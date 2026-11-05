Ngôi nhà cao tầng ở ngoại ô Hà Nội nổi bật nhờ thiết kế độc đáo từ ngoại thất đến nội thất, sử dụng đa dạng các vật liệu truyền thống như ngói đỏ, gỗ tự nhiên, gạch đất nung, đá tổ ong và gạch gốm, đá tự nhiên.

Ngôi nhà Hà Nội tái hiện kiến trúc làng quê Bắc Bộ

Nằm ẩn mình trong một con ngõ nhỏ ở ngoại ô Hà Nội (khu vực huyện Quốc Oai cũ), cách chùa Thầy khoảng 500m, ngôi nhà của gia đình anh Thủy vẫn nổi bật nhờ phong cách thiết kế độc đáo, vừa lạ vừa quen.

Chia sẻ với PV VietNamNet, đại diện đội ngũ kiến trúc sư thiết kế công trình cho biết, ngôi nhà nằm trong khu vực vẫn giữ những nét đặc trưng của làng quê Bắc Bộ với ngõ nhỏ, mái ngói, ao làng và các khoảng vườn xen kẽ.

Vì vậy, trên khu đất rộng 100m², nhóm kiến trúc sư lựa chọn giải pháp kết hợp kiến trúc truyền thống với nhu cầu sinh hoạt hiện đại, đồng thời đảm bảo ngôi nhà có thiết kế ấn tượng, mang tính thẩm mỹ cao mà vẫn hài hoà với bối cảnh địa phương.

Công trình cũng đáp ứng các tiêu chí riêng mà gia chủ mong muốn: không gian sinh hoạt được phát triển theo chiều cao để tối ưu công năng, đồng thời mở rộng khoảng thông thoáng giúp lấy sáng và đón gió tự nhiên.

Ngôi nhà nằm trong một con ngõ ở khu vực phía tây Hà Nội, có tổng diện tích sàn là 400m2

Thay vì xây dựng tối đa diện tích, đội ngũ kiến trúc sư ưu tiên giảm mật độ xuống còn 2/3 so với thông thường. Trong đó, khu vực phía trước được thiết kế theo hình chữ L, bao quanh sân trước, vườn giữa và khoảng xanh phía sau.

Các khoảng trống tiếp tục phát triển theo chiều đứng thông qua hệ thống thông tầng, ban công và sân vườn. Cách bố trí này giúp không gian bên trong đón được nhiều ánh sáng và góp phần lưu thông không khí giữa các tầng.

Mặt tiền nổi bật với thiết kế cách điệu, phía trên là phòng ngủ "tổ chim" nhô hẳn ra ngoài

Mặt tiền của ngôi nhà gây ấn tượng mạnh, nổi bật so với các công trình bản địa nhờ hệ mái ngói đỏ được bố trí ở các độ cao khác nhau, tạo cảm giác như “xếp tầng” độc đáo.

Lối thiết kế sáng tạo này vừa giúp chia nhỏ khối công trình, giảm cảm giác đồ sộ của nhà cao tầng, vừa tạo sự liên kết với cảnh quan mái ngói xung quanh.

Mảng xanh, khoảng thoáng được bố trí hài hòa quanh nhà

Đưa mái hiên vào phòng khách, phòng ngủ "tổ chim"

Tầng 1 gồm phòng khách, phòng ăn và bếp, kết nối trực tiếp với sân vườn. Trong đó, một phần không gian phòng khách được tạo hình như mái hiên nhà Bắc Bộ, thể hiện khéo léo qua các chi tiết như mái ngói, cột và hệ cửa gỗ.

Các chi tiết chạm khắc cũng được giản lược, kết hợp nền đá tối màu và hệ đèn thả, vừa tạo điểm nhấn thẩm mỹ ấn tượng, vừa phù hợp với nhu cầu sử dụng hiện đại của gia đình đông người.

Tầng lửng được bố trí nơi làm việc, học tập và thờ tự.

Phòng khách sử dụng nội thất gỗ, tạo cảm giác ấm cúng. Hệ cửa kính lớn chạy dọc một bên phòng giúp lấy sáng, mở rộng tầm nhìn ra bên ngoài

Bếp và phòng ăn thiết kế liên thông, luôn thoáng sáng nhờ hệ cửa kính hai bên

Không gian tầng lửng

Tầng 2, 3 là không gian nghỉ ngơi, thiết kế gồm 4 phòng ngủ, đảm bảo sự riêng tư, tách biệt với khu vực sinh hoạt chung bên dưới.

Đặc biệt, phòng ngủ của các con ở tầng 3 được tạo hình như tổ chim, nuôi dưỡng sự tò mò và tình yêu với ngôi nhà, đồng thời tạo điểm nhấn hình thái cho công trình.

Cách phân tầng hài hòa không chỉ tạo sự chuyển tiếp từ không gian chung đến riêng tư mà còn phù hợp với mô hình gia đình nhiều thế hệ.

Phòng ngủ sử dụng nội thất làm từ gỗ tự nhiên

Phòng ngủ của trẻ ở tầng 3 được sơn màu nổi bật, thiết kế lấy cảm hứng từ "tổ chim" với khối phòng nhô ra khỏi mặt đứng của công trình

Các vật liệu truyền thống như ngói đỏ, gỗ tự nhiên, đá tự nhiên, gạch đất nung, đá tổ ong và gạch gốm được sử dụng xuyên suốt ngoại thất và nội thất, giúp công trình thêm gần gũi, hài hòa với văn hoá địa phương

Đại diện nhóm thiết kế chia sẻ thêm, công trình được bài trí tinh tế, xoay quanh khoảng thông thoáng hướng Đông Nam, vừa tận dụng hướng gió mát lại hạn chế nắng gắt hướng Tây, gió Đông Bắc.

Hệ sân, vườn, thông tầng và ban công tạo thành các lớp đệm giữa, trong và ngoài, giúp điều tiết vi khí hậu và tăng khả năng lưu thông không khí giữa các tầng.

Từ tầng tum, các thành viên có thể mở rộng tầm nhìn ra xa, ngắm trọn không gian ao làng Đa Phúc xanh mát, cảm nhận nhịp sống sinh hoạt bình yên ở vùng ngoại ô.

“Công trình tiếp nối tinh thần Bắc Bộ vào đời sống hiện đại, kết nối con người, thiên nhiên và văn hoá, để nếp sống xưa tiếp tục được gìn giữ và bồi đắp theo thời gian”, đại diện nhóm kiến trúc sư bày tỏ.

Ảnh: Triệu Chiến/AN NAM Design and Build