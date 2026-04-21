Ngày 21/4, Công an phường Vạn Xuân (tỉnh Thái Nguyên) cho biết đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với một người có hành vi giả danh lực lượng công an nhằm mục đích cá nhân.

Trước đó, ngày 15/4, Công an phường Vạn Xuân tiếp nhận đơn trình báo của một phụ nữ về việc bị một người đàn ông tiếp cận, làm quen và tự xưng là cán bộ công an để tạo lòng tin, tán tỉnh. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, lực lượng chức năng đã nhanh chóng vào cuộc xác minh.

Cán bộ Công an phường Vạn Xuân làm việc với đối tượng N.V.T. Ảnh: CACC

Qua các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường xác định đối tượng là N.V.T. (SN 1995, trú tại xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ), hiện tạm trú tại tổ dân phố An Bình, phường Vạn Xuân, tỉnh Thái Nguyên. Đáng chú ý, người này đã sử dụng một giấy chứng minh Công an nhân dân giả để tạo vỏ bọc.

Làm việc với cơ quan công an, N.V.T. khai nhận trong thời gian sinh sống tại địa bàn đã đặt mua một giấy chứng minh Công an nhân dân giả qua mạng xã hội với giá 2,5 triệu đồng. Khi đặt mua, đối tượng yêu cầu ghi tên trên giấy là “Tô Khang”, còn đơn vị công tác do người bán tự lựa chọn.

Sau khoảng một tuần, N.V.T. nhận được giấy tờ giả và sử dụng nhằm “phông bạt”, đánh bóng hình ảnh cá nhân, tạo ấn tượng với người khác.

Căn cứ hành vi vi phạm, Công an phường Vạn Xuân đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với N.V.T. về hành vi “làm giả giấy chứng minh Công an nhân dân”, với tổng số tiền 12,5 triệu đồng.