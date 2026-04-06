Giá bạc trong nước ngày 7/4/2026

Khép lại ngày giao dịch 6/4, giá bạc thỏi loại 1kg của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) ở mức 74,08-76,32 triệu đồng/kg (mua-bán), tăng 1,52 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và 1,2 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với giá mở cửa.

Cũng trong xu hướng tăng, tại Công ty CP Kim loại quý Ancarat, giá bạc thỏi loại 1kg tăng 1,147-1,173 triệu đồng/kg (mua-bán), lên mức 73,307-75,573 triệu đồng/kg (mua-bán).

Tương tự, giá bạc thỏi loại 1kg của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 73,386-75,653 triệu đồng/kg (mua-bán), tăng 1,096-1,123 triệu đồng/kg ở các chiều giao dịch.

Giá bạc thế giới ngày 7/4/2026

Lúc 21h30 ngày 6/4 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế dao động quanh 72,75–73 USD/ounce, giảm 0,15 USD/ounce so với thời điểm mở cửa, tương đương mức giảm 0,21%.

Theo Trading Economics, giá bạc đã lùi về khoảng 72 USD/ounce trong phiên thứ Hai, nối dài đà giảm từ phiên trước. Diễn biến này xuất phát từ việc giới đầu tư đánh giá các tín hiệu liên quan đến khả năng ngừng bắn tại Trung Đông. Mỹ, Iran và một số bên trung gian được cho là đang thảo luận về các điều khoản cho một lệnh ngừng bắn có thể kéo dài 45 ngày, mở ra triển vọng hạ nhiệt xung đột.

Tuy nhiên, căng thẳng vẫn hiện hữu khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra tối hậu thư mới với Iran, cảnh báo về các cuộc tấn công nhằm vào nhà máy điện và hạ tầng dân sự nếu Eo biển Hormuz không được mở lại. Phía Tehran đã bác bỏ yêu cầu này và tiếp tục nhắm vào các tài sản năng lượng trong khu vực.

Tính từ khi xung đột Trung Đông bùng phát, giá bạc đã giảm khoảng 20%. Việc giá năng lượng tăng cao làm gia tăng lo ngại lạm phát, qua đó củng cố kỳ vọng thắt chặt tiền tệ. Đồng thời, kim loại quý này cũng suy yếu vai trò trú ẩn an toàn khi chịu áp lực bán ra để bù đắp thua lỗ ở các thị trường khác.

Giá bạc chịu nhiều yếu tố kìm hãm trong trung hạn. (Ảnh: Ancarat)

Dự báo giá bạc

Giá bạc giao tháng 5 tăng 0,476 USD, lên mức 73,41 USD/ounce.

Theo các chuyên gia, bạc đã trải qua một năm biến động mạnh, từ mức đỉnh kỷ lục đến những cú giảm sâu khi căng thẳng toàn cầu gia tăng và tâm lý thị trường liên tục thay đổi. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư đặt câu hỏi liệu bạc còn giữ được vai trò “trú ẩn an toàn” như trước hay không.

Khác với vàng – vốn được xem là tài sản trú ẩn truyền thống, bạc mang “bản chất kép” khi vừa là kim loại tiền tệ, vừa là nguyên liệu công nghiệp. Chính đặc điểm này khiến giá bạc biến động phức tạp hơn, dễ bị chi phối đồng thời bởi yếu tố tài chính và nhu cầu sản xuất.

Diễn biến giá trong giai đoạn xung đột Mỹ - Iran cho thấy rõ điều đó. Từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 4/2026, bạc liên tục biến động mạnh, phản ánh sự nhạy cảm với rủi ro địa chính trị và suy yếu của nhu cầu công nghiệp. Từ mức đỉnh 121,67 USD/ounce cuối tháng 1, giá bạc đã rơi xuống đáy 61 USD/ounce vào ngày 23/3, tương đương mức giảm gần 50%.

Về nguồn cung, theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), tồn kho bạc tại các trung tâm lớn vẫn ở mức thấp. Cụ thể, tồn kho giao ngay tại COMEX quanh 2.377 tấn, gần mức thấp nhất hơn một năm; trong khi tại Sàn Thượng Hải (SHFE), lượng tồn kho giảm còn khoảng 339 tấn, tiệm cận đáy trong vòng 10 năm.

Ở chiều vĩ mô, dư địa nới lỏng chính sách tiền tệ tại Mỹ đang thu hẹp khi thị trường lao động tiếp tục tích cực. Tỷ lệ thất nghiệp tháng 3 giảm xuống 4,3%, nền kinh tế tạo thêm 178.000 việc làm phi nông nghiệp – cao nhất kể từ tháng 12/2024. Diễn biến này có thể khiến Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) duy trì lãi suất cao lâu hơn, qua đó hỗ trợ đồng USD và phần nào kìm hãm đà tăng của bạc trong trung hạn.