

Giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 3 cũng rơi mạnh về sát mức 76,2 USD/ounce, giảm 8,2 USD/ounce, tương đương mức giảm 9,72%.

Theo Bloomberg, giá bạc giao ngay có thời điểm lao dốc tới 17% chỉ trong một đêm, sau khi vừa thoáng vượt mốc 90 USD/ounce trong phiên giao dịch sớm tại châu Á. Sau nhịp tăng kỷ lục được đánh giá là quá nhanh và quá mạnh, kim loại này đã điều chỉnh giảm hơn 1/3 so với mức đỉnh lịch sử thiết lập hôm 29/1.

Trên thị trường hợp đồng tương lai, hoạt động thanh lý các vị thế mua yếu diễn ra khá rõ nét. Nhiều nhà giao dịch ngắn hạn – những người trước đó tranh thủ “bắt đáy”, mua vào khi giá giảm hồi đầu tuần – có thể đang rơi vào tình trạng thua lỗ khi thị trường quay đầu giảm mạnh vào cuối tuần.

Đáng chú ý, quỹ bạc lớn nhất toàn cầu iShares Silver Trust (SLV) đã bất ngờ bán ròng trong hai phiên liên tiếp sau khi chi gần 3 tỷ USD để “bắt đáy” vào đầu tháng 2. Tổng giá trị bán ra khoảng gần 500 triệu USD, tương đương khoảng 130 tấn bạc.

Động thái thoái bớt vị thế của SLV diễn ra trong bối cảnh giá bạc chỉ hồi phục ngắn ngủi sau cú rơi mạnh mang tính lịch sử vào cuối tháng 1. Nhịp phục hồi nhanh chóng suy yếu khi áp lực bán quay trở lại, kéo giá bạc từ vùng gần 90 USD/ounce giảm sâu xuống quanh 75 USD/ounce.

Dự báo giá bạc

Ở góc nhìn giao dịch, ông Matt Maley của Miller Tabak nói với CNBC rằng làn sóng bán tháo hiện nay mang tính bắt buộc nhiều hơn là chủ động. Kim loại quý, đặc biệt là bạc đã trở thành tài sản “nóng” đối với các nhà giao dịch ngắn hạn và nhà đầu tư lướt sóng, trong khi giao dịch đòn bẩy được sử dụng phổ biến.

Khi giá giảm sâu, các lệnh gọi ký quỹ xuất hiện dồn dập, càng khuếch đại đà giảm, ông nhấn mạnh.

Nhà giao dịch David Meger của công ty High Ridge Futures cho rằng, thị trường kim loại quý vẫn đang thoái lui do áp lực chốt lời sau khi giá lập kỷ lục và giai đoạn tích lũy này sẽ tiếp diễn.

Trong ngắn hạn, những thay đổi lớn về chính sách tiền tệ Mỹ nhiều khả năng sẽ tiếp tục tạo ra biến động mạnh trên thị trường kim loại quý.

Tuy nhiên, về dài hạn, một số tín hiệu cho thấy bạc có thể đang bước vào một chu kỳ tăng riêng, khi thị trường bắt đầu đánh giá lại vai trò của kim loại này trong bối cảnh mới.

Không chỉ mang yếu tố trú ẩn tương tự vàng, bạc còn hưởng lợi đáng kể từ xu hướng chuyển dịch năng lượng và công nghệ. Đây là vật liệu không thể thiếu trong sản xuất pin mặt trời, linh kiện điện tử, xe điện và nhiều ứng dụng công nghệ cao khác. Nhu cầu bạc vật chất vì vậy gia tăng mạnh, trong khi nguồn cung vẫn tương đối hạn chế.