Giá bạc trong nước ngày hôm nay 15/1/2026

Chốt phiên giao dịch ngày 14/1, giá bạc miếng 999 (1 lượng) tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý được niêm yết ở mức 3,409-3,514 triệu đồng/lượng (mua-bán), tăng 64.000-66.000 đồng/lượng (mua–bán) so với giá mở cửa.

Giá bạc thỏi 999 (1kg) tại Phú Quý chốt phiên tăng thêm 1,701-1,76 triệu đồng/kg (mua-bán), lần lượt đạt mức 90,9-93,7 triệu đồng/kg (mua-bán).

Tương tự, giá bạc miếng Kim Phúc Lộc 999 (1 lượng) của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank - SBJ) kết phiên 14/1 được niêm yết ở mức 3,432-3,519 triệu đồng/lượng (mua- bán), tăng 99.000-109.000 đồng/lượng (mua-bán) so với giá lúc mở cửa.

Giá bạc thỏi SBJ 999 tăng 2,72 triệu đồng/kg ở chiều mua vào và 2,8 triệu đồng/kg ở chiều bán ra, lên mức 91,52-93,84 triệu đồng/kg (mua-bán).

Trong phiên giao dịch buổi sáng, giá bạc trong nước đã tăng phi mã. Đóng cửa phiên giao dịch sáng ngày 14/1, giá bạc thỏi của Phú Quý và SBJ đều đã vượt mốc 94 triệu đồng/kg ở chiều bán ra.

Sau khi vượt qua mốc trên, giá bạc thỏi trong nước đã có điều chỉnh giảm nhẹ trong phiên giao dịch buổi chiều.

Sản phẩm bạc miếng (1 lượng). (Ảnh: T.C)

Giá bạc thế giới ngày hôm nay 15/1/2026

Lúc 20h30 ngày 14/1 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường quốc tế dao động ở mức 91,57-91,82 USD/ounce. So với lúc mở cửa, giá bạc đã tăng 4,76 USD/ounce, tương đương mức tăng khoảng 5,48%.

Vàng đã tăng lên mức cao kỷ lục vào thứ Tư, trong khi giá bạc vượt qua mức 90 USD/ounce lần đầu tiên. Căng thẳng leo thang ở Iran và lo ngại về sự độc lập của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã thúc đẩy nhu cầu tìm nơi trú ẩn an toàn cho tài sản, trong khi các số liệu lạm phát yếu hơn tại Mỹ làm tăng cược vào khả năng cắt giảm lãi suất.

Bạc giao ngay đã tăng giá 4,8% lên 91,11 USD/ounce, giảm nhẹ từ mức cao kỷ lục trước đó là 91,53 USD/ounce. Tuy nhiên, giá bạc đã tăng gần 27% chỉ trong 14 ngày đầu của năm 2026.

Tính đến 22h ngày 14/1 (giờ Việt Nam), trên Companies Market Cap, bạc đã có tổng giá trị vốn hóa đạt gần 5.100 tỷ USD. Đây là con số kỷ lục trong lịch sử của kim loại này. Hiện, bạc có tổng giá trị lớn thứ hai thế giới, sau vàng. Tổng giá trị của bạc đã vượt vốn hóa của nhiều tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Nvidia, Alphabet (Google), Apple, Microsoft …

Dự báo giá bạc

Trên Kitco, chuyên gia cho rằng, các nhà đầu tư bạc hiện đang nhắm đến mức 100 USD/ounce. E ngại rủi ro vẫn ở mức cao trên thị trường giữa bối cảnh địa chính trị sôi động, bao gồm cách tiếp cận quyết liệt của Mỹ trong việc chiếm Greenland ngay sau khi bắt giữ Tổng thống Venezuela. Giá bạc tháng Ba đã tăng 4,967 USD lên 91,305 USD.

Các nhà đầu tư bạc kỳ hạn tháng Ba đang có lợi thế. Mục tiêu giá tăng tiếp theo của họ là mức giá đóng cửa trên mức kháng cự kỹ thuật vững chắc ở 100 USD/ounce.

Hôm thứ Ba, CME Group - sàn giao dịch phái sinh lớn nhất thế giới đã thông báo rằng họ sẽ ra mắt sản phẩm mới là hợp đồng tương lai bạc 100 ounce, nhắm đến các nhà giao dịch bán lẻ.

Ông Jin Hennig, Giám đốc Điều hành và Trưởng bộ phận Kim loại toàn cầu tại CME Group cho biết, bạc thu hút các nhà giao dịch bán lẻ đang tìm cách đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ trên nhiều loại kim loại hơn trong bối cảnh bất ổn địa chính trị và chuyển đổi năng lượng. Hợp đồng tương lai bạc 100 ounce sẽ cải thiện khả năng tiếp cận cho một loạt các đối tượng tham gia thị trường.

Hiện tại, các nhà đầu tư muốn giao dịch bạc phải mua hoặc là hợp đồng 5.000 ounce đầy đủ hoặc hợp đồng tương lai bạc mini, là hợp đồng 1.000 ounce.

Nhìn về phía trước, các nhà phân tích dự đoán nhu cầu đối với tài sản như vàng và bạc sẽ tiếp tục tăng lên khi các nhà đầu tư cố gắng bảo vệ tài sản của mình trong một thế giới đang phải đối mặt với sự bất ổn địa chính trị và kinh tế ngày càng gia tăng.