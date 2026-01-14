Giá bạc trong nước hôm nay 14/1/2026

Chốt phiên giao dịch ngày 13/1, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 3,216-3,315 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 55.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 56.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với giá mở cửa.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Phú Quý chốt phiên tăng thêm 1,466-1,493 triệu đồng/kg (mua - bán), lần lượt đạt mức 85,759-88,399 triệu đồng/kg (mua - bán).

Tương tự, giá bạc miếng Kim Phúc Lộc 999 (1 lượng) của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) kết phiên 13/1 được niêm yết ở mức 3,249-3,333 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng 51.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 54.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với giá lúc mở cửa.

Giá bạc thỏi SBJ 999 tăng 1,36 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và 1,44 triệu đồng/kg ở chiều bán ra, lên mức 85,36-87,52 triệu đồng/kg (mua - bán).

Sản phẩm bạc miếng 999 (1 lượng). Ảnh: T.C

Giá bạc thế giới hôm nay 14/1/2026

Lúc 21h05 ngày 13/1 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế dao động ở mức 87,75-88 USD/ounce. So với lúc mở cửa, giá bạc đã tăng 2,61 USD/ounce, tương đương mức tăng khoảng 3%.

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh rủi ro địa chính trị gia tăng và các ngân hàng trung ương tiếp tục tích lũy kim loại quý, giá vàng và bạc đang bị chi phối đồng thời bởi tâm lý phòng thủ và kỳ vọng dài hạn.

Giá vàng giảm nhẹ và giá bạc tăng đáng kể trong phiên giao dịch đầu giờ Mỹ vào thứ Ba, ngay trước một báo cáo lạm phát quan trọng của Mỹ. Sự e ngại rủi ro vẫn ở mức cao trên thị trường giữa bối cảnh địa chính trị sôi động. Giá vàng tháng Hai giảm 25,8 USD xuống còn 4.589,1 USD. Giá bạc tháng Ba tăng 0,474 USD lên 85,58 USD.

Dự báo giá bạc

Các nhà đầu tư bạc hợp đồng tương lai tháng Ba có mục tiêu giá tăng tiếp theo của họ là đạt mức đóng cửa trên ngưỡng kháng cự kỹ thuật vững chắc ở mức 87,5 USD.

Trên OpenMarkets, Jim Iuorio, Tổng giám đốc TJM Institutional Services đánh giá hiệu suất của bạc trong năm 2025 đã không hề kém phần ngoạn mục. Từ đầu tháng 9 đến tháng 11/2025, kim loại này đã tăng gần 50%. Đây là một sự bùng nổ vượt qua lợi nhuận của hầu như mọi tài sản khác.

Sự gia tăng mạnh mẽ này được thúc đẩy bởi sự hội tụ đa tầng của các điều kiện thị trường: Từ mối tương quan sâu sắc giữa bạc với vàng đến sự mất cân bằng cung - cầu do nhu cầu toàn cầu về điện khí hóa, trí tuệ nhân tạo và khai thác tiền điện tử. Nhiều yếu tố đã đồng thời tác động đến giá bạc.

Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu đợt tăng giá này có đại diện cho việc định giá lại vĩnh viễn giá trị của bạc trong thế giới điện khí hóa, được điều khiển bởi trí tuệ nhân tạo, hay chỉ là một sự điều chỉnh quá mức?

Với tính chất bền bỉ của sự mất cân bằng cung - cầu và việc tiếp tục xây dựng cơ sở hạ tầng năng lượng, lý do cho sức mạnh bền vững của bạc có vẻ thuyết phục. Dẫu vậy, như với tất cả các thị trường, không có gì di chuyển theo một đường thẳng mãi mãi, Jim Iuorio nhận định.