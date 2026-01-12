Giá bạc trong nước ngày 12/1/2026

Kết thúc tuần đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết Dương lịch, giá bạc miếng 999 (1 lượng) được Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2,931-3,022 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Phú Quý được điều chỉnh lên 80,13-82,61 triệu đồng/kg, tăng mạnh 7,12 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và tăng 7,33 triệu đồng/kg ở chiều bán ra so với giá mở cửa phiên đầu tuần 5/1.

Cùng xu hướng, giá bạc miếng Kim Phúc Lộc 999 (1 lượng) của Công ty TNHH Một thành viên Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) cũng tăng lên mức 3,048-3,129 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào - bán ra.

Trong khi đó, giá bạc thỏi SBJ 999 của Sacombank được niêm yết ở mức 81,28-83,44 triệu đồng/kg, tăng tới 4,96 triệu đồng/kg chiều mua vào và tăng 5,12 triệu đồng/kg chiều bán ra so với phiên mở cửa đầu tuần.

Tuần qua, giá bạc tăng mạnh. Ảnh: Phú Quý

Giá bạc thế giới ngày 12/1/2026

Chốt phiên giao dịch tuần qua, giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới có sự khởi đầu cho năm 2026 khá vững vàng khi tăng tới gần 10%, tiến gần mốc 80 USD/ounce.

Ở tuần vừa qua, ngoài áp lực mua bán mạnh, giá bạc trên thị trường thế giới còn chịu tác động lớn bởi các yếu tố liên quan đến địa chính trị, đồng USD và triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Sức bền của bạc đặc biệt gây ấn tượng trong bối cảnh các rủi ro giảm giá ngắn hạn trên thị trường đang dần tích tụ. Kim loại “xám” này đã phục hồi mạnh từ cú giảm sâu của tuần trước, sau khi CME Group nâng yêu cầu ký quỹ nhằm hạ nhiệt đà đầu cơ.

Dự báo giá bạc

Tuần này, các chuyên gia cho rằng bạc là một trong hai kim loại quý sẽ cực kỳ nhạy cảm trong đợt tái cơ cấu chỉ số hằng năm của các quỹ. Các chỉ số như Chỉ số Hàng hoá Bloomberg (BCOM) và S&P GSCI đang nắm giữ gồm dầu mỏ, đồng, lúa mì, vàng và bạc. Điều đáng chú ý là tỷ trọng của mỗi tài sản trong rổ hàng hoá phụ thuộc vào nhiều yếu tố như thanh khoản hay quy mô sản xuất toàn cầu.

Năm ngoái, giá vàng tăng hơn 60% và giá bạc tăng gần 150%, khiến tỷ trọng của hai kim loại này trong các chỉ số gia tăng. Do đó, tỷ trọng trong rổ hàng hoá cần được cơ cấu lại để cân bằng hơn.

Hiện, vàng chiếm khoảng 14% trong BCOM và từ 3-4% trong S&P GSCI; còn bạc chiếm khoảng 9% trong BCOM và 1,5% trong S&P GSCI.

Theo tính toán của JPMorgan, trong đợt tái cân bằng danh mục thường niên diễn ra từ ngày 8-15/1, các quỹ đầu tư theo dõi chỉ số hàng hóa dự kiến bán ra lượng bạc với giá trị ước khoảng 6,1 tỷ USD. Đây được xem là hoạt động định kỳ quan trọng nhằm đảm bảo tỷ trọng phân bổ tài sản trong các chỉ số hàng hóa chuẩn như Chỉ số Hàng hóa BCOM.

Nhà phân tích của JPMorgan nhấn mạnh, bạc sẽ là hàng hóa chịu bán ròng lớn nhất trong đợt tái cân bằng năm nay, với lượng bán tương đương khoảng 10% tổng giá trị hợp đồng phái sinh đang mở trên sàn giao dịch COMEX.

Áp lực bán ra có thể kéo bạc giảm ngắn hạn, nhưng đồng thời cũng mở ra cơ hội mua vào cho các nhà đầu tư dài hạn khi giá điều chỉnh.

Trong đợt tái cân bằng năm ngoái, hoạt động bán bắt buộc của các quỹ đã gặp lực mua mạnh từ nhà đầu tư, giúp giá kim loại quý tăng lên sau đó.