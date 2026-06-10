Ngày 10/6, TAND TP Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Võ Nguyễn Hoàng Nguyên (SN 1990, trú phường Thủy Xuân, TP Huế) về các tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Theo cáo trạng, từ tháng 2/2024 đến tháng 9/2024, do làm ăn thua lỗ, nợ nần chồng chất, cần tiền trả nợ và tiêu xài cá nhân, dù không còn là nhân viên Văn phòng Đăng ký đất đai thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thừa Thiên Huế (cũ), Nguyên vẫn đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân đang công tác tại đây.

Nguyên giới thiệu có nhiều mối quan hệ với cơ quan chức năng, có khả năng thực hiện các thủ tục liên quan đến đất đai như phân lô, tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất, sang tên và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để tạo lòng tin với các bị hại.

Bị cáo Võ Nguyễn Hoàng Nguyên tại phiên toà. Ảnh: Ngọc Minh

Tin tưởng những lời giới thiệu của Nguyên, nhiều người đã giao tiền cùng hồ sơ, giấy tờ liên quan để nhờ thực hiện các thủ tục đất đai. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền, bị cáo không thực hiện như cam kết mà sử dụng vào mục đích cá nhân.

Kết quả điều tra xác định, bằng thủ đoạn trên, Võ Nguyễn Hoàng Nguyên đã chiếm đoạt tổng cộng hơn 10,45 tỷ đồng của 37 người trên địa bàn TP Huế.

Ngoài ra, Nguyên còn sử dụng phiếu thu giả có đóng dấu của Chi cục Thuế khu vực Hương Phú nhằm tạo lòng tin với bị hại, qua đó tiếp tục chiếm đoạt 178,84 triệu đồng của chị Trương Thị T.

Cơ quan tố tụng xác định, sau khi nhận tiền, Nguyên dùng một phần để trả nợ theo kiểu “lấy tiền người sau trả cho người trước”, hoàn trả một phần cho một số bị hại nhằm kéo dài thời gian bị phát hiện, phần còn lại sử dụng vào mục đích cá nhân.

Tại phiên tòa, bị cáo Nguyên thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội như nội dung cáo trạng truy tố.

Sau khi xem xét toàn bộ vụ án, HĐXX tuyên phạt Võ Nguyễn Hoàng Nguyên 14 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và 2 năm tù về tội Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức. Tổng hợp hình phạt, bị cáo phải chấp hành 16 năm tù.