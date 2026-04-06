Giá bạc trong nước hôm nay 6/4/2026

Mở cửa giao dịch sáng nay (6/4), giá bạc thỏi của Sacombank được mua - bán ở mức 72,56-75,12 triệu đồng/kg. So với chốt phiên trước đó, giá bạc thỏi của thương hiệu này giảm 720.000 đồng/kg ở cả chiều mua và bán.

Tại Phú Quý, giá bạc thỏi được điều chỉnh giảm 830.000 đồng/kg ở chiều mua và giảm 860.000 đồng/kg ở chiều bán so với chốt phiên trước đó, xuống còn 72,29-74,53 triệu đồng/kg.

Giá bạc thỏi tại Ancarat cũng rơi về ngưỡng 72,16-74,4 triệu đồng/kg. So với chốt phiên giao dịch trước đó, bạc thỏi của thương hiệu này giảm 850.000 đồng/kg ở chiều mua và giảm 880.000 đồng/kg ở chiều bán.

Tuần trước, sau những phiên biến động mạnh, khép lại tuần qua giá bạc thỏi tại thị trường trong nước tăng khoảng 2,8-3,34 triệu đồng/kg tuỳ thương hiệu.

Cụ thể, chốt tuần giao dịch vừa qua, giá bạc thỏi 999 loại 1kg của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 73,12-75,39 triệu đồng/kg (mua - bán). So với chốt tuần liền kề trước đó, giá bạc thỏi của thương hiệu này tăng 3,23 đồng/kg ở chiều mua và tăng 3,34 triệu đồng/kg ở chiều bán.

Tương tự, giá mua - bán bạc thỏi 999 loại 1kg của Công ty CP Kim loại quý Ancarat cũng chốt tuần giao dịch ở mức 73,01-75,28 triệu đồng/kg, tăng 3,17 triệu đồng/kg ở chiều mua và tăng 3,28 triệu đồng/kg ở chiều bán.

Tại Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ), giá mua - bán bạc thỏi 999 loại 1kg cũng đóng cửa ở ngưỡng 73,28-75,84 triệu đồng/kg. So với chốt tuần liền kề trước đó, bạc thỏi của thương hiệu này tăng 2,8 triệu đồng/kg ở cả chiều mua và bán.

Tuần qua giá bạc tại thị trường trong nước tăng khoảng 2,8-3,34 triệu đồng/kg tuỳ thương hiệu. Ảnh: Phú Quý

Giá bạc thế giới ngày 6/4/2026

Lúc 8h17 sáng 6/4, giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới được niêm yết ở mức 72,24 USD/ounce, giảm 0,77 USD mỗi ounce. Cùng thời điểm, giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 5 cũng lùi về ngưỡng 72,19 USD/ounce, giảm 0,73 USD mỗi ounce.

Trên thị trường thế giới, giá bạc giao ngay khép lại tuần giao dịch ở ngưỡng 73,02 USD/ounce. Theo đó, giá bạc giao ngay đã tăng 4,63% trong vòng một tuần qua.

Giá bạc hợp đồng tương lai giao tháng 5 cũng chốt tuần ở ngưỡng 73,17 USD/ounce, tăng 5,19% so với chốt tuần liền kề trước đó.

Dù giá bạc trên thị trường thế giới chốt tuần ở ngưỡng 73 USD mỗi ounce, song kim loại quý này vẫn chịu áp lực từ đà tăng của đồng USD và giá dầu sau khi Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ leo thang các cuộc tấn công nhằm vào Iran.

Diễn biến này làm dấy lên lo ngại lạm phát và khiến kỳ vọng của thị trường chuyển từ khả năng cắt giảm lãi suất trước xung đột sang kịch bản Cục Dự trữ Liên bang Mỹ giữ nguyên chính sách trong năm 2026.

Đặc biệt, đà tăng của đồng USD với vai trò tài sản trú ẩn an toàn đã gây sức ép lên các kim loại quý, trong đó giá bạc đã giảm hơn 20% kể từ khi xung đột bùng phát vào ngày 28/2.

Trong tuần qua, khi giá bạc hồi phục lên trên 70 USD, quỹ bạc lớn nhất thế giới iShares Silver Trust (SLV) đã bán ròng 4 phiên liên tiếp với số lượng gần 145 tấn.

Dự báo giá bạc

Theo Investing, sau giai đoạn tăng bùng nổ, giá bạc đang bước vào nhịp điều chỉnh, trong bối cảnh các yếu tố vĩ mô toàn cầu diễn biến phức tạp.

Cuối tháng 3 và đầu tháng 4, thị trường ghi nhận đợt điều chỉnh rõ rệt, khi giá bạc giao ngay giảm khoảng 7,1%, xuống còn 69,78 USD/ounce.

Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự thay đổi của các yếu tố kinh tế vĩ mô. Đồng USD mạnh lên khiến các tài sản định giá bằng USD trở nên đắt đỏ hơn, qua đó làm suy yếu nhu cầu từ nhà đầu tư quốc tế. Mặt bằng lãi suất cao tiếp tục là lực cản đối với kim loại quý, khi dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang các tài sản sinh lãi như trái phiếu, trong bối cảnh giá dầu duy trì ở mức cao và áp lực lạm phát chưa hạ nhiệt.

Bên cạnh đó, động thái từ các ngân hàng trung ương cũng tác động đến tâm lý thị trường. Việc Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ bán ra lượng lớn vàng làm gia tăng nguồn cung cục bộ, qua đó gây áp lực lên toàn bộ nhóm kim loại quý và kích hoạt làn sóng bán ra.

Dù đối mặt với nhiều biến động trong ngắn hạn, triển vọng dài hạn của bạc vẫn được đánh giá tích cực. Các chuyên gia cho rằng có ba xu hướng chính sẽ định hình giá bạc trong thập kỷ tới.

Thứ nhất, mốc 100 USD/ounce được đánh giá là khả thi trong những năm tới. Nhiều tổ chức tài chính lớn như BlackRock và J.P. Morgan dự báo giá bạc có thể vượt 80 USD/ounce vào cuối năm 2026 và tiến tới mốc 100 USD/ounce vào khoảng năm 2030.

Thứ hai, nhu cầu đối với bạc tiếp tục được hỗ trợ bởi cả yếu tố đầu tư và công nghiệp. Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu tiềm ẩn rủi ro, nhu cầu tích trữ bạc vật chất dưới dạng xu và thỏi gia tăng. Đồng thời, các ngành công nghệ như năng lượng mặt trời, xe điện và thiết bị điện tử tiêu thụ lượng lớn bạc, tạo nền tảng cho nhu cầu dài hạn.

Thứ ba, giá bạc có thể tiếp tục biến động mạnh với biên độ lớn. Do chịu ảnh hưởng đồng thời từ tâm lý đầu tư và nhu cầu sản xuất, thị trường có thể ghi nhận những đợt giảm sâu hơn 30% trong vài tuần hoặc tăng tới 50% trong một năm.