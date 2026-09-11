Giá bạc trong nước đầu phiên giao dịch hôm nay đồng loạt được các thương hiệu điều chỉnh giảm mạnh.

Mở cửa phiên giao dịch hôm nay, giá bạc miếng của Công ty TNHH MTV Vàng bạc Đá quý Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank-SBJ) được điều chỉnh xuống mức 2,145-2,217 triệu đồng/lượng (mua - bán), còn giá bạc thỏi về ngưỡng 57,2-59,12 triệu đồng/kg (mua - bán). So với mức kết của phiên giao dịch hôm qua, giá bạc miếng của Sacombank giảm 87.000 đồng/lượng, trong khi giá bạc thỏi của thương hiệu này rẻ hơn tới 2,32 triệu đồng/kg ở cả chiều mua và bán.

Tương tự, giá bạc miếng của Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý đầu phiên hôm nay được điều chỉnh giảm 50.000 đồng/lượng ở chiều mua và rẻ hơn 52.000 đồng/lượng ở chiều bán so với chốt phiên hôm qua, về mức 2,167-2,234 triệu đồng/lượng (mua - bán). Trong khi giá bạc thỏi của Phú Quý đầu giờ sáng nay niêm yết ở mức 57,706-59,493 triệu đồng/kg (mua - bán), hạ 1,413 triệu đồng/kg ở chiều mua và rẻ hơn 1,466 triệu đồng/kg ở chiều bán so với mức kết hôm qua.

Giá bạc trong nước giảm mạnh. Ảnh: Ancarat

Cùng xu hướng, giá bạc miếng của Công ty CP Kim loại quý Ancarat đầu giờ sáng nay hạ nhanh, giao dịch ở mức 2,145-2,212 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 30.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua. Giá bạc thỏi của Ancarat cũng hạ 800.000 đồng/kg ở cả chiều mua và bán so với kết phiên hôm qua, xuống mức 57,2-58,987 triệu đồng/kg (mua - bán).

Trên thị trường quốc tế, giá bạc cũng suy yếu. Lúc 9h26' ngày 11/9 (giờ Việt Nam), giá bạc giao ngay trên thị trường thế giới được giao dịch ở mức 63,22 USD/ounce, giảm 0,36% so với phiên trước đó.

Giá bạc chịu áp lực giảm khi giới đầu tư thay đổi kỳ vọng về chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Dữ liệu công bố vào ngày 10/9 cho thấy chỉ số giá sản xuất (PPI) của Mỹ tăng tốc trong tháng 8, khi xung đột với Iran đẩy chi phí năng lượng bán buôn tăng cao.

Sau báo cáo PPI tháng 8, thị trường tài chính Mỹ nâng đáng kể khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp ngày 15-16/9. Reuters cho biết xác suất này đã tăng lên khoảng 70%, từ khoảng 62% trước khi dữ liệu PPI được công bố.

Đây là diễn biến bất lợi đối với bạc, bởi bạc vừa được xem là kim loại quý vừa có đặc tính của một kim loại công nghiệp.

Bên cạnh đó, giá bạc cũng chịu sức ép khi giá dầu tăng vọt trong bối cảnh xung đột giữa Mỹ và Iran leo thang, làm gia tăng lo ngại về lạm phát.

Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ tăng mạnh sau khi Bộ Tài chính Mỹ mua lại lượng trái phiếu thấp hơn dự kiến trong đợt mua lại mở rộng đầu tiên.

Khi lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và đồng USD mạnh lên thì sức hấp dẫn của những tài sản không tạo ra dòng tiền như bạc thường suy giảm.

Theo giới phân tích, giá bạc đang hướng tới mức giảm khoảng 4% trong tuần này, đánh dấu tuần giảm thứ ba liên tiếp.