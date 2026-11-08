Ngôi nhà nổi bật giữa một khu phố ở Đà Nẵng không chỉ bởi những hình khối và cách tổ chức mặt bằng độc đáo mà còn kết hợp hài hòa màu sắc, vật liệu, tạo nên không gian sống giàu tính khám phá và thể hiện được cá tính riêng.

Ngôi nhà ở Đà Nẵng có kiến trúc đẹp lạ

Nằm ẩn mình trong một khu dân cư yên tĩnh ở gần vườn rau Thanh Đông, phường Hội An Đông, Đà Nẵng (xã Cẩm Thanh, TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cũ), ngôi nhà nhỏ của chị Hoàng Kim Ngọc Bích (SN 1995) và chồng sắp cưới vẫn trở nên nổi bật nhờ thiết kế khác biệt so với nhiều công trình truyền thống tại địa phương.

Chia sẻ với PV VietNamNet, đại diện đội ngũ kiến trúc sư cho biết, công trình rộng 100m2 (diện tích 5x20m), gồm 3 tầng với phong cách thiết kế mang tinh thần của nhà Hobbit - kiểu nhà được xây dựng dưới lòng đất của người tí hon, có thiết kế ấm cúng, nhỏ gọn và gần gũi với thiên nhiên…

Trong đó, công trình sử dụng đường cong và hình khối tròn làm ngôn ngữ chủ đạo, tạo nên tổng thể phá cách thú vị.

Ngôi nhà được xây dựng từ tháng 3/2025 và hoàn thiện, đưa vào sử dụng sau 8 tháng thi công

Sân trước đóng vai trò chuyển tiếp giữa nội thất và đường phố, tạo khoảng lùi cho mặt tiền, đồng thời giảm cảm giác bí bách đặc trưng của nhà ống.

Nhóm thiết kế cũng áp dụng giải pháp lệch tầng, giúp ngôi nhà mở rộng về chiều sâu, tạo ra những góc nhìn đa dạng và dẫn dắt chuyển động qua từng lớp không gian, góp phần làm phong phú trải nghiệm của người ở.

“Bằng sự phối hợp giữa hình khối, cao độ và các khoảng đệm, công trình vừa khắc phục được giới hạn của mặt bằng hẹp, vừa khơi gợi cảm giác khám phá khi gia chủ di chuyển qua từng lớp không gian”, kiến trúc sư chia sẻ.

Khoảng sân trước nhà

Vốn thích sinh hoạt ở những khu vực chung, đón bạn ghé thăm và nấu nướng nên khi xây nhà, chị Bích ưu tiên thiết kế không gian mở, các phòng liên thông với nhau.

Trong đó, nổi bật là phòng khách kiêm bếp. Tại đây, chị bài trí một góc pha chế đồ uống ngay mặt tiền, với 2 khung cửa sổ rộng như quầy gọi món, khiến không ít người đi ngang qua nhầm tưởng là quán cà phê.

Khu vực phòng khách kiêm bếp thiết kế như quán cà phê

Xuyên suốt công trình, điểm nhấn dễ nhận thấy nhất là những chi tiết được bo cong, uốn lượn, tạo cảm giác mềm mại, cuốn hút.

Để tăng cảm giác thoáng sáng, hạn chế nhược điểm nhà ống ở thành phố, vợ chồng chị Bích còn dành một khoảng không gian đủ rộng làm giếng trời.

Lối thiết kế này vừa tạo khoảng nghỉ cho ngôi nhà, giúp lưu thông không khí và tăng sự kết nối với thiên nhiên.

Giếng trời được bố trí giữa nhà, giúp không gian sinh hoạt bên trong luôn thoáng sáng

Dưới giếng trời, cặp đôi cũng bài trí một khoảng vườn nhỏ và đẩy lùi một phòng nghỉ ra phía sau. Phía trước phòng là hàng rào, kết hợp bậc tam cấp và mái ngói, tạo cảm giác như bước vào một căn nhà riêng khác.

“Khi đặt được giếng trời vào giữa, chúng mình không cảm thấy đang phải 'hy sinh' diện tích mà thực chất lại tạo thêm không gian cho căn nhà.

Thậm chí, cách bài trí này còn giúp công trình có thêm điểm nhấn, mang đến cảm giác 'nhà trong nhà'”, chị Bích bày tỏ.

Các khu vực bố trí liên thông, tăng sự kết nối

Màu sắc và vật liệu định hình bản sắc

Nếu hình khối và cách tổ chức mặt bằng tạo nên trải nghiệm không gian, thì màu sắc và vật liệu là những yếu tố hoàn thiện cá tính của công trình.

Cụ thể, không gian tầng trệt được phân chia thành phòng khách kiêm bếp và phòng bí ngòi. Ở giữa là phòng ngủ master và studio làm việc.

Tầng tiếp theo là phòng bí xanh. Trên cùng là phòng bí đỏ.

Không gian tràn ngập sắc xanh lá ở phòng bí ngòi

Màu sắc được phối hài hòa, tăng tính thẩm mỹ

Đại diện nhóm thiết kế chia sẻ, mỗi căn phòng được định danh bằng một gam màu riêng, gợi liên tưởng đến hình ảnh quả bí đỏ, bí xanh và bí ngòi.

Trong đó, phòng bí ngòi lấy tông màu chủ đạo là vàng, điểm xanh lá. Phòng bí xanh nổi bật với gam màu xanh lá. Còn phòng bí đỏ gây ấn tượng với màu đất nung, đỏ cam.

Cách bài trí này không chỉ tạo nên dấu ấn nhận diện xuyên suốt cho từng căn phòng, toát lên sắc thái riêng mà còn đảm bảo hài hòa với tổng thể.

Các chi tiết bo cong uốn lượn tạo điểm nhấn thị giác ấn tượng

Bên cạnh màu sắc, hệ vật liệu cũng được gia chủ lựa chọn theo hướng thô mộc, gần gũi như gạch nung, ngói đỏ, sàn hồ dầu... phù hợp với tinh thần hoài niệm của phố cổ Hội An.

Đặc biệt, nghệ thuật xếp gạch tại sân trước hay trên các mảng tường còn góp phần tạo nên bố cục giàu tính biểu đạt, biến chất liệu truyền thống thành điểm nhấn tạo hình ngẫu hứng ấn tượng, đồng thời khơi gợi nhịp điệu thị giác mà không cần đến những hình thức trang trí cầu kỳ.

Từ hình khối đến màu sắc, mỗi yếu tố đều góp phần tạo nên một không gian sống tự do cá tính, giàu cảm thức cho gia chủ

“Về công năng, chúng mình mong muốn mỗi căn phòng có đủ tiện ích và đảm bảo thoáng mát, đón được nhiều ánh sáng.

Cả hai cũng ưu tiên thể hiện cá tính qua màu sắc và trang trí nội thất với nhiều món đồ do chồng mình tự tay làm, nhờ đó không gian sống càng thêm thân thuộc, gần gũi mà vẫn cá tính”, gia chủ bày tỏ.

Ảnh: AN NAM Design and Build