Giá bạc trong nước ngày 10/1/2026

Chốt phiên giao dịch ngày 9/1, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 2,931-3,022 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 76.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và tăng 79.000 đồng/lượng ở chiều bán ra so với giá lúc mở cửa.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Phú Quý chốt phiên cũng tăng mạnh gần 2,3 triệu đồng/kg (mua vào) và tăng 2,1 triệu đồng/kg (bán ra), lên mức 78,15-80,58 triệu đồng/kg.

Tương tự, giá bạc miếng Kim Phúc Lộc 999 (1 lượng) của Công ty TNHH Một thành viên Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) chốt phiên 9/1 tăng 54.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào - bán ra so với giá mở cửa, lên mức 2,985-3,063 triệu đồng/lượng.

Giá bạc thỏi SBJ 999 của Sacombank ở cả hai chiều mua vào - bán ra đồng loạt tăng 1,44 triệu đồng/kg, lên mức 79,60-81,68 triệu đồng/kg (mua vào - bán ra).

Giá bạc thỏi chiều bán ra đã vượt mốc 80 triệu đồng/kg. Ảnh: Phú Quý

Giá bạc thế giới ngày 10/1/2026

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay trong phiên 9/1 đã phục hồi sau khi lùi về vùng 75,51 USD/ounce. Lúc 20h00 ngày 9/1 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay được niêm yết ở mức 77,59 USD/ounce, tăng 0,59 USD/ounce so với giá mở cửa, tương đương tăng 0,77%.

Trước đó, giá đỉnh trong phiên giao dịch 9/1 được ghi nhận ở mức 78,4 USD/ounce. Dù vậy, giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới vẫn chưa thể lấy lại mốc 80 USD/ounce.

Giá bạc phục hồi khi lực mua quay trở lại mạnh mẽ. Nhiều quỹ đầu tư đã gia tăng mua vào, nâng tỷ trọng nắm giữ bạc lên mức cao. Cùng với đó, phe đầu cơ giá lên tiếp tục tự tin bắt đáy trong bối cảnh tâm lý né tránh rủi ro trên thị trường duy trì ở mức cao, qua đó thúc đẩy nhu cầu trú ẩn an toàn đối với các kim loại quý.

Mặt khác, giá bạc tăng trong bối cảnh thị trường đang dự báo Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất hai lần trong năm nay và động lực tăng của đồng USD suy yếu.

Theo đó, thay vì nắm giữ USD, nhiều nhà đầu tư tiếp tục chuyển hướng sang các tài sản an toàn khác, trong đó có bạc.

Dự báo giá bạc

Trên Kitco, các chuyên gia của Goldman Sachs cho rằng, việc tồn kho bạc duy trì ở mức thấp trong thời gian dài khiến giá bạc đặc biệt nhạy cảm với biến động dòng tiền, qua đó làm gia tăng cả khả năng tăng giá lẫn rủi ro điều chỉnh giảm của kim loại quý này.

Trong một báo cáo công bố hôm thứ Tư, nhà phân tích Lina Thomas và Daan Struyven cho biết: “Tồn kho mỏng đã tạo ra điều kiện cho các đợt ‘siết chặt’ thị trường, trong đó các nhịp tăng giá bị đẩy nhanh khi dòng tiền của nhà đầu tư hấp thụ phần kim loại còn lại trong các kho lưu trữ tại London và sau đó đảo chiều mạnh khi tình trạng khan hiếm dịu bớt”.

Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, biến động mạnh của giá bạc không xuất phát từ sự thiếu hụt trên quy mô toàn cầu, mà chủ yếu do các điểm nghẽn nguồn cung mang tính cục bộ, khiến thị trường bị méo mó. Theo đó, những biến động giá cực đoan nhiều khả năng sẽ còn kéo dài theo cả hai chiều tăng và giảm.

Ngay cả khi giá đang ở mức cao kỷ lục, Goldman Sachs cho rằng nhu cầu đầu tư vẫn chưa bị đẩy lên quá mức. Các nhà phân tích chỉ ra rằng, lượng nắm giữ bạc trong các quỹ ETF vẫn thấp hơn đỉnh năm 2021 và có thể tiếp tục tăng khi lãi suất giảm và nhà đầu tư đẩy mạnh đa dạng hóa danh mục.

Ở chiều ngược lại, giá bạc có thể điều chỉnh giảm nếu chính sách thương mại được làm rõ và bạc chảy khỏi các kho tại Mỹ để quay trở lại London.